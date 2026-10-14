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De la cima del ranking del New York Times al dolor por RJ Mitte, la semana que vivió el elenco de Breaking Bad

Cranston había celebrado el primer puesto entre las mejores series del siglo destacando el trabajo colectivo de sus compañeros, entre ellos el joven actor que murió el lunes en Texas

Bryan Cranston como Walter White en Breaking Bad
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Bryan Cranston se mostró “sumamente orgulloso” de que Breaking Bad encabezara el listado de los 100 mejores series de televisión del siglo XXI, elaborado por el periódico The New York Times con votos de 516 profesionales de la industria. El intérprete recibió el galardón con una humildad que, según sus propias palabras, refleja el carácter colectivo del logro.

El reconocimiento llegó en septiembre, cuando el diario neoyorquino publicó su clasificación tras consultar a actores, guionistas, showrunners y productores. Solo las ficciones estrenadas a partir del 1 de enero de 2000 pudieron participar en la selección, lo que convierte el resultado en un mapa de la pantalla chica de los últimos 25 años.

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El actor de 70 años dijo sentirse orgulloso por el reconocimiento del New York Times, aunque recalcó que la distinción pertenece al equipo completo (Imagen de archivo)
El actor de 70 años dijo sentirse orgulloso por el reconocimiento del New York Times, aunque recalcó que la distinción pertenece al equipo completo (Imagen de archivo)

La producción de AMC, que siguió la caída moral de un profesor de química convertido en narcotraficante, superó a títulos de enorme peso crítico: The Wire quedó segunda, Mad Men tercera, Succession cuarta y Fleabag quinta. Game of Thrones, Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm y Atlanta completaron los primeros diez puestos.

Cranston recibió el galardón como un logro colectivo, no individual

La lista del periódico neoyorquino reunió las preferencias de 516 intérpretes, guionistas, creadores y productores, y ubicó a Succession y Fleabag entre las cinco ficciones - REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
La lista del periódico neoyorquino reunió las preferencias de 516 intérpretes, guionistas, creadores y productores, y ubicó a Succession y Fleabag entre las cinco ficciones - REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

En una entrevista con la revista People, el actor lo expresó con claridad: “Estoy sumamente orgulloso de eso”. Sin embargo, se apresuró a situar el mérito más allá de su figura. “Eso es algo que se vota. Es un honor que se le otorga a todos nosotros, al colectivo que tuvo algo que ver con esa serie”, afirmó Cranston, de 70 años, quien realizó las declaraciones mientras asistía a ArtPrize, una competencia artística anual celebrada en Grand Rapids, Míchigan.

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La reacción del intérprete se enmarca en una trayectoria de distinciones acumuladas durante los cinco años de emisión del programa. Breaking Bad obtuvo a lo largo de su historia 16 premios Emmy, dos Globos de Oro, dos premios Peabody y un galardón de la Academia Británica de las Artes de Televisión y el Cine (BAFTA).

El propio Cranston ganó cuatro veces el Emmy al mejor actor principal en una serie dramática por su interpretación de Walter White, el antihéroe que definió una era de la ficción estadounidense.

La serie transformó la televisión en cinco temporadas entre 2008 y 2013

Breaking Bad
Durante sus cinco temporadas, la ficción de AMC acumuló dos Globos de Oro y dos galardones Peabody, además de reconocimientos para Aaron Paul y Anna Gunn (Captura de video: YouTube)

Breaking Bad siguió a White, un profesor de química de secundaria diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa tres, que decide fabricar y vender metanfetamina junto a su exalumno Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul. El programa se emitió entre enero de 2008 y septiembre de 2013, y su elenco incluyó a Anna Gunn, Bob Odenkirk, Giancarlo Esposito, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitte y Jonathan Banks, entre otros.

Los premios no se limitaron a Cranston. Paul obtuvo tres Emmy como mejor actor de reparto en una producción dramática, mientras que Gunn, de 58 años, se llevó el galardón en la categoría femenina equivalente en dos ocasiones. The New York Times describió el título como “una épica del crimen que creció desde sus premisas hasta convertirse en una historia americana sobre la codicia y la soberbia”, subrayando tanto su precisión técnica como la profundidad de su mirada moral sobre el personaje central.

El relato planteó desde su inicio una pregunta que atravesó sus 62 episodios: si Walter White se convirtió en villano por la enfermedad y las deudas médicas, o si el éxito criminal simplemente dejó al descubierto al antagonista que siempre estuvo ahí. Esa ambigüedad narrativa fue uno de los elementos más valorados por quienes participaron en el sondeo.

El ranking del Times reunió más de 500 votos de figuras del sector

El creador de 'Breaking Bad' anuncia nueva serie
La trama de 62 episodios mostró cómo un profesor de química con cáncer comenzó a fabricar metanfetamina junto a su exalumno Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul

Para confeccionar la lista, el diario neoyorquino convocó a 516 figuras del mundo televisivo: actores, guionistas, creadores de programas y productores. El resultado fue un reflejo del criterio de la industria, independiente de cualquier panel editorial. La metodología, basada en sufragio abierto entre profesionales, dotó al listado de una legitimidad transversal poco habitual en este tipo de clasificaciones.

Breaking Bad también lideró una encuesta paralela realizada entre más de 100.000 lectores del diario, donde volvió a ocupar el primer puesto. Le siguieron The Wire y Mad Men en segundo y tercer lugar, respectivamente, lo que confirma el consenso entre críticos, profesionales y público general en torno a la producción de AMC.

El acuerdo entre ambos listados —el de la industria y el del público— es una coincidencia poco frecuente en rankings de este tipo y refuerza el lugar del programa en la historia de la televisión contemporánea. Todas las temporadas están disponibles en plataformas de streaming.

Cranston despidió a RJ Mitte días después de celebrar el primer puesto de la serie

RJ Mitte alcanzó la fama internacional con su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad.
RJ Mitte alcanzó la fama internacional con su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad (redes sociales)

El lunes 12 de octubre, apenas semanas después de las celebraciones por el ranking del Times, la noticia de la muerte de RJ Mitte opacó el clima de festejo. El actor, que interpretó a Walt Jr. —el hijo del protagonista— durante las cinco temporadas de la serie, falleció a los 34 años en Brownsville, Texas. Sus representantes confirmaron a la agencia Reuters que se quitó la vida.

Cranston fue uno de los primeros en reaccionar públicamente. En una publicación de Instagram, el intérprete escribió que se sentía “profundamente consternado” y elogió la labor de Mitte como activista por los derechos de las personas con discapacidad: “Nunca permitió que su parálisis cerebral fuera una excusa para nada. Toda esa promesa y potencial ahora es una gran pérdida”, añadió, y remarcó que disfrutó “muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie, y después de que la atención mediática en Breaking Bad se desvaneció”. “Es especialmente devastador saber que se quitó la vida”, cerró.

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