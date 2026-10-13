Estados Unidos

El rescate que tardó 40 años: el animal que Estados Unidos salvó de la extinción volvió a desaparecer

Los técnicos que salieron a buscar hurones de patas negras en agosto en Wyoming no encontraron ninguno. La especie, declarada extinta en 1979 y rescatada en ese mismo lugar, podría haber desaparecido otra vez

Hurón de patas negras: El animal que Estados Unidos logró rescatar de la extinción vuelve a desaparecer
Los técnicos del Departamento de Caza y Pesca de Wyoming no detectaron ningún hurón de patas negras en las prospecciones de campo de Meeteets (Justin Joiner/Wyoming Game and Fish Department via AP, File)
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Los gestores de vida silvestre del estado de Wyoming confirmaron esta semana que las últimas prospecciones de campo en las estribaciones de la cordillera Absaroka, a las afueras de Meeteetse, no detectaron ningún ejemplar de hurón de patas negras (Mustela nigripes), informó AP News.

El animal —un carnívoro delgado y de pelaje amarillento, con máscara oscura y patas negras, que vive exclusivamente en las llanuras del oeste de Estados Unidos— fue arrancado de la extinción en ese mismo rincón del país décadas atrás. Ahora parece haber desaparecido otra vez de allí.

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Las autoridades estatales apuntan a dos causas: la peste selvática —una infección bacteriana provocada por Yersinia pestis, la misma bacteria de la peste bubónica, que se transmite por pulgas y puede eliminar colonias enteras de roedores en pocas semanas— y una sequía persistente en la cuenca del Bighorn que redujo aún más la disponibilidad de alimento para la especie.

El hurón de patas negras depende casi por completo de una sola presa: los perritos de la pradera, pequeños roedores que le proveen alimento y cuyas madrigueras le sirven de refugio y sitio de cría. Cuando esas colonias colapsan, los hurones desaparecen localmente en cuestión de meses.

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Los relevamientos de agosto no encontraron ni un solo animal

El biólogo de pequeños carnívoros del Departamento de Caza y Pesca de Wyoming (Wyoming Game and Fish Department, WGF), Andy Gygli, dirigió los relevamientos nocturnos de finales de agosto en los que los técnicos emplearon focos de luz para detectar los ojos reflectantes de los hurones en más de 1.600 a 2.000 hectáreas de terreno. El resultado fue nulo.

Hurón de patas negras: El animal que Estados Unidos logró rescatar de la extinción vuelve a desaparecer
La peste selvática y la sequía en la cuenca del Bighorn causaron el colapso poblacional del hurón de patas negras en la región (Mike Koshmrl/WyoFile via AP)

“Invertimos varios centenares de horas de esfuerzo en recorrer el área de reintroducción de Meeteetse”, afirmó Gygli en declaraciones recogidas por AP News. “No vimos ningún hurón”, agregó.

El resultado, en todo caso, tenía antecedentes. La peste selvática brotó en la región en 2018 y 2019, y para 2020 los conteos confirmaron apenas un animal. Sucesivas liberaciones de ejemplares criados en cautiverio —incluyendo 18 individuos soltados en 2022— sostuvieron una recuperación breve. La enfermedad volvió a golpear en 2023, y en 2025 los censistas detectaron un único hurón. Este verano boreal, ninguno.

La plaga y la sequía destruyeron a los perritos de la pradera, la base de su dieta

En Meeteetse, ese proceso ya está en marcha. Tras el brote de peste selvática de 2023, los relevamientos del WGF encontraron apenas 1.538 hectáreas de colonias de perritos de la pradera activas, frente a las más de 2.428 hectáreas cartografiadas en el momento de la reintroducción de 2016. La sequía que azota la cuenca del Bighorn agravó el deterioro del hábitat y debilitó aún más a las poblaciones de roedores.

“Cuando los perritos de la pradera no se recuperan, los hurones tampoco pueden hacerlo”, resumió Tara Harris, directora de conservación del Zoológico de Phoenix, en declaraciones previas recogidas por la emisora WBUR.

Wyoming desvió los hurones previstos para Meeteetse a otra zona del estado

El hurón de patas negras logró ser clonado. Foto: Pixabay
El hurón de patas negras depende de los perritos de la pradera para más del 90% de su alimentación y refugio (Pixabay)

Ante la imposibilidad de sostener nuevas liberaciones en un entorno tan deteriorado, Gygli tomó la decisión de redirigir a la cuenca Shirley Basin los diez hurones criados en cautiverio que estaban programados para Meeteetse durante el verano. Shirley Basin es uno de los pocos sitios donde la reintroducción de la especie logró resultados estables a largo plazo.

Con esa decisión, los técnicos buscan que las colonias de perritos en Meeteetse tengan tiempo de recuperarse antes de intentar una nueva liberación. En paralelo, los técnicos del WGF aplican tratamientos insecticidas preventivos en el terreno para eliminar pulgas y reducir el riesgo de nuevos brotes de peste.

Bob Oakleaf, supervisor de fauna no cinegética del departamento, cuestionó públicamente si Meeteetse —un área relativamente pequeña con historial de recurrencia de la plaga— puede albergar alguna vez una población autosuficiente de hurones.

La decepción también llega desde los campos. Allen Hogg, propietario de un rancho en Meeteetse, es hijo de John Hogg, el ganadero cuyo perro mató accidentalmente un hurón en 1981 y desencadenó todo el esfuerzo de rescate.

El hallazgo de un ejemplar por un perro de granja en 1981 impulsó el programa de rescate del hurón de patas negras (EFE/ Servicio de Pesca y Vida Silvestre)
El hallazgo de un ejemplar por un perro de granja en 1981 impulsó el programa de rescate del hurón de patas negras (EFE/ Servicio de Pesca y Vida Silvestre)

“Estoy muy decepcionado, claro. Pueden haberse ido. Pero el hecho de que no los encontraron no significa que no estén ahí”, dijo Hogg en declaraciones al medio local WyoFile. “No estoy diciendo que se haya perdido toda esperanza”, agregó.

El rescate de los años 80 dio inicio a décadas de reintroducciones, brotes y retrocesos

El hurón de patas negras fue declarado extinto en 1979. En 1981, un perro de granja en Meeteetse mató un ejemplar que resultó ser el primero avistado en décadas, lo que llevó al descubrimiento de una pequeña colonia silvestre. Cuando la peste selvática amenazó con eliminar ese último reducto, las autoridades estadounidenses capturaron los 18 ejemplares supervivientes para iniciar un programa de cría en cautiverio, que en 2026 cumple cuatro décadas.

Hoy, científicas organizaciones como Revive & Restore trabajan incluso en la clonación de hurones a partir de muestras genéticas preservadas de animales de los años 80, con el objetivo de ampliar la diversidad genética de la especie. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (US Fish and Wildlife Service, FWS) anunció el año pasado el nacimiento de cuatro nuevas camadas de hurones clonados en el Zoológico Nacional Smithsonian.

En un escenario ideal, según Gygli, las colonias de perritos de la pradera en Meeteetse podrían recuperarse lo suficiente como para respaldar una nueva liberación de hurones en 2027.

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