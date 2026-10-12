Selma Blair, detenida en un vuelo a Nueva York: la acusan de intentar abrir la puerta del avión y de pegar y morder a dos tripulantes

Selma Blair, conocida por sus papeles en cine y televisión, recibió atención médica tras un episodio ocurrido durante un vuelo comercial. Su representante afirmó que la actriz se encontraba estable (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

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La actriz Selma Blair, de 54 años, fue detenida el domingo 11 de octubre tras protagonizar un incidente a bordo de un vuelo de Delta Air Lines que viajaba de Los Ángeles a Nueva York. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), fue arrestada por agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria y trasladada a un hospital para recibir atención médica, según informaron medios locales.

Su representante atribuyó el comportamiento de la actriz a una emergencia médica. En declaraciones a TMZ, aseguró que Blair recibió atención al aterrizar y que se encontraba estable.

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El avión llegó a la puerta de embarque cerca de las 23 del domingo. Según los reportes difundidos por medios estadounidenses, dos auxiliares de vuelo habrían sufrido lesiones y uno de ellos habría sido trasladado a un hospital para someterse a estudios adicionales. Delta informó que el vuelo aterrizó antes de lo previsto y que no hubo contratiempos operativos.

Las lesiones de la tripulación y las acusaciones tras el aterrizaje

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, fue el lugar de llegada del vuelo de Delta Air Lines en el que se produjo el incidente que derivó en la detención de la actriz Selma Blair (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

Según TMZ, Blair habría golpeado a un auxiliar de vuelo, mordido a otro e intentado abrir una puerta de la aeronave mientras estaba en el aire. El medio también informó que la actriz fue inmovilizada durante el vuelo.

Los registros de las comunicaciones de emergencia citados por medios estadounidenses describieron lesiones menores, entre ellas una nariz ensangrentada y marcas de mordedura. También algunos reportes indicaron que Blair habría golpeado su cabeza contra un tabique del avión mientras las fuerzas de seguridad aguardaban en tierra.

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Delta declaró que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a los comportamientos indisciplinados o ilegales y que la seguridad de los pasajeros y la tripulación es una prioridad.

El episodio habría continuado durante el traslado en ambulancia al hospital. De acuerdo con TMZ, Blair habría pateado reiteradamente en la cabeza a un agente de la Policía de la Autoridad Portuaria. El medio también informó que, una vez en el centro médico, habría agredido a una enfermera.

El mismo medio señaló que la actriz enfrentaba dos cargos de agresión, relacionados con los presuntos ataques al agente policial y a la enfermera. El FBI investiga el incidente y Blair permanecía internada para recibir atención médica.

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La explicación de la representante de Blair

La representante de Blair atribuyó los hechos a una situación de salud: “Selma sufrió una emergencia médica que provocó la supuesta conducta. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y ahora se encuentra en estado estable”.

La actriz ya había protagonizado otro episodio durante un vuelo en 2016, cuando fue retirada en camilla de una aeronave tras un altercado. Su aparición pública más reciente había sido el 1 de octubre en “State of the Arts: An Evening at The Jewish Museum”, un evento de la Liga Antidifamación realizado en Nueva York.