Estados Unidos

Selma Blair, detenida en un vuelo a Nueva York: la acusan de intentar abrir la puerta del avión y de pegar y morder a dos tripulantes

La actriz, de 54 años, además enfrentaría dos cargos por presuntos ataques a un agente y a una enfermera. El FBI investiga el incidente

Selma Blair, conocida por sus papeles en cine y televisión, recibió atención médica tras un episodio ocurrido durante un vuelo comercial. Su representante afirmó que la actriz se encontraba estable (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)
Selma Blair, conocida por sus papeles en cine y televisión, recibió atención médica tras un episodio ocurrido durante un vuelo comercial. Su representante afirmó que la actriz se encontraba estable (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)
Guardar

La actriz Selma Blair, de 54 años, fue detenida el domingo 11 de octubre tras protagonizar un incidente a bordo de un vuelo de Delta Air Lines que viajaba de Los Ángeles a Nueva York. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), fue arrestada por agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria y trasladada a un hospital para recibir atención médica, según informaron medios locales.

Su representante atribuyó el comportamiento de la actriz a una emergencia médica. En declaraciones a TMZ, aseguró que Blair recibió atención al aterrizar y que se encontraba estable.

PUBLICIDAD

El avión llegó a la puerta de embarque cerca de las 23 del domingo. Según los reportes difundidos por medios estadounidenses, dos auxiliares de vuelo habrían sufrido lesiones y uno de ellos habría sido trasladado a un hospital para someterse a estudios adicionales. Delta informó que el vuelo aterrizó antes de lo previsto y que no hubo contratiempos operativos.

Las lesiones de la tripulación y las acusaciones tras el aterrizaje

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, fue el lugar de llegada del vuelo de Delta Air Lines en el que se produjo el incidente que derivó en la detención de la actriz Selma Blair (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)
El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, fue el lugar de llegada del vuelo de Delta Air Lines en el que se produjo el incidente que derivó en la detención de la actriz Selma Blair (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

Según TMZ, Blair habría golpeado a un auxiliar de vuelo, mordido a otro e intentado abrir una puerta de la aeronave mientras estaba en el aire. El medio también informó que la actriz fue inmovilizada durante el vuelo.

Los registros de las comunicaciones de emergencia citados por medios estadounidenses describieron lesiones menores, entre ellas una nariz ensangrentada y marcas de mordedura. También algunos reportes indicaron que Blair habría golpeado su cabeza contra un tabique del avión mientras las fuerzas de seguridad aguardaban en tierra.

PUBLICIDAD

Delta declaró que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a los comportamientos indisciplinados o ilegales y que la seguridad de los pasajeros y la tripulación es una prioridad.

El episodio habría continuado durante el traslado en ambulancia al hospital. De acuerdo con TMZ, Blair habría pateado reiteradamente en la cabeza a un agente de la Policía de la Autoridad Portuaria. El medio también informó que, una vez en el centro médico, habría agredido a una enfermera.

El mismo medio señaló que la actriz enfrentaba dos cargos de agresión, relacionados con los presuntos ataques al agente policial y a la enfermera. El FBI investiga el incidente y Blair permanecía internada para recibir atención médica.

La explicación de la representante de Blair

La representante de Blair atribuyó los hechos a una situación de salud: “Selma sufrió una emergencia médica que provocó la supuesta conducta. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y ahora se encuentra en estado estable”.

La actriz ya había protagonizado otro episodio durante un vuelo en 2016, cuando fue retirada en camilla de una aeronave tras un altercado. Su aparición pública más reciente había sido el 1 de octubre en “State of the Arts: An Evening at The Jewish Museum”, un evento de la Liga Antidifamación realizado en Nueva York.

Temas Relacionados

Selma BlairDelta AirlinesLos ÁngelesNueva YorkAeropuerto Internacional John F. KennedyEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

YouTube desplaza a la televisión y lidera el consumo de noticias políticas en Estados Unidos

Un estudio de la Universidad de Syracuse revela que la plataforma de video es hoy la fuente individual más utilizada para informarse sobre política, con las redes sociales ganando terreno a los medios tradicionales

YouTube desplaza a la televisión y lidera el consumo de noticias políticas en Estados Unidos

Mató a ocho personas: entre las víctimas estaban sus nietos y su hija embarazada

El jefe de Policía de Erie, Pensilvania, no descartó que la salud mental haya sido un factor, mientras la investigación sobre el móvil sigue abierta

Mató a ocho personas: entre las víctimas estaban sus nietos y su hija embarazada

Inscripción Abierta de Medicare: qué revisar antes del 7 de diciembre para evitar gastos inesperados en 2027

Desde el 15 de octubre, los beneficiarios pueden unirse, abandonar o cambiar su plan de salud y medicamentos; la herramienta oficial Plan Compare permite comparar opciones según código postal, médicos y recetas

Inscripción Abierta de Medicare: qué revisar antes del 7 de diciembre para evitar gastos inesperados en 2027

Harry Potter, Batman, CNN, TikTok y ChatGPT: la familia Ellison ya está detrás de casi todo lo que mirás

Larry Ellison hizo su fortuna desde cero y hoy financia los centros de datos de OpenAI. Su hijo David acaba de comprar Hollywood con deuda

Harry Potter, Batman, CNN, TikTok y ChatGPT: la familia Ellison ya está detrás de casi todo lo que mirás

Leslie's se declara en quiebra: cierra 76 tiendas en el país y 26 solo en California

La cadena fundada en North Hollywood presentó una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 y negoció eliminar el 90% de su deuda financiada para relanzarse en 2027

Leslie's se declara en quiebra: cierra 76 tiendas en el país y 26 solo en California

TECNO

XUPER TV, Cuevana 3, Pelisplus: peligros que ocultan estás URL para ver películas gratis

XUPER TV, Cuevana 3, Pelisplus: peligros que ocultan estás URL para ver películas gratis

Bill Gates alertó sobre los riesgos de dejar la IA solo en manos de las empresas tecnológicas

Tesla activó un asistente de IA que hace compras y envía mensajes del pasajero durante los viajes en el robotaxi

Por qué el televisor tiene una luz roja parpadeando y qué problema está avisando

Cómo convertir un documento de más de 100 páginas en PDF sin instalar aplicaciones

ENTRETENIMIENTO

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

Sale a la luz una colaboración olvidada de Britney Spears y Justin Timberlake de hace 25 años

Así reaccionó Bryan Cranston al ver a ‘Breaking Bad’ elegida la mejor serie del siglo XXI

Sofia Coppola confesó que filmó escenas clave sin autorización en Tokio

La noche que Sylvester Stallone terminó en la cárcel más temida de Nueva York: "Una verdadera casa de los horrores"

MUNDO

Ucrania aprueba una ley sobre minorías y desbloquea su adhesión a la Unión Europea

Ucrania aprueba una ley sobre minorías y desbloquea su adhesión a la Unión Europea

Noruega detectó que los autos chinos usados por militares grababan bases y códigos de acceso

Tras afirmar que Rusia intervino en el Brexit, el primer ministro británico pidió reforzar los lazos con la UE

El Reino Unido atribuye a Irán el presunto plan contra la base aérea de RAF Fairford

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el tercer impacto a un superpetrolero en dos días en el estrecho de Ormuz