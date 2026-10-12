Comprar la primera casa es cada vez más difícil en Estados Unidos, pero estas ciudades todavía ofrecen opciones

El precio de referencia de las viviendas de entrada en Estados Unidos subió un 30,8% entre 2019 y 2026 (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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Para quienes buscan comprar su primera propiedad en Estados Unidos, el acceso a una vivienda de entrada se redujo desde antes de la pandemia: este segmento pasó de representar el 38,1% del inventario activo en agosto de 2019 al 36,2% en agosto de 2026, mientras su precio de referencia avanzó 30,8%, de cerca de USD 260.000 a USD 340.000.

El retroceso equivale a más de 21.000 viviendas que hoy tendrían precios de entrada si la proporción de 2019 se hubiera mantenido. Sin embargo, el panorama varía considerablemente entre áreas metropolitanas.

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Para los compradores primerizos que pueden elegir dónde vivir, varias ciudades del Medio Oeste conservan una oferta amplia y distribuida en distintos vecindarios.

Los datos proceden del informe Where Starter Homes Still Exist: A Metro-by-Metro Look, elaborado por la economista sénior Hannah Jones para Realtor.com.

El estudio examinó los 100 mercados metropolitanos más grandes del país a partir de avisos activos de venta de agosto de 2019, 2022 y 2026.

Toledo, San Luis y Detroit registraron las proporciones más altas de viviendas de entrada en el inventario activo del país (REUTERS/Jim Vondruska)

Toledo, San Luis y Detroit, con la mayor proporción de viviendas de entrada

Según el informe de Realtor.com, el área metropolitana de Toledo, en Ohio, tuvo la mayor proporción de viviendas de entrada entre los mercados analizados: 42,1 % del inventario activo en agosto de 2026. Le siguieron San Luis, en Misuri, con 40,7 %, y Detroit, en Míchigan, con 39,8 %.

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Estas tres áreas metropolitanas combinaron una proporción superior al promedio nacional con aumentos de precios inferiores a la media desde 2019, según Realtor.com.

La métrica no fija un valor idéntico para todo el país: considera de entrada a una propiedad anunciada por un precio igual o inferior a aproximadamente el 80 % del valor mediano de publicación de cada mercado metropolitano.

Por eso, una ciudad con más viviendas de entrada no siempre es la de menor precio absoluto. El indicador mide qué parte de la oferta local se ubica en el tramo más accesible de su propio mercado, generalmente compuesto por unidades más pequeñas y orientadas a compradores primerizos o a hogares con ingresos iguales o inferiores a la mediana local.

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Kansas City, San Luis, Toledo y Akron: alternativas en más de un vecindario

La oferta tampoco se reparte de la misma manera dentro de cada ciudad. El análisis de Realtor.com clasificó unos 8.300 códigos postales de los 100 mercados estudiados y halló que el 61,4% tenía una oferta mixta, sin predominio marcado de viviendas de entrada ni de propiedades de precio superior.

El informe de Realtor.com clasifica como vivienda de entrada a las propiedades anunciadas por un precio igual o inferior al 80% del valor mediano local (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Kansas City, en Misuri, y San Luis se destacaron porque combinan una participación de viviendas de entrada por encima del promedio nacional —37,7% y 40,7%, respectivamente— con una cantidad superior a la media de códigos postales donde predominan esas unidades. Para los compradores, esto supone más alternativas en distintas zonas del área metropolitana.

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Toledo y Akron, también en Ohio, registraron las cuotas más altas de este segmento, con 42,1% y 39,3%.

En ambos casos, la oferta está concentrada en menos códigos postales: ocho en Toledo y diez en Akron. El volumen disponible es amplio, aunque el margen geográfico para elegir barrio es más acotado.

Boise, Portland y otras cinco áreas con mayor participación desde 2019

Además de las ciudades del Medio Oeste que mantienen las mayores participaciones, otros mercados ampliaron la presencia de viviendas de entrada entre agosto de 2019 y agosto de 2026. Boise, en Idaho, encabezó ese grupo con un aumento de 4,7 puntos porcentuales.

Le siguieron Portland, en Oregón, con 4 puntos; Des Moines, en Iowa, con 3,7; San José, en California, con 2,9; y Denver, en Colorado, con 2,5.

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Estas mejoras reflejan un mayor peso de las propiedades de precio inicial dentro de cada mercado, pero no implican por sí mismas que sean más baratas en términos absolutos.

El inventario total de propiedades en venta en Estados Unidos se mantuvo casi un 10% por debajo de los niveles previos a la pandemia en 2026 (REUTERS/Mike Blake)

Los condominios, opción central para compradores primerizos

La composición de la oferta también cambió. De acuerdo con el informe de Realtor.com, los condominios y casas adosadas representaban el 18,0 % del inventario nacional de viviendas de entrada en agosto de 2019.

Esa proporción ascendió a 20,0 % en 2022 y a 27,1 % en agosto de 2026; el resto del segmento correspondió a viviendas unifamiliares.

El aumento de este tipo de unidades dentro del segmento se produjo mientras muchas casas unifamiliares dejaron de encajar en el umbral de precio inicial en numerosos mercados.

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En el conjunto de la oferta inmobiliaria, los condominios, casas adosadas y viviendas en hilera también ganaron espacio, aunque a un ritmo menor: pasaron del 16,5 % de los avisos en 2019 al 20,8 % en 2026.

Mayor caída del inventario de entrada en mercados del sur

En contraste, varias áreas del Cinturón del Sol perdieron participación de viviendas de entrada sin recuperar el nivel previo a la pandemia.

Los condominios y casas adosadas pasaron de representar el 18,0% al 27,1% de la oferta de viviendas de entrada en siete años (REUTERS/Mike Blake)

Columbia, en Carolina del Sur, tuvo la mayor caída: 8,3 puntos porcentuales desde 2019. Luego se ubicaron Winston-Salem, en Carolina del Norte, con una baja de 7,5 puntos; Cape Coral-Fort Myers, en Florida, con 6,9; y Augusta, en Georgia, con 6,5.

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En Columbia, Cape Coral y Augusta los precios se moderaron desde 2022, pero la oferta de entrada no se recuperó en la misma proporción, de acuerdo con Realtor.com. Fresno, en California, y Greensboro-High Point, en Carolina del Norte, también registraron descensos de 6 puntos porcentuales.

La escasez nacional se concentró principalmente antes de 2022, cuando la participación de viviendas de entrada cayó al 36,3 %.

Desde entonces permaneció prácticamente estable, aunque el inventario total de propiedades en venta todavía se ubicaba cerca de 10% por debajo del nivel anterior a la pandemia en agosto de 2026.