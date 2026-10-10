Un condado de Minnesota reporta "varios casos sospechosos de sarampión"

Las autoridades del condado de Todd emitieron una alerta por varios casos sospechosos de sarampión en su jurisdicción (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades del condado de Todd, en el centro de Minnesota, alertaron sobre varios casos sospechosos de sarampión y advirtieron que los habitantes que no estén vacunados pueden contraer la enfermedad. El aviso fue publicado el viernes por la administración local, aunque no incluyó el número de personas bajo evaluación, informó CBS News Minnesota.

La advertencia se emitió en medio de un aumento de los contagios registrados en el estado. El Departamento de Salud de Minnesota contabilizaba 24 casos confirmados de sarampión durante 2026 hasta el jueves previo al comunicado, de acuerdo con los datos citados por el medio estadounidense.

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El condado no precisó el número de pacientes bajo evaluación

La administración local de Todd no precisó la ubicación ni la edad de las personas bajo evaluación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración de Todd County difundió la novedad a través de una publicación en su sitio oficial. En el comunicado, las autoridades señalaron que la zona tenía “varios casos sospechosos de sarampión”, una expresión que se refiere a pacientes que presentan indicios de la enfermedad pero cuyo diagnóstico todavía requiere confirmación.

El condado se encuentra en el centro de Minnesota y reúne 28 municipios rurales y 12 ciudades, entre ellas Browerville, Long Prairie y Staples. La información conocida hasta ahora no detalla dónde se identificaron los casos, ni si las personas afectadas tuvieron contacto entre sí.

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Tampoco se comunicó la edad de los pacientes, el estado de su vacunación o si alguno recibió atención hospitalaria. CBS News Minnesota indicó que el mensaje oficial se concentró en alertar a los residentes no inmunizados, a quienes consideró expuestos a un mayor riesgo de infección.

Las autoridades pidieron informar síntomas a los servicios de salud

Los funcionarios sanitarios solicitaron que los residentes con síntomas contacten a su proveedor de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los funcionarios sanitarios solicitaron a quienes presenten síntomas que se contacten con su proveedor de salud o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Todd. La recomendación busca que los posibles casos reciban orientación médica y que las autoridades puedan seguir la evolución de la situación.

La Clínica Mayo explicó al medio que el sarampión es provocado por un virus capaz de propagarse por el aire y de permanecer sobre superficies. La entidad médica sostuvo que la infección puede causar fiebre, tos seca, secreción nasal y ojos rojos o llorosos.

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Los síntomas suelen manifestarse entre siete y 14 días después del contacto con el virus, tal como precisó la institución. Esta información resulta relevante para que quienes crean haber estado expuestos consulten a un profesional ante cualquier señal compatible con la enfermedad.

La Clínica Mayo también aseguró que la vacunación puede prevenir el contagio. Las autoridades de Todd County no anunciaron, hasta el momento del informe, medidas adicionales como campañas de inmunización, restricciones de actividades o lugares específicos de exposición.

Fillmore confirmó seis infecciones entre personas no vacunadas

La alerta en Todd County se conoció un día después de que el condado de Fillmore, situado en el sureste de Minnesota, confirmara seis casos de sarampión. Los responsables de salud de esa jurisdicción afirmaron que todos los pacientes estaban vinculados entre sí.

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Además, las seis personas contagiadas no habían recibido la vacuna, de acuerdo con la información recogida por CBS News Minnesota. El reporte no estableció una conexión entre ese grupo de casos y los pacientes bajo investigación en Todd County.

El Departamento de Salud de Minnesota mantenía el registro estatal de 24 contagios confirmados este año, mientras el condado central pedía a sus residentes que informaran cualquier síntoma. La cifra oficial podría modificarse a medida que avancen las evaluaciones de los casos sospechosos y se actualicen los diagnósticos.