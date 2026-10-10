Estados Unidos

Un condado de Minnesota reporta "varios casos sospechosos de sarampión"

Las autoridades del condado de Todd advirtieron sobre el riesgo para residentes no vacunados y pidieron informar síntomas a los servicios de salud

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades del condado de Todd emitieron una alerta por varios casos sospechosos de sarampión en su jurisdicción (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las autoridades del condado de Todd, en el centro de Minnesota, alertaron sobre varios casos sospechosos de sarampión y advirtieron que los habitantes que no estén vacunados pueden contraer la enfermedad. El aviso fue publicado el viernes por la administración local, aunque no incluyó el número de personas bajo evaluación, informó CBS News Minnesota.

La advertencia se emitió en medio de un aumento de los contagios registrados en el estado. El Departamento de Salud de Minnesota contabilizaba 24 casos confirmados de sarampión durante 2026 hasta el jueves previo al comunicado, de acuerdo con los datos citados por el medio estadounidense.

PUBLICIDAD

El condado no precisó el número de pacientes bajo evaluación

Primer plano de dos brazos con la piel cubierta de numerosas manchas rojas y elevadas, características de una erupción cutánea o sarampión.
La administración local de Todd no precisó la ubicación ni la edad de las personas bajo evaluación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración de Todd County difundió la novedad a través de una publicación en su sitio oficial. En el comunicado, las autoridades señalaron que la zona tenía “varios casos sospechosos de sarampión”, una expresión que se refiere a pacientes que presentan indicios de la enfermedad pero cuyo diagnóstico todavía requiere confirmación.

El condado se encuentra en el centro de Minnesota y reúne 28 municipios rurales y 12 ciudades, entre ellas Browerville, Long Prairie y Staples. La información conocida hasta ahora no detalla dónde se identificaron los casos, ni si las personas afectadas tuvieron contacto entre sí.

PUBLICIDAD

Tampoco se comunicó la edad de los pacientes, el estado de su vacunación o si alguno recibió atención hospitalaria. CBS News Minnesota indicó que el mensaje oficial se concentró en alertar a los residentes no inmunizados, a quienes consideró expuestos a un mayor riesgo de infección.

Las autoridades pidieron informar síntomas a los servicios de salud

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los funcionarios sanitarios solicitaron que los residentes con síntomas contacten a su proveedor de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los funcionarios sanitarios solicitaron a quienes presenten síntomas que se contacten con su proveedor de salud o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Todd. La recomendación busca que los posibles casos reciban orientación médica y que las autoridades puedan seguir la evolución de la situación.

La Clínica Mayo explicó al medio que el sarampión es provocado por un virus capaz de propagarse por el aire y de permanecer sobre superficies. La entidad médica sostuvo que la infección puede causar fiebre, tos seca, secreción nasal y ojos rojos o llorosos.

Los síntomas suelen manifestarse entre siete y 14 días después del contacto con el virus, tal como precisó la institución. Esta información resulta relevante para que quienes crean haber estado expuestos consulten a un profesional ante cualquier señal compatible con la enfermedad.

La Clínica Mayo también aseguró que la vacunación puede prevenir el contagio. Las autoridades de Todd County no anunciaron, hasta el momento del informe, medidas adicionales como campañas de inmunización, restricciones de actividades o lugares específicos de exposición.

Fillmore confirmó seis infecciones entre personas no vacunadas

La alerta en Todd County se conoció un día después de que el condado de Fillmore, situado en el sureste de Minnesota, confirmara seis casos de sarampión. Los responsables de salud de esa jurisdicción afirmaron que todos los pacientes estaban vinculados entre sí.

Además, las seis personas contagiadas no habían recibido la vacuna, de acuerdo con la información recogida por CBS News Minnesota. El reporte no estableció una conexión entre ese grupo de casos y los pacientes bajo investigación en Todd County.

El Departamento de Salud de Minnesota mantenía el registro estatal de 24 contagios confirmados este año, mientras el condado central pedía a sus residentes que informaran cualquier síntoma. La cifra oficial podría modificarse a medida que avancen las evaluaciones de los casos sospechosos y se actualicen los diagnósticos.

Temas Relacionados

MinnesotaSarampiónVacunaciónEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fiscal de distrito de Manhattan afirma que Luigi Mangione debería ser juzgado en un tribunal estatal

La fiscalía sostiene que los cargos por el asesinato de Brian Thompson son distintos de los delitos federales por acoso a los que el acusado ya se declaró culpable

El fiscal de distrito de Manhattan afirma que Luigi Mangione debería ser juzgado en un tribunal estatal

Trauma y recuperación: cómo dos perras de apoyo transformaron una escuela de Colorado tras un tiroteo

Norene y Polenta, asignadas por Canine Companions, se volvieron presencia indispensable en el Evergreen High School después de que un estudiante disparara a dos compañeros durante el almuerzo en septiembre de 2025

Trauma y recuperación: cómo dos perras de apoyo transformaron una escuela de Colorado tras un tiroteo

“Vi el cráneo de mi hija”: el trauma de la madre de Colleen Slemmer, la joven asesinada por Christa Pike, al recibir sus restos en cajas

May Martínez pasó 16 años reclamando el cuerpo de su hija, que le llegó por correo en distintos envíos y sin advertencia. La ejecución fallida de la condenada reabrió una herida que el Estado nunca reconoció

“Vi el cráneo de mi hija”: el trauma de la madre de Colleen Slemmer, la joven asesinada por Christa Pike, al recibir sus restos en cajas

EN VIVO Huracán Isaías: Más de medio millón de usuarios de Florida y Alabama quedaron sin suministro eléctrico

El presidente Donald Trump aprobó el estado de emergencia en ambos estados, mientras que las autoridades pidieron a los residentes permanecer en sus casas ante las condiciones peligrosas que aún persisten

EN VIVO Huracán Isaías: Más de medio millón de usuarios de Florida y Alabama quedaron sin suministro eléctrico

Las imágenes de la llegada del huracán Isaias a Estados Unidos

Evacuaciones, playas vacías, olas intensas y preparativos de emergencia marcaron la secuencia visual del avance del ciclón sobre Florida y Alabama

Las imágenes de la llegada del huracán Isaias a Estados Unidos

TECNO

Meta es el nuevo dueño de todo el negocio de realidad virtual de PlayStation VR: con qué se queda Sony

Meta es el nuevo dueño de todo el negocio de realidad virtual de PlayStation VR: con qué se queda Sony

Dónde ver la Fórmula 1 en vivo desde el celular y en qué aplicaciones

Nikon le quitó el primer premio a un video científico por usar inteligencia artificial

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este sábado

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este día

ENTRETENIMIENTO

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

“Yo soy tu padre”: el sable de Darth Vader del mítico duelo con Luke Skywalker sale a subasta

El misterio detrás de una frase de Homero Simpson que nadie pudo explicar en 30 años

“Éramos como niños”, la inesperada confesión de uno de los protagonistas de Seinfeld sobre cómo era el detrás de escena

Penélope Cruz presenta ‘La bola negra’ en Londres y podría hacer historia en los Oscar: ninguna otra intérprete lo ha conseguido hasta la fecha

MUNDO

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos

Varios heridos y más de mil detenidos en una nueva marcha de las “cucarachas” en la India

Guerra en Yemen: el Ejército avanza contra los rebeldes hutíes cerca de una vía fluvial clave

El régimen de Irán condenó a muerte a 106 personas desde las protestas de enero