Estados Unidos

Las imágenes de la llegada del huracán Isaias a Estados Unidos

Evacuaciones, playas vacías, olas intensas y preparativos de emergencia marcaron la secuencia visual del avance del ciclón sobre Florida y Alabama

El huracán Isaias azotó la costa del Golfo de Estados Unidos al tocar tierra el viernes 9 de octubre por la noche, trayendo consigo una marejada ciclónica potencialmente mortal y vientos de 185 km/h.
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Las imágenes de la llegada de Huracán Isaias a la costa del golfo de Estados Unidos muestran la transformación de una jornada habitual en una espera marcada por el viento y las evacuaciones. En Pensacola Beach, Florida, una de las postales más representativas retrata a una pareja que prepara su salida, mientras otras fotografías muestran comercios cerrados y viviendas protegidas con tablas.

En Alabama, las tomas más expresivas se concentran en las playas vacías de Dauphin Island y Mon Louis Island. Una bandera estadounidense sacudida por las ráfagas, olas que rompen sobre la costa y un hombre que observa el mar reflejan el avance del fenómeno antes de su ingreso a tierra. La secuencia también incluye imágenes de vecinos que cargan sacos de arena y abastecen generadores.

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La cobertura visual se completa con la perspectiva aérea y satelital de la tormenta, que permite dimensionar su tamaño al aproximarse al litoral entre Florida y Alabama. Tras tocar tierra como huracán de categoría 2, Isaias dejó imágenes de calles afectadas por el agua, árboles sacudidos y comunidades bajo lluvia intensa, en medio de alertas por inundaciones y marejada ciclónica.

Una vista desde un dron muestra la zona del paseo marítimo de Pensacola Beach mientras el huracán Isaías se desplazaba por el golfo de México (REUTERS/Marco Bello)
Una vista desde un dron muestra la zona del paseo marítimo de Pensacola Beach mientras el huracán Isaías se desplazaba por el golfo de México (REUTERS/Marco Bello)
El huracán Isaias impactó la costa del Golfo de México como categoría 3 con vientos de 193 kilómetros por hora (REUTERS/Chris Urso)
El huracán Isaias impactó la costa del Golfo de México como categoría 3 con vientos de 193 kilómetros por hora (REUTERS/Chris Urso)
Un hombre intenta empujar un automóvil mientras las olas cubren la carretera ante la llegada del huracán Isaias, en Englewood, Florida (EE. UU.), el 9 de octubre de 2026 (REUTERS)
Un hombre intenta empujar un automóvil mientras las olas cubren la carretera ante la llegada del huracán Isaias, en Englewood, Florida (EE. UU.), el 9 de octubre de 2026 (REUTERS)
Un árbol caído bloquea una calle mientras el viento y la lluvia del huracán Isaias se acercan a la zona el 9 de octubre de 2026 en Pensacola, Florida (AFP)
Un árbol caído bloquea una calle mientras el viento y la lluvia del huracán Isaias se acercan a la zona el 9 de octubre de 2026 en Pensacola, Florida (AFP)
Una casa fue azotada por los fuertes vientos y la marejada ciclónica del huracán Isaias en Pensacola, Florida, el 9 de octubre de 2026 (RONALDO SCHEMIDT/AFP)
Una casa fue azotada por los fuertes vientos y la marejada ciclónica del huracán Isaias en Pensacola, Florida, el 9 de octubre de 2026 (RONALDO SCHEMIDT/AFP)
Mapa satelital en infrarrojo con una tormenta en espiral de color rojo, amarillo y verde sobre el golfo de México y la costa contigua
El huracán Isaias se fortaleció a categoría 3 mientras se dirigia hacia las costas de Estados Unidos el viernes por la mañana (NOAA)
Residentes colocan tablones en las ventanas de un bar por precaución del huracán Isaias en Perdido Key, Florida (REUTERS/Marco Bello)
Residentes colocan tablones en las ventanas de un bar por precaución del huracán Isaias en Perdido Key, Florida (REUTERS/Marco Bello)
Vista satelital de una masa circular de nubes blancas sobre el mar, junto a la costa delimitada del sudeste de Estados Unidos
Un ciclón tropical se desplaza por el golfo de México en dirección a la costa sudeste de Estados Unidos (NOAA)
Destrozos en Florida ante la llegada del Huracán Isaias (REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo)
Destrozos en Florida ante la llegada del Huracán Isaias (REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo)
Fuertes vientos y subidas del agua en Florida ante la llegada del Huracán Isaias (Captura de video)
Fuertes vientos y subidas del agua en Florida ante la llegada del Huracán Isaias (Captura de video)
El agua sube por las costas de Florida (REUTERS)
El agua sube por las costas de Florida (REUTERS)
El Huracán Isaias provocó cortes de luz (REUTERS/Marco Bello)
El Huracán Isaias provocó cortes de luz (REUTERS/Marco Bello)
Una vista desde un dron muestra el muelle Pensacola Beach Gulf Pier mientras el huracán Isaías se desplaza por el golfo de México y se prevé que se intensifique antes de llegar a la costa estadounidense del Golfo, en Pensacola Beach, Florida (REUTERS/Marco Bello)
Una vista desde un dron muestra el muelle Pensacola Beach Gulf Pier mientras el huracán Isaías se desplaza por el golfo de México y se prevé que se intensifique antes de llegar a la costa estadounidense del Golfo, en Pensacola Beach, Florida (REUTERS/Marco Bello)

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