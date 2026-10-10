Estados Unidos

El huracán Isaias provocó al menos dos muertos y dejó a más de 800.000 personas sin electricidad en EEUU

Las víctimas, que fueron reportadas por las autoridades en Florida y Alabama, murieron como consecuencia de la caída de árboles durante el paso del ciclón que desató fuertes vientos y lluvias torrenciales

El paso del huracán Isaias causó la muerte de al menos dos personas por el colapso de árboles en el sureste de Estados Unidos (REUTERS)
El paso del huracán Isaias causó la muerte de al menos dos personas por el colapso de árboles en el sureste de Estados Unidos (REUTERS)
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Al menos dos personas murieron por la caída de árboles asociada al avance del Huracán Isaias en el sureste de Estados Unidos, mientras el sistema meteorológico se desplazaba desde el noroeste de Florida hacia Alabama, informaron autoridades locales citadas por CNN y The New York Times.

Los fallecimientos se registraron en el condado de Escambia, en Florida, y en la ciudad de Birmingham, Alabama. Ambos casos ocurrieron después de que árboles derribados por las ráfagas impactaran sobre viviendas, de acuerdo con los reportes de los dos medios estadounidenses.

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La emergencia también dejó más de 800.000 clientes sin suministro eléctrico a lo largo de la costa del Golfo, donde comenzaron las tareas de recuperación tras el paso de Isaias, señaló CNN. Las autoridades mantenían la atención sobre los daños provocados por los vientos y las lluvias mientras el fenómeno continuaba su recorrido tierra adentro.

Una mujer murió después de que un árbol cayera sobre su vivienda en Florida

Una mujer falleció en el condado de Escambia tras la caída de un árbol sobre su residencia en Florida (AFP)
Una mujer falleció en el condado de Escambia tras la caída de un árbol sobre su residencia en Florida (AFP)

La oficina del sheriff del condado de Escambia, que abarca la zona de Pensacola, confirmó que una mujer murió cuando un árbol derribado cayó sobre su casa. El hecho fue atribuido al impacto de Isaias por las autoridades locales, de acuerdo con la información recogida por The New York Times.

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Por su parte, CNN indicó que las autoridades del condado también comunicaron una muerte vinculada a la caída de un árbol, sin divulgar inicialmente la identidad de la víctima ni otros detalles sobre el episodio.

El condado de Escambia se encuentra en el extremo occidental del estado de Florida, sobre la costa del Golfo de México. La zona quedó expuesta a los fuertes vientos y las precipitaciones que acompañaron al sistema durante su paso por el Panhandle de Florida.

La situación en esa parte del estado se sumó a los cortes de energía que afectaron a cientos de miles de usuarios. CNN precisó que el número de clientes sin electricidad superaba los 800.000 a lo largo de la costa del Golfo, aunque no detalló en su informe la distribución de esas interrupciones por estado o localidad.

En Birmingham, dos personas quedaron atrapadas bajo los escombros

La caída de un árbol sobre una casa en Birmingham provocó la muerte de una persona y dejó a otra atrapada (REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo)
La caída de un árbol sobre una casa en Birmingham provocó la muerte de una persona y dejó a otra atrapada (REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo)

El segundo fallecimiento fue informado en Birmingham, Alabama, después de que un árbol cayera sobre una vivienda. Dos personas quedaron atrapadas dentro de la casa y una de ellas murió, explicó a CNN Orlando Reynolds, capitán del Servicio de Bomberos y Rescate de Birmingham.

Reynolds no precisó cuál era el estado de la otra persona atrapada en el inmueble. El cuerpo de bomberos acudió al lugar durante la mañana del sábado, indicó el medio.

Shea Hess, funcionaria de gestión de emergencias del condado de Jefferson, aseguró a CNN que el incidente estaba presuntamente relacionado con la tormenta. La responsable señaló que el árbol impactó sobre la vivienda en medio de las condiciones meteorológicas adversas.

El director de gestión de emergencias del condado de Jefferson, Jim Coker, también confirmó la muerte a The New York Times. El diario describió que el árbol se desplomó sobre una casa y causó la muerte de una persona en Birmingham.

Las autoridades iniciaron la recuperación mientras Isaias avanzaba hacia Alabama

Isaias avanzó desde el Panhandle de Florida hacia Alabama con vientos intensos y lluvias abundantes, informó The New York Times. El medio se refirió al fenómeno como el huracán Isaias, mientras que CNN lo describió como un sistema meteorológico y una tormenta en sus reportes sobre los daños.

Las autoridades locales comenzaron a evaluar el impacto en las comunidades afectadas, con especial atención en las viviendas dañadas por árboles caídos y en el restablecimiento del servicio eléctrico. CNN indicó que se había puesto en contacto con funcionarios para conocer más detalles sobre el caso ocurrido en Birmingham.

La información disponible hasta ese momento situaba el saldo confirmado en dos muertos, uno en Florida y otro en Alabama. Sin embargo, los reportes no descartaban que las autoridades actualizaran la cifra a medida que avanzaran las inspecciones en las zonas alcanzadas por Isaias.

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