Huracán Isaias: qué hacer si se corta la luz por varios días y cómo evitar intoxicaciones, incendios y alimentos en mal estado

El huracán Isaias impacta la costa del Golfo de México como categoría 3 con vientos de 193 kilómetros por hora (REUTERS/Chris Urso)

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Con el huracán Isaías a horas de tocar tierra en el Panhandle de Florida, las autoridades de Florida y Alabama dieron por segura una interrupción prolongada del servicio eléctrico y difundieron una serie de instrucciones para proteger vidas durante los días sin luz.

El gobernador Ron DeSantis pidió a los residentes preparar suministros para un mínimo de 72 horas y advirtió que en las zonas más afectadas los cortes pueden extenderse más allá de ese plazo, según informó News4Jax. Más de 16.000 trabajadores de empresas eléctricas esperan el paso del huracán para iniciar las reparaciones.

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Evacuarse primero: un apagón no es razón para quedarse en zona de riesgo

Antes de pensar en cómo sobrevivir sin electricidad, las autoridades son terminantes: quien esté dentro de una zona de evacuación, debe salir. La marejada ciclónica proyectada oscila entre 1,5 y 2,1 metros en extensas franjas del Panhandle de Florida, con picos de hasta 2,7 metros entre la línea divisoria de los condados Santa Rosa y Okaloosa y Grayton Beach.

“Nos escondemos del viento, pero huimos del agua”, resumió DeSantis en una conferencia de prensa en Pensacola, según consignó ABC News. Jared Perdue, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, señaló que basta alejarse unas decenas de kilómetros para encontrar un refugio que soporte los vientos: no es necesario recorrer cientos de millas.

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La marejada ciclónica proyectada para el Panhandle de Florida alcanzará picos de 2,7 metros de altura en sectores costeros (REUTERS/Marco Bello)

Las órdenes de evacuación obligatoria alcanzaron, entre otros, los sectores A y B de varios condados del Panhandle. Perdue advirtió que a partir de la tarde del viernes las condiciones en las rutas serían peligrosas, por lo que cualquier desplazamiento pendiente debía realizarse de inmediato.

El kit mínimo cubre al menos 72 horas de autonomía

DeSantis detalló que el estado movilizó más de 1.000 generadores, medio millón de galones de gasolina, un millón de galones de diésel, millones de raciones de emergencia y más de un millón de botellas de agua. Sin embargo, la distribución de esos recursos lleva tiempo: los residentes deben contar con sus propias reservas antes de que el huracán llegue.

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La recomendación difundida por las autoridades de Florida incluye agua potable —al menos un galón por persona y por día, considerando que algunas localidades pueden suspender el abastecimiento de manera preventiva—, alimentos no perecederos, medicamentos, combustible, linternas, baterías y cargadores portátiles. Una radio a pilas resulta indispensable si el teléfono queda sin servicio.

El Centro Nacional de Huracanes prevé lluvias de entre 100 y 200 milímetros en el sur de Alabama y el Panhandle, con acumulados puntuales de hasta 380 milímetros. En las zonas con mayores daños, los accesos pueden quedar bloqueados y la interrupción del servicio puede superar ese plazo.

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Los cables caídos deben tratarse siempre como si estuvieran energizados

Las empresas eléctricas recomiendan mantener distancia de los cables caídos para evitar accidentes con líneas energizadas (REUTERS/Jonathan Drake)

Jimmy Gray, vicepresidente de Ingeniería y Operaciones de la Central Alabama Electric Cooperative, pidió a los vecinos que no se acerquen a cables enredados en árboles ni comiencen a cortar troncos caídos antes de que los equipos de reparación despejen el área. “Toda la gente estará aquí. También tenemos contratistas”, dijo Gray a WSFA, quien informó que las cuadrillas ya están alojadas y abastecidas para iniciar las tareas el sábado por la mañana.

Meredith Morgan, ingeniera de distribución eléctrica de Alabama Power, reiteró el mensaje en declaraciones a la misma emisora: los residentes deben mantenerse alejados de cualquier línea caída y esperar a que las cuadrillas declaren el área segura antes de intentar cualquier tarea. “Estamos en camino. Solo denle tiempo para que el área sea segura, y los volvemos a la normalidad lo antes posible”, afirmó. Los conductores también deben reducir la velocidad y ceder espacio a los trabajadores que operan sobre los costados de las rutas.

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Los generadores solo pueden usarse al aire libre y desconectados del tablero doméstico

Tanto las autoridades de Florida como las de Alabama insisten en un punto que salva vidas: un generador nunca debe encenderse dentro de una vivienda, un garaje, un sótano ni cerca de puertas, ventanas o rejillas.

El monóxido de carbono que emite es inodoro y puede ser letal en minutos. Tampoco corresponde conectar el equipo directamente al tablero eléctrico de la casa sin un interruptor de aislamiento instalado por un profesional: esa práctica puede electrocutar a los operarios que trabajan en la línea y provocar incendios.

Cuatro a seis horas: la ventana de seguridad de una heladera cerrada

El uso de generadores de electricidad en espacios cerrados provoca la acumulación letal de monóxido de carbono (REUTERS/Octavio Jones)

Con la electricidad cortada, la gestión de los alimentos y los medicamentos refrigerados se vuelve crítica. Las autoridades sanitarias de Alabama advirtieron que una heladera cerrada conserva la temperatura de seguridad durante cuatro a seis horas; un freezer lleno puede mantenerla cerca de dos días, según consignó WSFA.

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La regla es abrir estos electrodomésticos solo cuando sea imprescindible. Cualquier alimento que haya permanecido a temperatura ambiente más de dos horas debe descartarse para evitar intoxicaciones.

Los medicamentos que requieren refrigeración presentan el mismo riesgo: conviene consultar con anticipación al médico o farmacéutico sobre alternativas de almacenamiento ante un corte prolongado.

Dónde informarse y cómo reportar la falta de servicio

Los residentes deben seguir las alertas de sus condados y las actualizaciones de las distribuidoras eléctricas para conocer la evolución de las reparaciones, la ubicación de los centros de carga de dispositivos, los refugios habilitados y los puntos de distribución de agua.

El Centro Nacional de Huracanes prevé acumulados de lluvia de hasta 380 milímetros en el sur de Alabama y Florida (REUTERS/Marco Bello)

En Florida, la información sobre órdenes de evacuación y refugios está centralizada en floridadisaster.org. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) publica avisos cada pocas horas con la posición y la intensidad actualizada del sistema.

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La Guardia Nacional de Florida movilizó aproximadamente 5.000 efectivos para apoyar las labores de rescate y recuperación, informó NPR. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró estado de emergencia para 40 condados del estado, según consignó ABC News.