Hace 20 años Google compró YouTube: así cambió la forma en que Estados Unidos se informa, se entretiene y se convierte en creador de contenido

Un 23 de abril de 2005 uno de los creadores de la plataforma subió este clip y dio inicio a una industria global

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El 9 de octubre de 2006, Chad Hurley y Steve Chen fueron a comer una hamburguesa al Burger King más cercano. Acababan de vender YouTube por USD 1.650 millones a Google y así fue como lo celebraron: sin champán, sin discurso, sin fiesta, según recogió. El anuncio oficial llegó ese mismo lunes.

Veinte meses antes, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim habían fundado la empresa en San Mateo, California, frustrados por no poder compartir un video de una cena con sus amigos. Esa tarde en el Burger King, sin saberlo del todo, habían cambiado la forma en que el mundo se informa, se entretiene y se hace famoso.

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La compra: el doble de lo que Google creía que valía

La operación fue la mayor compra en los ocho años de historia de Google hasta ese momento. El director ejecutivo de la compañía, Eric Schmidt, declaró bajo juramento años después que su estimación interna del valor de YouTube rondaba entre USD 600 millones y USD 700 millones. El precio final fue más del doble.

Schmidt lo justificó con una lógica de urgencia: Microsoft, Yahoo y News Corp también estaban en carrera por la plataforma y perderla era inaceptable. “Concluimos que USD 1.650 millones incluía una prima por movernos rápido y asegurarnos de participar en el éxito de los usuarios de YouTube”, declaró Schmidt, según registros judiciales revisados por el sitio estadounidense CNET.

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Chad Hurley y Steve Chen celebraron la venta de YouTube a Google por 1.650 millones de dólares en un Burger King (Photo by Karen T. Borchers/San Jose Mercury News/KRT)

El acuerdo, pactado completamente en acciones y cerrado tras apenas una semana de negociaciones intensas, fue anunciado el lunes 9 de octubre. Horas antes, YouTube había firmado acuerdos de licencia con Universal Music Group, Sony BMG y CBS Corp. para despejar el horizonte legal: la plataforma arrastraba una amenaza permanente de demandas por derechos de autor y esas alianzas eran el seguro de vida que necesitaba la transacción.

En 2006, YouTube transmitía desde una oficina sobre una pizzería

Cuando Google anunció la compra, YouTube operaba desde unas oficinas estrechas en el segundo piso de una pizzería en San Mateo con 67 empleados y sin ganancias. Sin embargo, en agosto de ese año ya contaba con 72,1 millones de visitantes únicos en todo el mundo, según la consultora comScore Media Metrix, frente a los 2,8 millones de un año antes. La plataforma transmitía más de 100 millones de videos por día, según CBS News.

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El Internet de 2006 era un territorio distinto al actual. YouTube había roto con una barrera que parecía estructural: subir un video a la web era, hasta entonces, un proceso técnico y engorroso, reservado para quienes tenían conocimientos específicos.

La plataforma lo simplificó hasta hacerlo accesible para cualquier persona con una cámara y una conexión. Pero el contenido que circulaba era amateur casi por definición: peleas con sables de luz, sesiones de karaoke, videos de mascotas. La televisión seguía siendo el medio dominante sin competencia real.

Google, por su parte, había intentado entrar al mercado del video con su propio servicio, Google Video, lanzado en enero de 2005. Nunca pudo alcanzar a YouTube, que había construido algo que el gigante de búsquedas no logró replicar: una comunidad.

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El Partner Program convirtió a los usuarios en una nueva industria

El servicio logra una presencia transversal en la sociedad, superando a otras redes sociales y aplicaciones en preferencia y uso (REUTERS/Dado Ruvic)

La integración de YouTube dentro de Google trajo recursos que la startup nunca había tenido: capacidad de servidores, infraestructura publicitaria y el músculo tecnológico de la empresa de búsquedas más grande del mundo.

En mayo de 2007, YouTube lanzó el YouTube Partner Program, que permitió a los creadores cobrar una fracción de los ingresos publicitarios generados por sus videos. Fue, según el periodista Mark Bergen, autor del libro Like, Comment, Subscribe, el momento fundacional del concepto de “creador de contenido” como profesión.

Esa decisión alteró la estructura de medios de manera irreversible. Los guardianes tradicionales —ejecutivos de Hollywood, editores de televisión, directores de discográficas— habían determinado durante décadas quién tenía acceso a una audiencia masiva. YouTube desmanteló ese modelo. Cualquier persona podía subir un video, construir una comunidad y, con el tiempo, vivir de eso.

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En los últimos cuatro años, YouTube pagó más de USD 100.000 millones a creadores, artistas y empresas de medios, según datos de la propia compañía. En 2024, el ecosistema de YouTube en Estados Unidos contribuyó con USD 55.000 millones al PIB del país y sostuvo más de 490.000 empleos a tiempo completo, de acuerdo con un informe de Oxford Economics citado por YouTube. La economía creadora que Google compró por USD 1.650 millones vale hoy alrededor de USD 250.000 millones, según estimaciones del sitio Mashable.

De la televisión a YouTube: el cambio de hábitos en 20 años

Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, en una fotode los inicios de la plataforma fundada en 2005 (Archivo)

La televisión no desapareció, pero perdió su lugar central. Según la firma de medición Nielsen, YouTube tiene la mayor participación en horas de visualización dentro del segmento de streaming en Estados Unidos, con el 13,8% del total.

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Netflix, segunda en esa lista, alcanza el 7,9%, según la misma fuente. El dato más revelador del cambio de hábitos: las pantallas de televisión conectada superaron al teléfono móvil como principal superficie de visualización de YouTube en Estados Unidos, según anunció el director ejecutivo de la compañía, Neal Mohan, en febrero de 2025 con base en datos de 2024.

La plataforma tiene actualmente 2.720 millones de usuarios activos mensuales. El 95% de los adultos estadounidenses de entre 18 y 44 años la usan al menos una vez al mes. YouTube Shorts, el formato de video corto lanzado para competir con TikTok, acumula 200.000 millones de reproducciones diarias, según informó la vicepresidenta de Productos para Creadores de YouTube, Amjad Hanif, en la convención VidCon 2025. Cada día se suben 720.000 horas de contenido nuevo, de acuerdo con datos de la plataforma.

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En 2024, los ingresos publicitarios de YouTube alcanzaron los USD 36.100 millones, un 14% más que el año anterior, según los resultados financieros de Alphabet, y los ingresos por suscripciones, YouTube Premium y YouTube TV sumaron cerca de USD 15.000 millones.

La plataforma que Google compró como una apuesta en el mercado del video online hoy representa más del 12% de los ingresos totales de Alphabet, la empresa matriz. Analistas de medios estimaron su valor en USD 455.000 millones hacia 2024, unas 275 veces lo que Google pagó en 2006, según The Conversation.

De una idea en un garaje a tres millones de canales monetizados

Los ingresos por publicidad de la plataforma alcanzaron los 36.100 millones de dólares durante el año 2024 (CAMERA PRESS / Tsuni)

La historia de origen de YouTube es un símbolo de lo que la plataforma impulsó. Jawed Karim, el tercer cofundador, subió el primer video el 23 de abril de 2005: 19 segundos grabados en el zoológico de San Diego. Karim, Chen y Hurley se conocieron trabajando en PayPal.

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Cuando decidieron armar la empresa, lo hicieron en el garaje de Hurley y con financiamiento inicial de Roelof Botha, exdirector financiero de PayPal que se había convertido en socio de la firma de capital de riesgo Sequoia Capital: USD 3,5 millones en noviembre de 2005.

Veinte años después, más de tres millones de canales están inscritos en el YouTube Partner Program. Creadores como MrBeast ganaron USD 85 millones en 2024 produciendo videos desde estudios propios en Hollywood, según estimaciones de Forbes.

Lo que en 2006 parecía una rareza de Internet —gente común publicando videos para una audiencia desconocida— es hoy una industria global con su propia escala económica, sus propias celebridades y sus propias reglas de producción.