Los estadounidenses ven más de 200 millones de horas de contenido de YouTube al día

El ecosistema audiovisual estadounidense experimenta una transformación acelerada impulsada por plataformas y tecnología de última generación (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

En Estados Unidos, la plataforma de videos de Google marca un nuevo récord: cada día, los usuarios ven más de 200 millones de horas de contenido en televisores. El fenómeno, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial y la apuesta por la innovación bajo la dirección de Sundar Pichai, consolida a YouTube como referencia indiscutida del consumo digital y audiovisual en el país.

El director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai, destacó en la presentación de resultados del primer trimestre de 2026 que la estrategia de inversión en inteligencia artificial y el enfoque “full-stack” están potenciando cada área del negocio.

PUBLICIDAD

“Nuestro impulso fue evidente durante el Cloud Next de la semana pasada, y mayo traerá más novedades con I/O, Brandcast y Google Marketing Live”, afirmó Pichai en la llamada con inversores.

El ejecutivo subrayó que la infraestructura de IA desarrollada por la compañía es la base de su enfoque integral y motor del crecimiento tanto en productos para consumidores como en soluciones empresariales.

PUBLICIDAD

El CEO de Alphabet refuerza la apuesta por la innovación y posiciona a la empresa como referente global en el desarrollo de nuevas soluciones digitales (Sundar Pichai CEO of Google, Google Cloud Next 2026 , Las Vegas)

Pichai detalló que “la inteligencia artificial impulsa el uso de Search, con un récord histórico de consultas”, y que la compañía continúa optimizando la eficiencia y velocidad de sus plataformas.

Además, remarcó que Google Cloud se diferencia por ser el único proveedor que ofrece soluciones propias a lo largo de todo el stack empresarial de IA, lo que se tradujo en un crecimiento de ingresos de casi un 800% interanual en productos basados en modelos generativos.

PUBLICIDAD

Entre los hitos recientes, la empresa lanzó la plataforma Gemini Enterprise Agent, que permite a empresas crear y gestionar agentes inteligentes con controles avanzados, y presentó Agentic Data Cloud, una infraestructura que combina análisis, catálogo de conocimiento y agentes de investigación para dotar de contexto a las aplicaciones de IA.

El área empresarial de la compañía gana terreno con soluciones integrales de inteligencia artificial y servicios personalizados para organizaciones (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo)

En materia de ciberseguridad, la adquisición de Wiz, plataforma líder en protección en la nube y seguridad con IA, fortalece la oferta de defensa de Google.

PUBLICIDAD

El desempeño de Wiz superó las expectativas y, junto con Threat Intelligence y Security Operations, refuerza la capacidad de la compañía para detectar y mitigar nuevas amenazas.

“Todo esto se apoya en la infraestructura de IA que mencioné antes”, sintetizó Pichai, y agradeció a empleados y socios el arranque excepcional del año.

PUBLICIDAD

La integración de esta firma de ciberseguridad fortalece la protección de datos y la capacidad de respuesta ante amenazas en la nube (Wiz)

YouTube se consolida como eje del consumo digital en Estados Unidos

En el ecosistema de consumo audiovisual, YouTube mantiene un crecimiento sostenido con más de 200 millones de horas vistas diariamente en televisores estadounidenses y una comunidad de más de 10 millones de canales que publican Shorts cada día desde marzo, según datos de la propia empresa.

“Este nivel de actividad diaria es un testimonio de cómo las personas disfrutan este contenido y de cómo hemos facilitado el trabajo de los creadores”, sostuvo Pichai, citado por TIME. En el primer trimestre de 2026, YouTube Music y YouTube Premium lograron el mayor incremento trimestral de suscripciones no gratuitas a escala global desde el lanzamiento del servicio en 2018.

PUBLICIDAD

La plataforma no solo lidera el entretenimiento, sino que se posicionó en el centro del modelo informativo de Estados Unidos. El informe anual de Reuters Institute, publicado en 2025, revela que YouTube, junto a Facebook y X, desplazó a la televisión como principal canal de noticias: el 54% de los estadounidenses consulta noticias en estas redes y plataformas de video, frente al 50% que lo hace en la televisión y el 48% en portales digitales.

El estudio, dirigido por Nic Newman, señala que el auge de los videos sociales y de las figuras digitales está redefiniendo la influencia mediática, y destaca que personalidades como Joe Rogan alcanzan a un 22% de la audiencia adulta semanalmente.

PUBLICIDAD

La plataforma de videos amplía su alcance y redefine la manera en que millones acceden a entretenimiento e información (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La penetración de YouTube entre adultos estadounidenses alcanza el 84%

La investigación del Pew Research Center, publicada en noviembre de 2025, confirma el predominio de YouTube como la red social más extendida entre adultos estadounidenses: el 84% afirma utilizarla, muy por encima de Facebook (71%) e Instagram (50%).

Plataformas como TikTok (37%) y WhatsApp (32%) exhiben avances, aunque su alcance total aún está lejos del liderazgo de YouTube. El análisis demoscópico resalta diferencias generacionales: dos tercios de los adultos de 18 a 29 años acceden a YouTube a diario, mientras que en mayores de 65 años la cifra es del 27%.

PUBLICIDAD

El estudio también identifica divergencias vinculadas a género, etnia, nivel educativo e identificación política, y confirma que YouTube y Facebook son los únicos servicios con presencia mayoritaria en todos los grupos de edad. “Los patrones de uso diario varían según factores culturales, generacionales y socioeconómicos”, indica Pew Research Center.

El servicio logra una presencia transversal en la sociedad, superando a otras redes sociales y aplicaciones en preferencia y uso (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El liderazgo de Pichai en la transformación digital y la expansión de la IA

La gestión de Sundar Pichai en Google fue determinante en la transición hacia una compañía centrada en inteligencia artificial y servicios digitales.

Alphabet figura como la segunda empresa más valiosa del mundo, y Google encabeza el desarrollo y la integración de IA en sus principales productos, un enfoque que Pichai definió como “AI-first” desde 2016. Datos citados por TIME y la firma Similarweb indican que los modelos Gemini ya constituyen una cuarta parte del tráfico global de IA en 2026.

La IA se integra en los servicios clave de Google —Search, Gmail, Calendar, Maps, Docs y Photos—, con más de 2.000 millones de usuarios expuestos mensualmente a funciones potenciadas por inteligencia artificial.

YouTube se consolida como sustituto de la televisión, con ingresos anuales superiores a USD 60.000 millones, de acuerdo con TIME. El director de YouTube, Neal Mohan, atribuye a Pichai un papel central en la innovación y el desarrollo de herramientas de IA que potencian la creatividad de los creadores de contenido.

La visión estratégica del directivo impulsa la integración de inteligencia artificial en productos clave de la compañía (REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

Desafíos éticos y demandas judiciales en el avance tecnológico

El despliegue de nuevas tecnologías no está exento de controversias. En marzo de 2026, un jurado de California responsabilizó a YouTube y Meta por daños a menores de edad derivados de diseños considerados adictivos, ordenando a YouTube el pago de USD 1,8 millones.

Además, la cooperación de Google con agencias gubernamentales estadounidenses y extranjeras en proyectos de IA motivó protestas internas por el potencial uso de estos sistemas en tareas de vigilancia o armamento.

En respuesta a los desafíos regulatorios y éticos, Pichai afirmó a TIME: “Áreas como la salud mental son profundamente importantes. Seremos receptivos a las observaciones que recibimos a medida que avanzamos”.

El ejecutivo enfatizó la necesidad de responsabilidad compartida entre empresas y gobiernos, y la creación de marcos regulatorios acordes al avance tecnológico.

El crecimiento de la industria plantea interrogantes sobre regulación, protección de usuarios y responsabilidad empresarial (@stripe)

La inteligencia artificial redefine hábitos informativos y consumo digital

Según Reuters Institute, en 2025, el uso de chatbots para acceder a noticias se duplicó entre menores de 25 años respecto a la media, aunque persiste el escepticismo sobre la transparencia y confiabilidad de las noticias generadas por IA.

La mayoría de los encuestados continúa valorando las marcas informativas reconocidas por su precisión, aunque su peso en el consumo informativo haya disminuido.

El ecosistema digital estadounidense atraviesa una transformación profunda, con YouTube y la inteligencia artificial alterando los modelos de información y entretenimiento.

El liderazgo de Sundar Pichai y la consolidación de YouTube como plataforma transversal para todas las generaciones, respaldada por cifras de Pew Research Center, Reuters Institute y TIME, reflejan un entorno donde el acceso a la información, la creatividad y la vida digital dependen, cada vez más, de herramientas basadas en IA y formatos audiovisuales.