Estados Unidos

Walmart ampliará sus entregas con drones a Seattle y Denver y llegará a casi 20 mercados de Estados Unidos

La expansión junto con Wing está prevista para 2027 y busca superar las 270 tiendas con este servicio en todo el país

Un dron blanco con alas amarillas y un paquete azul colgando vuela alto en un cielo azul claro sobre un estacionamiento lleno de coches y un edificio de Walmart
Walmart y Wing ampliarán su servicio de entregas con drones a las áreas metropolitanas de Seattle y Denver en 2027 (Wing)
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Walmart ampliará en 2027 su servicio de entregas con drones a las áreas metropolitanas de Seattle y Denver, una decisión que elevará la red desarrollada junto con Wing a casi 20 mercados de Estados Unidos y la acercará al objetivo de operar desde más de 270 tiendas de la cadena.

La expansión incorpora dos zonas con condiciones climáticas distintas a las de la actual operación: las lluvias del noroeste del Pacífico en Seattle y los inviernos de Colorado en Denver.

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Wing, propiedad de Alphabet, señaló que el despliegue permitirá ofrecer el servicio en comunidades con distintas condiciones climáticas.

La red conjunta ya ofrece acceso a entregas aéreas a más de 3 millones de clientes en las áreas metropolitanas de Dallas-Fort Worth, Atlanta, Houston, Orlando y Charlotte.

Con las futuras aperturas y las previstas en otros mercados, las compañías calculan que podrán llegar a más de 40 millones de personas.

Un hombre con chaleco amarillo y casco oscuro lleva un paquete azul de Walmart. Camina en una acera con rayas frente a la tienda Walmart y árboles
La expansión de la red de reparto aéreo permitirá atender a más de 40 millones de personas desde 270 tiendas del país (Wing)

Seattle y Denver, próximas incorporaciones a la red en 2027

El anuncio sitúa a las dos ciudades entre las próximas etapas de la expansión nacional. Una vez que el servicio esté habilitado, los clientes elegibles verán la opción de entrega con drones al comprar mediante la aplicación o la página web de Walmart; también podrán hacer pedidos desde la aplicación de Wing.

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Heather Rivera, directora comercial de Wing, afirmó que la expansión responde a la demanda de los hogares que necesitan recibir artículos cotidianos con rapidez. La ejecutiva indicó que la red se prepara para atender a familias en casi 20 mercados estadounidenses.

Greg Cathey, vicepresidente sénior de Transformación de Comercio Electrónico de Walmart, sostuvo que la llegada a Seattle y Denver busca ofrecer una alternativa para pedidos urgentes. Según el ejecutivo, la ubicación de las tiendas cerca de las comunidades permite que los drones lleven productos a los domicilios en cuestión de minutos.

Un dron de ala fija y rotor múltiple en vuelo sobre un estacionamiento abarrotado con cientos de coches y SUV, con un edificio de Walmart en el fondo
Los clientes podrán solicitar sus envíos tanto desde la aplicación de Walmart como a través de la plataforma de Wing (Wing)

Los drones transportan pedidos pequeños desde las tiendas hasta los hogares

Los equipos de Wing pueden volar a una velocidad de hasta 97 km/h (60 mph) y transportar paquetes de hasta 2,3 kilogramos (5 libras).

El límite de carga concentra el servicio en compras de menor tamaño, como alimentos, productos electrónicos y medicamentos de venta libre.

La empresa y el minorista no detallaron una fecha de inicio dentro de 2027 para Seattle y Denver. La hoja de ruta prevé superar las 270 tiendas de Walmart con capacidad para despachar pedidos mediante drones en todo el país.

Amazon y Lowe’s también aceleran sus planes de reparto aéreo

La ampliación de Walmart y Wing se produce en un mercado con una competencia creciente entre minoristas. Amazon anunció en agosto que prevé llevar Prime Air a casi 500 ciudades y localidades de Estados Unidos antes de que termine 2026, lo que multiplicaría por seis su presencia actual.

Por su parte, Lowe’s comunicó el 24 de septiembre un programa piloto con Wing en Carolina del Norte. La compañía se presentó como el primer minorista de artículos para el hogar que ofrece entregas con drones, una señal de que el modelo comienza a extenderse a nuevas categorías de productos.

Alphabet - drones - Estados Unidos - Wing - tecnología - 24 de marzo
Ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Tampa recibirán la cobertura de entregas antes de la llegada del servicio a Seattle y Denver (Walmart)

Otras ciudades, en lista de espera antes de Seattle y Denver

Antes de habilitar el servicio en Seattle y Denver, Walmart y Wing tienen previsto extender la cobertura a otros mercados.

La información difundida por las compañías incluye a Los Ángeles, San Francisco, Cincinnati, Nueva Orleans, San Luis y Tampa entre las áreas señaladas como próximas incorporaciones.

No comunicaron fechas precisas de apertura para esas ciudades ni para las dos nuevas áreas metropolitanas anunciadas para 2027.

El despliegue se apoya en las tiendas físicas de Walmart, desde donde se preparan los pedidos aptos para el transporte aéreo. La disponibilidad dependerá de la dirección de cada cliente y del catálogo habilitado, debido al peso máximo que admite cada aeronave.

La meta de más de 270 establecimientos con entregas por drones implica ampliar la operación más allá de los mercados ya activos y conectar la infraestructura de las tiendas con los canales digitales de ambas compañías.

El modelo tiene un alcance acotado a compras livianas, por lo que no reemplaza los pedidos de mayor volumen ni las entregas convencionales.

Su uso se orienta a artículos que pueden enviarse en un solo vuelo, como alimentos de consumo inmediato, cargadores, pilas o medicamentos sin receta.

Para Walmart, la incorporación de Seattle y Denver será una nueva etapa de ese despliegue, cuya fecha concreta de inicio todavía no fue comunicada.

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