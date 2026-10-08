“Resident Evil” supera los USD 249 millones en taquilla mundial y se acerca al récord de las películas más exitosas de la franquicia

La película Resident Evil acumuló 249.286.078 dólares en la taquilla mundial desde su estreno en septiembre de 2026. (Créditos: Sony Pictures)

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La nueva película de Resident Evil recaudó USD 249.286.078 en la taquilla mundial desde su estreno, según los registros de Box Office Mojo. El total deja a la producción a USD 20.713.922 de los USD 270 millones que obtuvo Weapons, el anterior largometraje de Zach Cregger, de acuerdo con los datos publicados por Deadline.

La película suma USD 127.881.769 en Estados Unidos y Canadá, y USD 121.404.309 en los mercados internacionales. Columbia Pictures estuvo a cargo de la distribución doméstica, mientras que el estreno inicial ocurrió el 16 de septiembre de 2026 en cuatro territorios, según Box Office Mojo.

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El resultado todavía se encuentra por debajo de las dos producciones con mayor recaudación de la franquicia: Resident Evil: The Final Chapter, con USD 312,2 millones, y Resident Evil: Afterlife, con USD 300,2 millones. Esas cifras históricas fueron difundidas por Deadline, que ubicó a ambas películas por delante de la entrega dirigida por Cregger.

¿Cuánto recaudó Resident Evil (2026) en la taquilla mundial?

Resident Evil (2026) acumuló USD 249.286.078 a nivel global, según la ficha de Box Office Mojo. El monto reúne los ingresos de Estados Unidos y Canadá, que alcanzaron USD 127.881.769, y los obtenidos en el resto de los mercados, que sumaron USD 121.404.309.

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El mercado doméstico representa el 51,3% de la recaudación total. Los territorios internacionales aportan el 48,7%. La diferencia entre ambos segmentos es de USD 6.477.460, a favor de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con el desglose disponible en Box Office Mojo.

La película superó los USD 200 millones mundiales y se mantiene cerca de los USD 250 millones. El registro de Box Office Mojo no detalla, en la información disponible para esta nota, los resultados de cada país fuera de Estados Unidos y Canadá. Por eso, el seguimiento se limita a las cifras consolidadas de taquilla doméstica, internacional y global.

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El filme debutó con USD 60.152.878 en Estados Unidos y Canadá. Esa apertura equivale a cerca del 47% de los USD 127,9 millones que acumuló en ese mercado hasta la actualización revisada. La diferencia corresponde a la recaudación obtenida en las semanas posteriores al lanzamiento, según Box Office Mojo.

La ficha también clasifica la producción dentro del género de terror y establece una duración de 94 minutos. Además, consigna que recibió clasificación R en Estados Unidos, lo que restringe el ingreso de menores de 17 años sin la compañía de un adulto, de acuerdo con el sistema de calificación de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, citado por Box Office Mojo.

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El mercado de Estados Unidos y Canadá representó el 51,3% de la recaudación global del filme con 127,8 millones de dólares. (Captura de tráiler oficial)

¿Cuánto dinero le falta a Resident Evil para superar a Weapons?

La nueva entrega necesita sumar USD 20.713.922 para superar los USD 270 millones mundiales de Weapons. El cálculo toma como punto de partida los USD 249.286.078 registrados por Box Office Mojo y el resultado final de Weapons informado por Deadline.

La diferencia representa cerca del 8,3% de la recaudación global actual de Resident Evil. Si la producción supera esa cifra, pasaría a ocupar el primer lugar entre las películas dirigidas por Zach Cregger según ingresos mundiales, de acuerdo con la comparación entre los datos de Box Office Mojo y Deadline.

Cregger dirigió previamente Barbarian y Weapons. La información institucional de Sony Pictures Entertainment lo presenta como director de la nueva adaptación de Resident Evil, además de incluirlo entre los productores del proyecto junto con Robert Kulzer, Roy Lee, Miri Yoon, Carter Swan y Asad Qizilbash.

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La película forma parte de la franquicia basada en la serie de videojuegos de Capcom, aunque Sony la define como una historia nueva. Esa decisión permite que el argumento se centre en un personaje distinto y no dependa, según la descripción oficial, de la continuidad de las anteriores adaptaciones para cine. Sony Pictures Entertainment no difundió cifras de taquilla en su página institucional.

La evolución de los ingresos determinará si Cregger supera con esta película el resultado de Weapons. Hasta la última actualización examinada, el director cuenta con dos filmes por encima de los USD 200 millones mundiales: Weapons, con USD 270 millones, y Resident Evil, con USD 249,3 millones, según Deadline y Box Office Mojo.

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¿Cuál es la película de Resident Evil más taquillera de la historia?

La película de Resident Evil con mayor recaudación continúa siendo Resident Evil: The Final Chapter. La producción de 2017 cerró su exhibición con USD 312,2 millones globales, según las cifras históricas publicadas por Deadline.

La segunda posición de la franquicia corresponde a Resident Evil: Afterlife, estrenada en 2010, con USD 300,2 millones mundiales. Las dos películas se ubican por delante de la entrega de 2026, que hasta ahora acumula USD 249,3 millones, de acuerdo con Deadline y Box Office Mojo.

Para alcanzar a Afterlife, la nueva adaptación debería recaudar USD 50.913.922 adicionales. La distancia frente a The Final Chapter es de USD 62.913.922. Ambos cálculos parten del total actual publicado por Box Office Mojo y de los ingresos finales de las películas anteriores informados por Deadline.

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La diferencia con Weapons es menor que la existente frente a las dos entregas de mayor recaudación de la saga. El filme de Cregger requiere algo más de USD 20,7 millones para superar la marca de su anterior película, mientras que necesita más de USD 50 millones para alcanzar a Afterlife, según los registros de Box Office Mojo y Deadline.

La franquicia llegó al cine en 2002 y tuvo varias adaptaciones con distintos repartos y argumentos. La nueva producción conserva elementos vinculados al material original, como brotes, criaturas mutadas e instalaciones médicas, aunque presenta una trama independiente, según la sinopsis oficial de Sony Pictures Entertainment.

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La producción necesita sumar 20.713.922 dólares para superar la cifra total alcanzada por Weapons, la obra previa de Zach Cregger. (Sony Pictures vía AP)

¿Quién dirige y quién actúa en Resident Evil (2026)?

Zach Cregger dirige Resident Evil y también figura como productor, según la información de Sony Pictures Entertainment. La compañía acreditó a Robert Kulzer, Roy Lee, Miri Yoon, Carter Swan y Asad Qizilbash en la producción.

El reparto está encabezado por Austin Abrams, quien interpreta a Bryan, un mensajero médico. También participan Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser, de acuerdo con la ficha oficial de Sony Pictures Entertainment.

La sinopsis difundida por Sony señala que Bryan debe entregar un paquete en un hospital remoto. Durante esa misión, queda atrapado en medio de un brote y enfrenta a criaturas mutadas mientras intenta salir del lugar. La descripción no aporta detalles adicionales sobre la relación de esos hechos con personajes o historias de las películas anteriores, según Sony Pictures Entertainment.

La producción tiene una duración de una hora y 34 minutos. Box Office Mojo registra que Columbia Pictures distribuyó la película en Estados Unidos y Canadá, mientras que Sony acredita a Constantin Film entre las compañías vinculadas al proyecto.

¿Cuándo se estrenó Resident Evil (2026) y dónde puede seguir su taquilla?

El estreno inicial de Resident Evil ocurrió el 16 de septiembre de 2026 en cuatro mercados, según Box Office Mojo. La ficha no especifica, dentro de los datos revisados, cuáles fueron esos territorios ni publica un calendario completo de lanzamientos posteriores.

La recaudación puede variar con las actualizaciones de los distribuidores y los reportes de cada mercado. Hasta ahora, el registro verificable sitúa a la película en USD 249,3 millones en todo el mundo, con USD 127,9 millones en Estados Unidos y Canadá y USD 121,4 millones en el resto de los territorios, de acuerdo con Box Office Mojo.

El siguiente punto de referencia para la película es el total de USD 270 millones de Weapons. Más adelante, el desempeño comercial definirá si puede acercarse a los USD 300,2 millones de Resident Evil: Afterlife y a los USD 312,2 millones de Resident Evil: The Final Chapter, según las cifras de Deadline y Box Office Mojo.