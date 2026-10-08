Estados Unidos

¿Por qué a los viajeros les resulta difícil encontrar autos de alquiler en Boston?

Las cancelaciones de vuelos y trenes tras un reciente nor’easter elevaron la demanda de vehículos en plena temporada de follaje otoñal en Nueva Inglaterra

rent a car
La escasez de autos de alquiler afectó a los viajeros en Boston durante la temporada de follaje otoñal tras el paso de un temporal nor'easter
Guardar

En plena temporada de observación del follaje otoñal, la escasez de autos de alquiler en Boston dejó a viajeros sin vehículos pese a contar con reservas previas. El problema se registró en puntos de alquiler de la ciudad, el Aeropuerto Internacional Logan y el Aeropuerto Regional de Worcester, tras el reciente nor’easter que afectó a Nueva Inglaterra, informó CBS Boston.

Dawn Hook y su esposo, Bill, habían viajado desde fuera del estado con la intención de recorrer los paisajes de Vermont. Sin embargo, al llegar a la oficina de alquiler en Boston, recibieron la notificación de que no había unidades disponibles para entregarles, relató la viajera al medio local.

PUBLICIDAD

Sentí que estaba en un episodio de Seinfeld. ¿Dónde está mi auto?”, expresó Hook. La mujer contó que había hecho el registro anticipado desde su teléfono y que, al presentarse en el local, una empleada le comunicó que no había vehículos disponibles. “Ninguno”, agregó en declaraciones recogidas por la emisora.

El temporal elevó la demanda de vehículos en Boston

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las cancelaciones de vuelos y trenes provocaron que los pasajeros alquilaran vehículos y demoraran la devolución de la flota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los empleados de la empresa de alquiler atribuyeron la falta de autos al reciente temporal nor’easter, explicó Hook. De acuerdo con esa versión, numerosas personas afectadas por cancelaciones de vuelos y trenes optaron por alquilar vehículos para regresar a sus hogares, pero varios de esos autos todavía no habían sido devueltos.

PUBLICIDAD

La situación alcanzó incluso a quienes ya tenían una reserva confirmada. Hook aseguró que le explicaron que algunos viajeros estaban cancelando sus trámites en oficinas urbanas para intentar conseguir una unidad directamente en el aeropuerto, aunque allí tampoco había disponibilidad.

Otro cliente que salió del mismo establecimiento relató a CBS Boston que, aun con una reserva, le indicaron que estaba tercero en la lista de espera para obtener un vehículo. Cuando preguntó por qué no se respetaba su turno, los trabajadores le respondieron: “Todos tienen una reserva”.

El caso expuso una dificultad frecuente en el sistema de alquiler de autos: una reserva puede prever la entrega de un vehículo, pero depende de que la flota disponible alcance para cubrir la demanda en un momento específico. En esta ocasión, la combinación de las alteraciones del transporte por el temporal y la llegada de turistas elevó la presión sobre las compañías.

Logan y Worcester tampoco tenían vehículos disponibles

rent a car
Las oficinas del Aeropuerto Internacional Logan y del Aeropuerto Regional de Worcester registraron una falta total de unidades

Para comprobar el alcance del faltante, el equipo de CBS Boston intentó reservar autos en distintas empresas de la zona de Boston, además de las terminales de Logan y Worcester. La búsqueda no arrojó vehículos disponibles en ninguno de los lugares consultados, indicó el medio.

La Autoridad Portuaria de Massachusetts (Massport), organismo que administra Logan, señaló que detectó un aumento en la demanda de autos de alquiler. La entidad vinculó ese comportamiento con la temporada de follaje de otoño y con la proximidad de la regata Head of the Charles, uno de los eventos deportivos tradicionales de la ciudad.

El flujo turístico de octubre suele llevar a visitantes a recorrer rutas de Nueva Inglaterra para observar el cambio de color de los árboles. Este año, esa demanda habitual coincidió con los problemas provocados por el temporal, lo que redujo la disponibilidad de unidades para los pasajeros que aterrizaron en el aeropuerto.

Los viajeros debieron esperar o modificar sus planes

Massport recomendó a los viajeros planificar con anticipación sus necesidades de transporte, una sugerencia que los Hook ya habían seguido al hacer la reserva antes de viajar. Aun así, la pareja tuvo que esperar alrededor de una hora hasta que recibió un auto.

Esperamos una hora. No está tan mal”, afirmó Hook después de conseguir el vehículo que necesitaba para continuar el viaje hacia Vermont.

La falta de autos se produjo cuando la región recibe a visitantes atraídos por el otoño, mientras el transporte aéreo, ferroviario y terrestre aún enfrentaba las consecuencias del nor’easter. La disponibilidad de unidades podría depender de la devolución de los vehículos alquilados durante las cancelaciones registradas en los días previos, de acuerdo con la información difundida por CBS Boston.

Temas Relacionados

BostonAlquileresAutosEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Florida solicitó una orden judicial temporal contra Meta para desactivar funciones que generan adicción en niños y adolescentes

El fiscal general James Uthmeier pidió retirar el desplazamiento infinito, la reproducción automática y la publicidad, establecer límites diarios de uso, restringir filtros corporales, eliminar cuentas de menores de 14 años y reforzar la verificación de edad en Instagram y Facebook

Florida solicitó una orden judicial temporal contra Meta para desactivar funciones que generan adicción en niños y adolescentes

Nueva York ofrecerá cuidado infantil gratis a más de 10.000 niños que están en lista de espera

El alcalde Zohran Mamdani anunció que la ciudad comenzará a convocar por etapas a familias de bajos ingresos para acceder a vales sin copagos

Nueva York ofrecerá cuidado infantil gratis a más de 10.000 niños que están en lista de espera

Estados Unidos confiscó 2,2 millones de litros de combustible que tenían como destino una empresa del régimen de Cuba

La operación alcanzó 90 envíos retenidos en los puertos de Houston y Port Everglades y forma parte de una investigación federal sobre posibles maniobras para evadir las restricciones comerciales de Washington

Estados Unidos confiscó 2,2 millones de litros de combustible que tenían como destino una empresa del régimen de Cuba

Estados Unidos ofrece USD 10 millones por un presunto espía chino acusado de robar investigaciones sobre la COVID-19

Zhang Yu, procesado en Texas junto a un coacusado ya extraditado desde Italia, sigue prófugo en una causa que Washington vincula con la inteligencia de Shanghái y con una campaña de ataques que afectó a miles de organizaciones

Estados Unidos ofrece USD 10 millones por un presunto espía chino acusado de robar investigaciones sobre la COVID-19

“¿Cómo saben que fue consensuado?: revelan videos de las entrevistas de la policía universitaria de Cornell por la denuncia de violación grupal en una fraternidad

Las grabaciones muestra el relato de una testigo sobre una supuesta reunión de Chi Phi para acordar una versión y la negativa de un integrante, quien aseguró que el encuentro no abordó el caso

“¿Cómo saben que fue consensuado?: revelan videos de las entrevistas de la policía universitaria de Cornell por la denuncia de violación grupal en una fraternidad

TECNO

“Pueden mentir y resistirse a ser apagados”: un exempleado de Anthropic alertó sobre el comportamiento de los agentes de IA

“Pueden mentir y resistirse a ser apagados”: un exempleado de Anthropic alertó sobre el comportamiento de los agentes de IA

Drones con rutas inteligentes, la nueva apuesta del MIT que garantiza matemáticamente la ausencia de colisiones

En video el encuentro entre Tim Cook, exCEO de Apple, y el rey Carlos III: crearon Creative Labs para generar empleo en la industria musical

OpenAI publica 377 resultados matemáticos y profundiza la discusión sobre el rol de la IA

OpenAI seguía entrenando modelos de IA peligrosos pese a sus propias advertencias, afirma exlíder de seguridad de la empresa

ENTRETENIMIENTO

La masacre de Flores llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato

La masacre de Flores llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato

Matthew Lillard cuestionó el molde de Hollywood tras más de tres décadas: “Creo que buscan a alguien apuesto”

“Salí destrozado física y emocionalmente”: Glen Powell habló sobre el ritmo de trabajo que lo llevó al límite en “The Running Man”

Mientras Michael Bay negocia su regreso a Transformers, Spielberg se suma a la película: “Supervisará todos los aspectos creativos”

Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”

MUNDO

Un ataque ruso contra dos autobuses de pasajeros dejó al menos 30 muertos y 18 heridos en Ucrania

Un ataque ruso contra dos autobuses de pasajeros dejó al menos 30 muertos y 18 heridos en Ucrania

EN VIVO: El premio Nobel de Literatura 2026 fue otorgado a la autora canadiense Anne Carson

Salamandras vs. humanos: por qué unos tienen la capacidad de regenerar extremidades y otros solo las cicatrizan

El Parlamento de Italia vota una reforma electoral clave para el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni

Corea del Sur negó el informe de Ucrania sobre posibles envíos de productos petrolíferos desde puertos surcoreanos a Rusia