¿Por qué a los viajeros les resulta difícil encontrar autos de alquiler en Boston?

La escasez de autos de alquiler afectó a los viajeros en Boston durante la temporada de follaje otoñal tras el paso de un temporal nor'easter

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En plena temporada de observación del follaje otoñal, la escasez de autos de alquiler en Boston dejó a viajeros sin vehículos pese a contar con reservas previas. El problema se registró en puntos de alquiler de la ciudad, el Aeropuerto Internacional Logan y el Aeropuerto Regional de Worcester, tras el reciente nor’easter que afectó a Nueva Inglaterra, informó CBS Boston.

Dawn Hook y su esposo, Bill, habían viajado desde fuera del estado con la intención de recorrer los paisajes de Vermont. Sin embargo, al llegar a la oficina de alquiler en Boston, recibieron la notificación de que no había unidades disponibles para entregarles, relató la viajera al medio local.

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“Sentí que estaba en un episodio de Seinfeld. ¿Dónde está mi auto?”, expresó Hook. La mujer contó que había hecho el registro anticipado desde su teléfono y que, al presentarse en el local, una empleada le comunicó que no había vehículos disponibles. “Ninguno”, agregó en declaraciones recogidas por la emisora.

El temporal elevó la demanda de vehículos en Boston

Las cancelaciones de vuelos y trenes provocaron que los pasajeros alquilaran vehículos y demoraran la devolución de la flota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los empleados de la empresa de alquiler atribuyeron la falta de autos al reciente temporal nor’easter, explicó Hook. De acuerdo con esa versión, numerosas personas afectadas por cancelaciones de vuelos y trenes optaron por alquilar vehículos para regresar a sus hogares, pero varios de esos autos todavía no habían sido devueltos.

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La situación alcanzó incluso a quienes ya tenían una reserva confirmada. Hook aseguró que le explicaron que algunos viajeros estaban cancelando sus trámites en oficinas urbanas para intentar conseguir una unidad directamente en el aeropuerto, aunque allí tampoco había disponibilidad.

Otro cliente que salió del mismo establecimiento relató a CBS Boston que, aun con una reserva, le indicaron que estaba tercero en la lista de espera para obtener un vehículo. Cuando preguntó por qué no se respetaba su turno, los trabajadores le respondieron: “Todos tienen una reserva”.

El caso expuso una dificultad frecuente en el sistema de alquiler de autos: una reserva puede prever la entrega de un vehículo, pero depende de que la flota disponible alcance para cubrir la demanda en un momento específico. En esta ocasión, la combinación de las alteraciones del transporte por el temporal y la llegada de turistas elevó la presión sobre las compañías.

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Logan y Worcester tampoco tenían vehículos disponibles

Las oficinas del Aeropuerto Internacional Logan y del Aeropuerto Regional de Worcester registraron una falta total de unidades

Para comprobar el alcance del faltante, el equipo de CBS Boston intentó reservar autos en distintas empresas de la zona de Boston, además de las terminales de Logan y Worcester. La búsqueda no arrojó vehículos disponibles en ninguno de los lugares consultados, indicó el medio.

La Autoridad Portuaria de Massachusetts (Massport), organismo que administra Logan, señaló que detectó un aumento en la demanda de autos de alquiler. La entidad vinculó ese comportamiento con la temporada de follaje de otoño y con la proximidad de la regata Head of the Charles, uno de los eventos deportivos tradicionales de la ciudad.

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El flujo turístico de octubre suele llevar a visitantes a recorrer rutas de Nueva Inglaterra para observar el cambio de color de los árboles. Este año, esa demanda habitual coincidió con los problemas provocados por el temporal, lo que redujo la disponibilidad de unidades para los pasajeros que aterrizaron en el aeropuerto.

Los viajeros debieron esperar o modificar sus planes

Massport recomendó a los viajeros planificar con anticipación sus necesidades de transporte, una sugerencia que los Hook ya habían seguido al hacer la reserva antes de viajar. Aun así, la pareja tuvo que esperar alrededor de una hora hasta que recibió un auto.

“Esperamos una hora. No está tan mal”, afirmó Hook después de conseguir el vehículo que necesitaba para continuar el viaje hacia Vermont.

La falta de autos se produjo cuando la región recibe a visitantes atraídos por el otoño, mientras el transporte aéreo, ferroviario y terrestre aún enfrentaba las consecuencias del nor’easter. La disponibilidad de unidades podría depender de la devolución de los vehículos alquilados durante las cancelaciones registradas en los días previos, de acuerdo con la información difundida por CBS Boston.

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