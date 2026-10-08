El huracán Rachel amenaza las costas de Los Ángeles con inundaciones y erosión: estas son las zonas más expuestas este domingo

El huracán Rachel perderá fuerza a medida que se aproxima al sur de California, por lo que la probabilidad de un impacto directo como tormenta tropical resulta muy baja (REUTERS/Mike Blake)

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El sur de California afrontará el domingo 11 de octubre un episodio que combina el oleaje asociado al huracán Rachel, mareas altas y una onda Kelvin vinculada con El Niño.

La previsión sitúa el mayor riesgo de inundación costera y erosión en las playas expuestas al sur, con la península de Long Beach, la isla Catalina y la franja entre Malibú y Ventura como los sectores más vulnerables.

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Rachel era un huracán de categoría 1 el miércoles y se desplazaba por el Pacífico oriental. El Centro Nacional de Huracanes prevé que se debilite a medida que se aproxime a la región, por lo que la probabilidad de que llegue al sur de California con fuerza de tormenta tropical es muy baja.

Aun así, sus restos pueden aportar humedad, oleaje y condiciones que agraven el impacto costero.

La previsión, recogida por Los Angeles Times, diario estadounidense, no apunta a una llegada directa del ciclón a Los Ángeles, sino a un escenario de mar elevado y oleaje peligroso que coincidiría con las mareas.

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La península de Long Beach, la isla Catalina y la franja entre Malibú y Ventura presentan la mayor exposición ante el incremento del oleaje (REUTERS/Mike Blake)

El riesgo de inundación costera alcanzaría su máximo el domingo, según Ryan Kittell, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Oxnard.

Long Beach, Catalina y el tramo de Malibu a Ventura: mayor exposición al oleaje

La península de Long Beach figura entre los puntos con mayor exposición por su orientación hacia el sur, que la deja más abierta al oleaje procedente de esa dirección.

También están bajo vigilancia la isla Catalina y las playas y sectores costeros comprendidos entre Malibú y Ventura.

En estas zonas, el agua puede avanzar más de lo habitual sobre áreas bajas próximas a la costa cuando el oleaje coincide con la pleamar.

Kittell advirtió que varias de esas playas llegan a este episodio con menos arena tras anteriores inundaciones y episodios de oleaje.

Las playas del sur de California registrarán un nuevo episodio de erosión el domingo debido a la menor cantidad de arena acumulada tras tormentas pasadas (REUTERS/Mike Blake)

“Parece bastante probable que tengamos otra ronda de erosión importante, especialmente durante el domingo”, señaló el meteorólogo. La reducción de la playa disponible aumenta la vulnerabilidad de los sectores que ya sufrieron impactos recientes.

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El pronóstico contempla daños aislados, aunque el NWS estima que podrían ser menos graves que los registrados durante el fin de semana del Día del Trabajo.

En aquella ocasión, el oleaje generado por el huracán Marie provocó daños en viviendas de Malibú, Long Beach y Dana Point.

Una onda Kelvin elevará el nivel del mar antes de la llegada del oleaje

El factor que eleva la preocupación es una onda Kelvin atrapada en la costa, un fenómeno oceánico asociado a El Niño que transporta agua más cálida y mantiene el nivel del mar por encima de los valores habituales.

En el sur de California, las mareas podrían situarse entre 30 y 46 cm por encima de lo esperado sin el calentamiento anómalo del océano.

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El Servicio Meteorológico Nacional estima que las afectaciones en la costa serán de menor gravedad respecto a las provocadas por el huracán Marie (REUTERS/Daniel Cole)

Por sí misma, esta elevación no determina una inundación, pero puede potenciarla si coincide con mareas altas y marejadas.

El efecto se traduce en olas que alcanzan una cota más alta en la costa y en una menor capacidad de las playas para amortiguar su impacto.

Michael Jacox, oceanógrafo de investigación de la División de Ciencias de Ecosistemas del Servicio Nacional de Pesquerías de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), explicó que estas ondas se consideran “atrapadas en la costa” porque deben avanzar junto a un límite costero, con la costa a su derecha en el hemisferio norte.

Dillon Amaya, profesor asistente del Departamento de Ciencias Marinas, Terrestres y Atmosféricas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, indicó que el borde inicial de la onda probablemente ya pasó por Los Ángeles y pudo haber llegado al norte de San Francisco.

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Sin embargo, el nivel del mar podría permanecer elevado durante meses, y otra onda relacionada con El Niño ya se desplaza desde los trópicos, según el experto.

La amenaza se produce sobre una línea costera que ya ha experimentado un aumento aproximado de 30 centímetros del nivel del mar durante los últimos 125 años, atribuido al cambio climático causado por la actividad humana. Durante el último gran episodio de El Niño se registraron entre cinco y seis ondas Kelvin de este tipo.

Una onda Kelvin vinculada a El Niño mantendrá el nivel del mar entre 30 y 46 centímetros por encima de los registros habituales (REUTERS/Dan Levine)

Lluvias ligeras, ráfagas y corrientes de resaca completan el pronóstico

Aunque los restos de Rachel podrían aportar humedad al sur de California, los pronósticos citados por el verificador no respaldan un episodio de lluvias generalizadas ni acumulados de entre 6 y 19 mm para mediados de octubre.

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La previsión del Servicio Meteorológico Nacional apunta, en cambio, a condiciones predominantemente secas y a la persistencia de temperaturas inusualmente altas durante la primera y la segunda semana de octubre.

Por ese motivo, se eliminan las estimaciones de probabilidad de lluvia para los condados de Los Ángeles, Ventura, San Diego y Orange, así como las cifras de acumulación y de intensidad horaria de las precipitaciones.

Tampoco hay base suficiente para mantener una previsión específica de lluvia para la 2XU Long Beach Marathon del domingo por la mañana.

El domingo también sería la jornada con más viento, con ráfagas del sur y del oeste de entre 32 y 56 km/h.

Kittell recomendó no navegar en esas condiciones. El NWS también contempla una baja probabilidad de vientos fuertes localizados y de una o dos tormentas eléctricas.

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Para quienes acudan a la playa, el riesgo no se limita a la posible entrada del agua en zonas costeras. El oleaje elevado y las corrientes de resaca fuertes incrementarán el peligro de ahogamiento, sobre todo durante las mareas altas.

El incremento en la intensidad del viento y el oleaje elevado elevarán el riesgo de corrientes de resaca en las zonas de playa (REUTERS/Mike Blake)

El calor bajará, pero El Niño mantiene la atención sobre la costa

Tras varios días de calor extremo, las temperaturas comenzarán a descender el jueves o el viernes.

Las máximas, que el miércoles estuvieron entre 35 y 41 °C (95 y 105 °F) en amplias zonas del sur de California, podrían acercarse a 21 °C (70 °F) el domingo o el lunes.

La advertencia por calor extremo continuará vigente hasta la noche del jueves en extensas áreas del sur de California.

El NWS pidió limitar la actividad al aire libre a las primeras horas del día y permanecer en lugares con aire acondicionado durante la tarde y la noche.

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El Centro de Predicción Climática de la NOAA elevó al 83% la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad histórica, frente al 75% calculado el mes anterior.

Los episodios intensos suelen asociarse con inviernos más lluviosos en el sur de California, aunque no garantizan ese resultado.

Para este fin de semana, el indicador más inmediato será la coincidencia entre la mar de fondo, las mareas y el nivel del océano elevado.