Dos sistemas tropicales amenazan Estados Unidos este fin de semana: estas son las zonas que podrían verse afectadas

El huracán Isaias tocará tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado entre Misisipi y Florida. (CSU/CIRA y NOAA/Handout vía REUTERS)

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El huracán Isaias se aproxima a la costa norte del Golfo de México, mientras la tormenta tropical Rachel avanza por el Pacífico oriental y podría acercarse al sur de California y al extremo norte de Baja California durante el fin de semana. La coincidencia de ambos fenómenos expone a regiones separadas de Estados Unidos a riesgos distintos: marejada ciclónica y vientos de huracán en el sureste, además de oleaje, lluvias e inundaciones repentinas en el oeste. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), los efectos más relevantes se concentrarán entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

Isaias alcanzó categoría de huracán el miércoles 7 de octubre y mantenía vientos máximos sostenidos de 130 km/h en el último boletín disponible. El sistema podría ingresar a tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado dentro del tramo bajo alerta de huracán entre Misisipi y Florida. Rachel, por su parte, se degradó de huracán a tormenta tropical, aunque conserva vientos de 110 km/h y una trayectoria que puede trasladar humedad hacia California, Arizona, Nevada y otras zonas del suroeste. De acuerdo con el NHC, los sistemas no interactúan entre sí.

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La nueva amenaza sobre la costa del Pacífico se produce mientras las autoridades del Golfo de México preparan medidas por Isaias. La diferencia entre ambos ciclones está en la naturaleza de los peligros: Isaias puede generar inundación costera, daños por viento y cortes de energía cerca de su punto de llegada; Rachel puede afectar playas, rutas, zonas urbanas y cauces secos del oeste con oleaje y lluvias de rápida acumulación. Según el NHC, las previsiones pueden variar en las próximas horas debido a la evolución atmosférica de cada sistema.

¿Cuándo tocará tierra el huracán Isaias y qué zonas de Estados Unidos pueden verse afectadas?

El huracán Isaias se ubicaba a unos 270 kilómetros al noroeste de Progreso, México, y a cerca de 675 kilómetros al sur-suroeste de la desembocadura del río Misisipi durante la mañana del jueves 8 de octubre. Avanzaba hacia el este-noreste a 15 km/h, aunque el pronóstico prevé un giro al noreste y luego al norte antes de su llegada a la costa. Según el NHC, el ciclón puede fortalecerse antes de alcanzar tierra.

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La previsión oficial ubica el posible impacto entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre. El área bajo alerta de huracán abarca desde Ocean Springs, en Misisipi, hasta el límite de los condados de Bay y Gulf, en el noroeste de Florida, e incluye sectores costeros de Alabama. El punto exacto de ingreso puede cambiar, por lo que el organismo pidió seguir los boletines oficiales y las instrucciones de las autoridades locales. De acuerdo con el NHC, Isaias debe mantener condición de huracán durante su aproximación.

La alerta por marejada ciclónica está vigente desde la desembocadura del río Misisipi hasta el río Steinhatchee, en Florida. El sistema también mantiene avisos por tormenta tropical para sectores de Luisiana y el noroeste floridano. Según el NHC, los vientos de huracán alcanzaban hasta 30 kilómetros desde el centro, mientras los vientos de tormenta tropical se extendían hasta 150 kilómetros, con una posible expansión del campo de vientos antes del impacto.

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La alerta por marejada ciclónica del huracán Isaias abarca desde la desembocadura del río Misisipi hasta el río Steinhatchee en Florida. (NHC)

¿Qué diferencia los riesgos del huracán Isaias y la tormenta tropical Rachel?

La amenaza principal de Isaias es la combinación de vientos de huracán, marejada ciclónica y lluvias intensas en el norte del Golfo de México. La marejada puede inundar sectores habitualmente secos cuando el viento empuja el agua de mar hacia la costa. El NHC también anticipó inundaciones repentinas y urbanas, crecidas aisladas de ríos y condiciones favorables para tornados en partes del sureste estadounidense. Según el NHC, las ráfagas pueden extenderse hacia zonas interiores después de que el ciclón toque tierra.

Rachel presenta un escenario diferente. El sistema no tenía alertas costeras vigentes en el último boletín, pero puede llevar oleaje peligroso, corrientes de resaca, lluvias y ráfagas al sur de California y al norte de Baja California. Su amenaza más relevante no es una marejada comparable con la de Isaias, sino el riesgo de inundaciones en áreas urbanas, carreteras, pasos bajos y cauces secos expuestos a precipitaciones intensas. De acuerdo con el NHC, la humedad del ciclón puede extenderse sobre el suroeste de Estados Unidos durante el fin de semana.

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La preparación también cambia según el territorio. En la costa del Golfo, los habitantes deben atender posibles órdenes de evacuación, restricciones de circulación y cortes de servicios por la llegada de Isaias. En California y otros estados del oeste, la atención debe dirigirse a los avisos marítimos, las alertas por inundaciones y los cierres preventivos de rutas en zonas propensas a acumulaciones repentinas de agua. Según el NHC, ambos sistemas requieren seguimiento local, aunque sus efectos no serán equivalentes.

¿Rachel llegará a California como tormenta tropical?

La tormenta tropical Rachel se encontraba a unos 1.445 kilómetros al oeste del extremo sur de Baja California en el boletín de las 02:00 hora del Pacífico del jueves. Sus vientos máximos sostenidos eran de 110 km/h y el sistema se movía hacia el oeste-noroeste a 13 km/h. Según el NHC, Rachel debe continuar esa dirección durante unas 24 horas antes de realizar un giro pronunciado hacia el noreste.

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El pronóstico indica que Rachel puede aproximarse al extremo norte de Baja California y al sur de California durante el fin de semana, con una intensidad cercana a la de tormenta tropical. El organismo prevé un debilitamiento gradual y estima que el ciclón podría convertirse en un sistema postropical entre 72 y 96 horas después del último parte. De acuerdo con el NHC, esa transición no elimina los riesgos de viento o lluvia, ya que el sistema puede conservar humedad y una circulación organizada al acercarse a tierra.

Rachel perdió fuerza a causa de la entrada de aire seco en su estructura, según el análisis oficial. Sin embargo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera puede captar el sistema y conducirlo hacia el noreste. Ese cambio de trayectoria es el elemento que puede llevar sus efectos desde el Pacífico abierto hacia el norte de Baja California, California y sectores interiores del suroeste. Según el NHC, la definición de la trayectoria durante las próximas actualizaciones será determinante para delimitar las áreas de mayor riesgo.

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La tormenta tropical Rachel avanza por el Pacífico oriental e impulsa humedad hacia California, Arizona y Nevada. (NHC)

¿Qué riesgos de oleaje y corrientes de resaca puede provocar Rachel en California?

El NHC prevé que el oleaje asociado en parte a Rachel aumente a lo largo de la costa del sur de California y el norte de Baja California durante el fin de semana. Las olas pueden generar condiciones peligrosas en playas, muelles, escolleras y zonas de rompiente, incluso si el centro del ciclón permanece lejos de la línea costera. Según el NHC, existe riesgo de corrientes de resaca capaces de arrastrar a bañistas mar adentro.

Las autoridades meteorológicas recomiendan consultar los avisos locales antes de ingresar al agua o realizar actividades recreativas en playas. Las corrientes de resaca pueden ser difíciles de identificar desde la orilla y no dependen necesariamente de lluvias o vientos fuertes en el lugar. De acuerdo con el NHC, el oleaje vinculado con Rachel puede persistir durante el fin de semana, por lo que las condiciones marítimas deben vigilarse incluso en áreas sin alertas por ciclón tropical.

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La amenaza costera de Rachel puede incluir inundaciones localizadas en puntos expuestos a oleaje y mareas altas. El NHC no había emitido una alerta de marejada ciclónica para California, como sí ocurrió con Isaias en el Golfo de México, pero advirtió sobre la posibilidad de inundación costera en sectores alcanzados por las olas. Según el NHC, los residentes y visitantes deben seguir las indicaciones de los servicios meteorológicos regionales.

¿Qué estados del suroeste de Estados Unidos pueden recibir lluvias por Rachel?

La humedad de Rachel puede llegar a California, Arizona, Nevada y otras áreas del suroeste, con lluvias que podrían prolongarse hasta comienzos de la próxima semana. El NHC anticipó una mayor cobertura de precipitaciones y riesgo de inundaciones repentinas y urbanas, en particular en zonas donde el agua se acumula con velocidad. De acuerdo con el NHC, las ráfagas también pueden extenderse a sectores interiores del oeste estadounidense.

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Las áreas desérticas presentan una vulnerabilidad específica ante lluvias de rápida acumulación. Los cauces secos, barrancos y pasos bajos pueden llenarse en poco tiempo, mientras que las calles urbanas pueden anegarse si los sistemas de drenaje no absorben el volumen de agua. Según el NHC, los conductores deben evitar tramos cubiertos por agua y atender los cierres preventivos que dispongan las autoridades estatales o locales.

Rachel puede perder sus características tropicales antes o poco después de acercarse a tierra, pero ese cambio no reduce de forma automática la amenaza por lluvias. La humedad transportada por el sistema puede combinarse con otros factores atmosféricos y ampliar el área de precipitaciones sobre el suroeste. De acuerdo con el NHC, el seguimiento de los pronósticos locales será relevante para establecer qué condados o ciudades quedan expuestos a inundaciones y vientos.

Los vientos con fuerza de huracán de Isaias se extienden hasta 30 kilómetros desde el centro del sistema. (NHC)

Qué deben vigilar los residentes en el Golfo de México y en California

En el Golfo de México, los residentes de las áreas bajo alerta deben revisar sus planes de emergencia, seguir las órdenes de evacuación si las autoridades las emiten y preparar suministros básicos ante posibles interrupciones de electricidad, agua o comunicaciones. El NHC pidió finalizar las acciones destinadas a proteger vidas y propiedades antes de que comiencen los efectos de Isaias. Según el NHC, las condiciones peligrosas pueden llegar a la costa antes del ingreso del centro del huracán.

En California y el suroeste, la prioridad pasa por los avisos de oleaje, corrientes de resaca e inundaciones. Las personas deben evitar playas con advertencias activas, no cruzar caminos cubiertos por agua y consultar los comunicados locales sobre lluvias, vientos y cierres de rutas. De acuerdo con el NHC, el alcance final de Rachel dependerá de su giro hacia el noreste y de su grado de debilitamiento antes de aproximarse a la costa.

Las próximas actualizaciones precisarán la intensidad de Isaias al entrar en el norte del Golfo de México y la posición de Rachel respecto de Baja California y California. Mientras Isaias concentra la emergencia inmediata en el sureste, Rachel abre un segundo frente de vigilancia en el Pacífico y el suroeste estadounidense. Según el NHC, ambos sistemas pueden afectar a Estados Unidos durante el mismo fin de semana con amenazas meteorológicas de distinta naturaleza.