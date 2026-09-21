Estados Unidos

California declaró estado de emergencia por El Niño: estas zonas costeras enfrentan inundaciones, oleaje extremo y erosión

Gavin Newsom ordenó anticipar la respuesta gubernamental con sacos de arena, bombas, sistemas de alerta y unidades preparadas para asistir a comunidades expuestas durante los próximos meses

California activó un estado de emergencia por El Niño para anticipar tormentas intensas, inundaciones y daños en infraestructura durante el invierno (REUTERS/Mike Blake)
California activó un estado de emergencia por El Niño para anticipar tormentas intensas, inundaciones y daños en infraestructura durante el invierno (REUTERS/Mike Blake)
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California activó su respuesta preventiva ante un El Niño que podría traer tormentas intensas durante el invierno. La proclamación del gobernador Gavin Newsom habilitó recursos y dejó lista a la Guardia Nacional de California ante el riesgo de inundaciones, oleaje elevado, erosión y daños en infraestructura, informó el Gobierno estatal.

El estado de emergencia busca acelerar la distribución de suministros, coordinar a las agencias y facilitar obras de protección antes de que empeoren las condiciones meteorológicas.

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Las zonas costeras figuran entre las áreas más expuestas a anegamientos, pérdida de arena y grandes olas, especialmente cuando las tormentas coinciden con mareas altas.

Newsom declaró el estado de emergencia el 21 de septiembre de 2026 para adelantar la respuesta ante un fenómeno que puede intensificarse antes del invierno, según CBS News.

La orden contempla la movilización de personal y equipos para proteger a las comunidades y mantener los servicios esenciales.

La proclamación de Gavin Newsom habilitó recursos, aceleró compras y dejó lista a la Guardia Nacional de California para responder a la emergencia (REUTERS/Annabelle Gordon/)
La proclamación de Gavin Newsom habilitó recursos, aceleró compras y dejó lista a la Guardia Nacional de California para responder a la emergencia (REUTERS/Annabelle Gordon/)

La proclamación habilitó recursos para inundaciones y cortes de rutas

El Departamento de Recursos Hídricos de California deberá disponer sacos de arena, bombas y otros materiales para contener inundaciones. La medida también simplifica las compras y los contratos vinculados con obras de mitigación.

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La proclamación asignó a Caltrans, el Departamento de Transporte de California, la preparación de equipos para controlar el tránsito, cerrar carreteras y remover nieve.

El operativo alcanzará rutas de montaña y corredores que pueden sufrir lluvias, deslizamientos o desprendimientos.

La Oficina de Servicios de Emergencia de California, conocida como Cal OES, coordinará la planificación con los gobiernos locales.

El Gobierno de California indicó que también reforzará las comunicaciones públicas, incluidas las alertas sobre evacuaciones, cortes de electricidad y fenómenos meteorológicos graves.

El Departamento de Recursos Hídricos de California distribuirá sacos de arena, bombas y materiales para contener inundaciones ante el impacto de El Niño (REUTERS/David Swanson)
El Departamento de Recursos Hídricos de California distribuirá sacos de arena, bombas y materiales para contener inundaciones ante el impacto de El Niño (REUTERS/David Swanson)

“Nos estamos preparando temprano para este El Niño porque todos los californianos merecen estar seguros en sus hogares”, afirmó Newsom en una comunicación oficial de la administración estatal.

En ese marco, el gobernador sostuvo que la respuesta debe garantizar protección y apoyo ante condiciones meteorológicas graves.

La Guardia Nacional quedó disponible para intervenir en tareas de búsqueda, rescate, ingeniería y logística. Su posible despliegue forma parte de una estrategia destinada a anticipar los efectos de crecidas, aludes, corrientes de barro y anegamientos costeros.

El pronóstico anticipa un El Niño muy fuerte durante el invierno

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy alta durante el otoño y el invierno, según el Gobierno de California. Esa previsión sitúa en 75% la posibilidad de que el episodio llegue a una intensidad histórica.

Los Angeles Times informó que los pronosticadores federales calcularon una probabilidad de 75% de que el fenómeno supere en intensidad a todos los eventos registrados desde 1950.

Caltrans preparó equipos para controlar el tránsito, cerrar carreteras y atender rutas de montaña afectadas por lluvias, nieve y deslizamientos (REUTERS/Dan Levine)
Caltrans preparó equipos para controlar el tránsito, cerrar carreteras y atender rutas de montaña afectadas por lluvias, nieve y deslizamientos (REUTERS/Dan Levine)

El Centro de Predicción Climática de la NOAA también estimó una posibilidad de 98% de que fuera “muy fuerte” en el trimestre que termina en diciembre.

Los modelos estacionales apuntan a un invierno más húmedo de lo habitual en California, aunque ese escenario no garantiza lluvias o nevadas récord, precisó CBS News. El Niño altera los patrones de tormentas al aumentar la temperatura de la superficie del Pacífico oriental tropical.

La administración californiana advirtió que el fenómeno puede favorecer precipitaciones repetidas, inundaciones, deslizamientos, flujos de escombros y oleaje elevado. Las áreas costeras enfrentan un peligro mayor cuando esos eventos coinciden con mareas muy altas.

Una investigación publicada en la revista científica Science, citada por el Gobierno de California, concluyó que los episodios de El Niño son 36% más intensos que antes de la era industrial. El estudio relacionó esa tendencia con el calentamiento del planeta durante las últimas cuatro décadas.

Desde Carlsbad hasta Malibú, la costa ya sufrió erosión y daños

Las tormentas procedentes del Pacífico ya habían causado emergencias locales en varios condados de la costa sur. Los Angeles Times señaló que el oleaje erosionó playas, anegó viviendas y provocó daños desde el sur del condado de Orange hasta Malibú.

Las tormentas y el oleaje ya causaron erosión costera, anegamientos y daños desde Carlsbad y Long Beach hasta Malibú en el sur de California (REUTERS/Mike Blake)
Las tormentas y el oleaje ya causaron erosión costera, anegamientos y daños desde Carlsbad y Long Beach hasta Malibú en el sur de California (REUTERS/Mike Blake)

Los sectores costeros ubicados entre Carlsbad y Long Beach también registraron efectos del mar. Las ciudades de Laguna Beach, Dana Point y Carlsbad declararon emergencias locales por la pérdida de arena y la erosión generada por un oleaje del sur asociado al huracán Marie.

En el condado de Orange, las autoridades activaron el centro de operaciones de emergencia después de que dos ciudades declararan su propia situación de emergencia.

En Carlsbad, la medida buscó proteger Carlsbad Boulevard, conocida también como la antigua autopista 101, frente al avance de la erosión.

El efecto de las ondas Kelvin en la costa

La costa del sur de California también recibió el impacto de ondas Kelvin, pulsos de agua cálida que pueden elevar el nivel del mar cerca del litoral. CBS News indicó que ese fenómeno ya contribuyó a inundaciones y erosión en el sur del estado.

Los Angeles Times indicó que los meteorólogos esperan otra onda Kelvin durante el otoño. Su llegada puede agravar las inundaciones durante las tormentas o las mareas altas en áreas que ya perdieron arena y sufrieron daños materiales.

El medio agregó que una onda Kelvin atrapada en la costa avanzaba por el litoral mexicano hacia el oeste de Estados Unidos.

Los Angeles Times advirtió que ese proceso podía intensificar las condiciones marítimas adversas en los tramos costeros más afectados.

Las autoridades pidieron planes de evacuación y alertas locales

La NOAA estimó una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy alta y situó en 75% la chance de un evento histórico (REUTERS/Mike Blake)
La NOAA estimó una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy alta y situó en 75% la chance de un evento histórico (REUTERS/Mike Blake)

La directora de Cal OES, Caroline Thomas Jacobs, sostuvo ante el Gobierno de California que el Estado no aguardaría la proximidad de las tormentas. “Cal OES está liderando los esfuerzos estatales al reunir a socios estatales y locales”, dijo la funcionaria.

La planificación busca detectar necesidades antes de los impactos y asegurar que las comunidades cuenten con personal, equipos e insumos.

El secretario de Recursos Naturales de California, Wade Crowfoot, señaló que la administración aceleraba proyectos de protección frente a inundaciones y otros extremos meteorológicos.

Crowfoot afirmó ante el Gobierno de California que el Estado procura “proteger a las personas, la infraestructura y los recursos naturales”.

La proclamación permite reducir demoras administrativas para obras vinculadas con inundaciones, aludes y flujos de escombros.

El Gobierno de California recomendó a los residentes registrarse para recibir alertas locales y verificar si la vivienda o el lugar de trabajo se encuentran en zonas inundables. También aconsejó limpiar desagües y canaletas antes de la llegada de las tormentas.

Las personas que viven debajo de áreas afectadas por incendios deben considerar un riesgo mayor de aludes y corrientes de barro.

El Gobierno de California recomendó preparar un plan de evacuación, disponer de un equipo de emergencia y contemplar las necesidades de mascotas u otros animales.

La administración estatal recomendó evitar el tránsito por calles inundadas. El agua puede ocultar daños en el pavimento o tener una fuerza superior a la que aparenta.

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