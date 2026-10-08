Estados Unidos

Detuvieron a un hombre acusado de empujar a una madre y a su bebé desde un balcón en Nueva York

La Policía de Nueva York arrestó a Angel Carrasco, señalado por la muerte de su expareja, Nathaly Ramirez, y por las heridas de la hija de ambos, de 8 meses, tras caer desde un edificio del Bronx

Nathaly Ramirez falleció a causa de la caída y la bebé de ocho meses continúa hospitalizada en estado estable (Captura de video)
Nathaly Ramirez falleció a causa de la caída y la bebé de ocho meses continúa hospitalizada en estado estable (Captura de video)
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La Policía de Nueva York detuvo a Angel Carrasco, de 31 años, acusado de empujar a una mujer y a su hija de 8 meses desde el balcón de un edificio de 15 pisos en el Bronx. El hecho causó la muerte de Nathaly Ramirez, de 23 años, mientras que la bebé permanece estable tras haber sido hospitalizada en estado crítico, informó CBS News New York.

Carrasco, expareja de Ramirez y padre de la niña, fue arrestado durante la noche del miércoles en una vivienda de un conocido en el Bronx, de acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio estadounidense. La Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) le atribuyó cargos por asesinato, intento de asesinato y agresión.

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El caso se conoció después de que los agentes acudieran a un complejo residencial de la avenida Olinville, donde vivía la joven madre. Las autoridades mantienen la investigación abierta y, por el momento, no comunicaron información sobre una eventual comparecencia judicial del detenido.

La Policía halló a las víctimas tras un llamado de madrugada

La Policía de Nueva York detuvo a Angel Carrasco en la vivienda de un conocido en el Bronx (Captura de video)
La Policía de Nueva York detuvo a Angel Carrasco en la vivienda de un conocido en el Bronx (Captura de video)

Los agentes llegaron al edificio poco antes de las 3:40 de la madrugada del martes, precisó CBS News New York. Allí encontraron a Ramirez y su bebé con lesiones compatibles con una caída, tal y como describieron las autoridades a ese medio.

La investigación posterior permitió establecer que ambas habían sido empujadas, aseguró la Policía de Nueva York. La versión fue difundida después de que Carrasco abandonara el complejo de departamentos, circunstancia que activó su búsqueda durante las horas siguientes.

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Fuentes policiales indicaron a CBS News New York que el acusado mantenía una relación anterior con la víctima y era el padre de la niña. Ese vínculo forma parte de los elementos examinados en el expediente sobre la muerte de la mujer y las heridas sufridas por la menor.

La bebé había quedado en condición crítica después de la caída, pero su estado pasó a ser estable, informó el medio. No se divulgaron detalles adicionales sobre el centro médico en el que recibe atención ni sobre el alcance de las lesiones.

El acusado enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato

La Policía de Nueva York imputó al sospechoso los delitos de asesinato, intento de asesinato y agresión (Captura de video)
La Policía de Nueva York imputó al sospechoso los delitos de asesinato, intento de asesinato y agresión (Captura de video)

La NYPD confirmó que Carrasco quedó bajo custodia y que enfrenta tres imputaciones: asesinato, intento de asesinato y agresión. El cargo de asesinato está relacionado con la muerte de Ramirez, mientras que el de intento de asesinato se vincula con el estado de la bebé, según la información policial recogida por CBS News New York.

El sospechoso fue localizado en la casa de un amigo en el Bronx, afirmaron fuentes de la investigación. Las autoridades no detallaron si Carrasco efectuó alguna declaración tras su arresto ni si cuenta con representación legal.

La Policía tampoco informó públicamente si existían denuncias previas, medidas de restricción u otros antecedentes por violencia de pareja entre Carrasco y Ramirez. Esos aspectos no fueron incluidos en el reporte citado.

El procedimiento se produjo luego de una búsqueda iniciada desde la madrugada del martes, cuando los investigadores concluyeron que la caída no había sido accidental. La acusación deberá ser revisada en el proceso judicial correspondiente, donde la Fiscalía deberá presentar las pruebas contra el detenido.

Vecinos realizaron una vigilia frente al edificio de la víctima

Los residentes del área organizaron una vigilia frente a la propiedad para pedir una mayor respuesta estatal ante la violencia doméstica (Captura de video)
Los residentes del área organizaron una vigilia frente a la propiedad para pedir una mayor respuesta estatal ante la violencia doméstica (Captura de video)

Residentes del edificio donde vivía la joven escucharon gritos y pedidos de auxilio que provenían del departamento de Nathaly Ramirez, relataron vecinos a CBS News New York. Tras conocerse su muerte, personas de la zona realizaron una vigilia frente a la propiedad.

Durante ese encuentro, los asistentes reclamaron una mayor respuesta para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia doméstica, según mostró el medio. La manifestación se realizó mientras la bebé continuaba bajo atención médica.

El caso volvió a poner en el centro de la investigación la relación entre el detenido y la víctima. Hasta la actualización publicada el 8 de octubre de 2026, la Policía de Nueva York no había comunicado nuevos detalles sobre el expediente ni sobre los próximos pasos del proceso penal.

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