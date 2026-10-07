Wall Street retrocede tras alcanzar máximos históricos por el salto en los rendimientos de los bonos

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada con pérdidas tras haber registrado máximos históricos el día previo. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron el miércoles con pérdidas, apenas un día después de que el S&P 500 y el Nasdaq habían marcado máximos históricos de cierre. El retroceso se produjo en paralelo a una fuerte subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo, que reavivó el temor a la inflación y al aumento de la deuda pública.

El S&P 500 cedió 17,16 puntos, hasta los 7.801,77 unidades, un día después de haber superado su anterior récord de agosto. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 341,41 puntos (0,7%), hasta 51.179,87, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió 61,20 puntos, hasta 27.538,69. El Dow y el S&P 500 rompieron así una racha alcista de cuatro sesiones consecutivas, y el Nasdaq cortó una seguidilla de cinco jornadas en alza. El índice Russell 2000, que agrupa a empresas de pequeña capitalización, tuvo un desempeño peor que el de sus pares de mayor tamaño.

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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a escalar hasta el 5,36% durante la mañana, frente al 5,27% del cierre del martes y cerca de su nivel más alto desde 2002. La tasa cedió luego hasta el 5,28% después de que el Tesoro estadounidense colocara 39.000 millones de dólares en notas a 10 años en una subasta donde el rendimiento mediano quedó por debajo del 5,26%.

Los rendimientos más elevados presionan a la baja los precios de las acciones y otros activos, además de encarecer el crédito para toda la economía. El bono del Tesoro a 30 años, por su parte, alcanzó un máximo en 24 años, lo que también pesó sobre los mercados bursátiles.

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El efecto se trasladó de inmediato al mercado inmobiliario. La tasa de interés fija de las hipotecas a 30 años se disparó la semana pasada hasta un máximo de casi tres años, de acuerdo con la Asociación de Banqueros Hipotecarios. El sector inmobiliario registró una caída del 2,3% y el de las constructoras retrocedió un 2,9%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años rozó el 5,36% y se ubicó en valores no vistos desde 2002. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los rendimientos de los bonos también se movieron en línea con los precios del petróleo, que continúan fluctuando en medio de la incertidumbre sobre cuándo la industria podrá normalizarse tras la guerra en Irán. El crudo Brent, referencia internacional, superó brevemente los 102 dólares por barril durante la mañana antes de retroceder y cerrar en 100,20 dólares, una baja del 0,4%.

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Ese nivel se ubica por debajo de los casi 110 dólares que llegó a costar el barril el mes pasado, aunque permanece muy por encima de los 72 dólares previos al inicio del conflicto. Las acciones lograron recortar parte de sus pérdidas después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) informara que sus miembros respaldaron acelerar la liberación de reservas petroleras anunciada a comienzos de año, con especial énfasis en el diésel.

A la presión del petróleo y los rendimientos se sumaron las preocupaciones por el volumen de deuda acumulado por gobiernos de todo el mundo, lo que también contribuyó a empujar al alza los rendimientos de los bonos. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló el miércoles en un discurso en Singapur que los niveles récord de deuda de los gobiernos constituyen una de las tres grandes corrientes que están definiendo el rumbo de la economía global, junto con la tecnología de inteligencia artificial y los altos precios de la energía.

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El alza de las tasas hipotecarias a 30 años arrastró al sector inmobiliario y a las empresas constructoras a pérdidas superiores al 2%. (REUTERS/Jeenah Moon)

“Algunas decisiones políticas muy difíciles están frente a nosotros”, advirtió Georgieva, quien apuntó en particular a Francia e Italia entre los países europeos con mayor nivel de deuda.

El índice bursátil francés CAC 40 cayó 1,2%, una de las mayores pérdidas a nivel mundial, luego de que los rendimientos de los bonos franceses volvieran a saltar en medio de la preocupación por la deuda y el ajustado presupuesto del gobierno. Las protestas registradas en distintas ciudades de Francia aumentaron la presión sobre el Ejecutivo para incrementar el gasto público, lo que podría elevar todavía más el endeudamiento.