Estados Unidos

Trump dijo que no cree que Rusia haya usado un arma biológica en el caso de peste en Siberia: “Lo sabremos pronto”

El presidente estadounidense afirmó que Washington mantiene abierta la investigación sobre el incidente en un instituto ruso especializado y anticipó una conversación con Vladimir Putin

Donald Trump descartó que la muerte de una investigadora en Siberia esté vinculada a un arma biológica rusa. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump descartó que la muerte de una investigadora en Siberia esté vinculada a un arma biológica rusa. (REUTERS/Jonathan Ernst)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó por ahora que la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste en Siberia esté relacionada con un arma biológica rusa, aunque dejó claro que Washington todavía busca determinar qué ocurrió.

Lo sabremos muy pronto, pero no lo creemos”, respondió el mandatario este miércoles en la Casa Blanca al ser consultado sobre esa posibilidad.

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El caso que generó preocupación internacional ocurrió en la región de Irkutsk, en el sureste de Siberia, donde una empleada de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia murió el pasado 2 de octubre después de desarrollar una neumonía grave. La causa exacta del fallecimiento todavía no fue determinada.

El instituto se dedica precisamente a la investigación, diagnóstico y prevención de enfermedades especialmente peligrosas y maneja patógenos de alto riesgo. Una de las hipótesis difundidas en los últimos días apunta a que la trabajadora pudo haber quedado expuesta accidentalmente tras la rotura de un tubo que contenía material infeccioso, aunque no existe confirmación oficial de que ese episodio haya ocurrido.

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Trump señaló que Estados Unidos mantiene conversaciones con Rusia y que espera obtener más información. También afirmó que Moscú sostiene que la situación se encuentra controlada.

El gobierno de Estados Unidos comparó el manejo de la información de Rusia con la respuesta de China en el inicio del COVID-19. (REUTERS/Jonathan Ernst)
El gobierno de Estados Unidos comparó el manejo de la información de Rusia con la respuesta de China en el inicio del COVID-19. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Si los escuchas a ellos, lo tienen bajo control”, dijo el presidente, aunque inmediatamente recordó que declaraciones similares ya fueron realizadas en otras crisis sanitarias.

El mandatario estadounidense estableció además un paralelismo con los primeros meses de la pandemia por COVID-19. “China entonces no decía mucho, y Rusia tampoco está diciendo mucho”, afirmó. Según Trump, la diferencia entre las declaraciones oficiales y la cantidad de información disponible es precisamente uno de los elementos que Washington busca aclarar.

El caso también llegó a la agenda de una eventual conversación entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin. El líder republicano confirmó que tiene prevista una llamada con el jefe del Kremlin y que uno de los asuntos será la situación sanitaria en Siberia. “Tengo una llamada programada”, dijo Trump el martes, cuando anticipó que hablaría con Putin “muy pronto”.

La Organización Mundial de la Salud confirmó que Rusia informó que no se había registrado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk, pero pidió datos adicionales sobre los análisis realizados a la mujer fallecida y a las personas que tuvieron contacto con ella. La organización también solicitó explicaciones sobre las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades rusas.

Rusia informó que unas 200 personas fueron sometidas a cuarentena u observación después del fallecimiento. Sin embargo, su organismo sanitario, Rospotrebnadzor, sostiene que los estudios realizados no encontraron microorganismos relacionados con la actividad profesional de la investigadora y niega que exista riesgo epidémico.

Las autoridades contemplan la hipótesis de una exposición accidental por la rotura de un tubo con material infeccioso. (Foto, Instituto de Investigación Anti-Peste de Irkutsk de Siberia y Lejano Oriente vía AP)
Las autoridades contemplan la hipótesis de una exposición accidental por la rotura de un tubo con material infeccioso. (Foto, Instituto de Investigación Anti-Peste de Irkutsk de Siberia y Lejano Oriente vía AP)

La OMS tampoco confirmó que la enfermedad fuera peste. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que todavía faltan elementos para realizar una evaluación completa y reclamó un intercambio de información “oportuno, completo y transparente” para resolver las versiones contradictorias.

La importancia del caso está relacionada con las características de la peste neumónica. La enfermedad es provocada por la bacteria Yersinia pestis y puede transmitirse mediante partículas respiratorias cuando una persona infectada desarrolla la forma pulmonar. La OMS advierte que, sin tratamiento temprano, puede ser rápidamente mortal, aunque los antibióticos son eficaces cuando el diagnóstico se realiza a tiempo.

Por ahora, la investigación mantiene abiertas varias posibilidades, entre ellas una infección adquirida fuera del laboratorio y una eventual exposición accidental durante las actividades de investigación. Trump, sin embargo, descartó que la información disponible apunte actualmente a un arma biológica y dejó abierta la posibilidad de que nuevos datos modifiquen la evaluación de Washington.

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