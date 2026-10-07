Florida activa una alerta sanitaria tras detectar dengue adquirido en el condado

El Departamento de Salud de Florida en Broward confirmó un contagio de dengue adquirido de forma local

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El Departamento de Salud de Florida en Broward emitió una notificación sanitaria después de confirmar un caso de dengue adquirido localmente, una clasificación que indica que la persona afectada no contrajo la infección durante un viaje a una zona donde el virus circula.

La alerta, divulgada el lunes 5 de octubre, activó labores coordinadas de vigilancia y prevención junto con el servicio de control de mosquitos del condado. La dependencia no precisó el lugar donde se detectó el contagio ni informó sobre el estado de salud del paciente, tal como señaló CBS News.

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El contagio no estuvo asociado a un viaje fuera del condado

Las autoridades del condado activaron labores coordinadas de vigilancia junto con el servicio de control de mosquitos

La confirmación de un caso local implica que la transmisión pudo ocurrir dentro de la comunidad de Broward, en el sur de Florida. El dengue se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, entre ellos el Aedes aegypti, una especie presente en el estado.

El contacto habitual entre personas no es la vía de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, las autoridades sanitarias consideran necesario reforzar la prevención cuando aparece un contagio adquirido en la zona, debido a que los mosquitos pueden propagar el virus al picar a una persona infectada y luego a otra que no lo está.

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El balance estatal de enfermedades transmitidas por artrópodos, correspondiente al período entre el 20 y el 26 de septiembre, había contabilizado 252 casos de dengue contraídos dentro de Florida durante 2026, distribuidos en siete condados. Esa cifra no incluía el diagnóstico comunicado esta semana en Broward, indicó el medio.

El condado de Hillsborough concentraba 223 infecciones locales en ese reporte, mientras que Miami-Dade registraba ocho. Las cifras muestran que la presencia del virus ha sido detectada en distintas zonas del estado, con una mayor concentración de casos en el área de Tampa.

Fiebre y dolores corporales figuran entre los síntomas frecuentes

Los síntomas de la infección abarcan fiebre, dolores musculares, molestias detrás de los ojos y erupciones cutáneas (Télam)

Las autoridades sanitarias explicaron que el dengue puede provocar fiebre, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones en la piel. Estas manifestaciones pueden aparecer dentro de las dos semanas posteriores a la exposición al virus.

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Quienes desarrollen síntomas compatibles deben consultar a un profesional de la salud, recomendó el Departamento de Salud. La evaluación médica permite determinar si se trata de dengue u otra enfermedad y recibir orientación adecuada sobre el seguimiento clínico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que algunos signos requieren atención médica inmediata. Entre ellos figuran el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado por la nariz o las encías, sangre en las heces o al vomitar y una sensación marcada de debilidad o inquietud.

La reducción de la fiebre no debe interpretarse como una recuperación automática. De acuerdo con los CDC, los signos de alarma pueden surgir cuando la temperatura corporal comienza a bajar, por lo que recomiendan mantenerse atento a cualquier cambio en la condición de la persona enferma.

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Eliminar agua acumulada ayuda a limitar los criaderos de mosquitos

La recomendación central para los residentes es evitar la acumulación de agua en patios, jardines y espacios cercanos a las viviendas. Recipientes como cubos, macetas, juguetes, bebederos, neumáticos y otros objetos expuestos a la lluvia o al riego pueden convertirse en lugares de reproducción para los mosquitos.

Las autoridades también aconsejaron utilizar repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y seguir las indicaciones de cada producto. Vestir camisas de manga larga, pantalones largos y reparar los mosquiteros de puertas y ventanas forman parte de las medidas sugeridas.

Incluso pequeñas cantidades de agua estancada pueden favorecer la reproducción de mosquitos, por lo que la revisión periódica de los alrededores de las casas constituye una medida preventiva relevante, afirmó el informe recogido por CBS News.

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Los CDC recordaron, además, que una persona puede enfermar de dengue más de una vez. Haber tenido la infección previamente no elimina la necesidad de usar repelente, reducir los criaderos y consultar ante síntomas compatibles.