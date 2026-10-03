Estados Unidos

Florida enfrenta el mayor brote de dengue local en décadas

Más de 250 infecciones adquiridas dentro del estado llevaron a las autoridades de Tampa y sus alrededores a declarar emergencias y reforzar las fumigaciones contra mosquitos transmisores

Un mosquito con franjas blancas y negras en las patas y el abdomen abultado de sangre sobre la piel humana
Florida superó los 250 casos de dengue de transmisión local en 2026, lo que representa el mayor brote en Estados Unidos continental desde la década de 1940 (Magnific)
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El brote que afecta al área de Tampa, en Florida, ya se perfila como el mayor registro de dengue de transmisión local en Estados Unidos continental en varias décadas. Las autoridades sanitarias estatales contabilizaron más de 250 infecciones adquiridas dentro del estado durante 2026, con la mayor concentración en el condado de Hillsborough.

La información fue difundida por la agencia Associated Press y publicada por CBS News. Los datos disponibles de departamentos de salud estatales y revistas médicas indican que no se había registrado un número mayor de casos locales en un año calendario desde, al menos, la década de 1940.

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El dengue es una enfermedad viral que transmiten ciertos mosquitos. Aunque una parte de las personas infectadas no desarrolla síntomas, otras pueden presentar fiebre, malestar parecido al de una gripe y dolores corporales intensos. En sus cuadros más graves puede provocar hemorragias, choque y muerte.

Hillsborough concentra la mayor parte de los contagios locales

Primer plano de un mosquito Anopheles darlingi con patas y probóscide sobre la piel de un brazo humano. El insecto tiene un cuerpo oscuro y alas. Fondo verde borroso.
El condado de Hillsborough concentra la mayoría de los contagios y declaró la emergencia sanitaria para intensificar las tareas de fumigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El condado de Hillsborough, donde se encuentra Tampa, acumula la amplia mayoría de los casos notificados. Las autoridades locales y de condados cercanos declararon emergencias sanitarias para reforzar las tareas de control de los mosquitos transmisores.

Equipos especializados fumigan sectores de la zona durante el día y la noche, además de inspeccionar patios, neumáticos y otros puntos donde pueda acumularse agua. Esos recipientes pueden convertirse en criaderos del insecto que propaga el virus.

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Hasta la última semana de septiembre, Florida había contabilizado 252 casos de transmisión local frente a 245 asociados a viajes. La cercanía entre ambas cifras, señaló la epidemióloga Dawn Wesson, especialista de la Universidad de Tulane, muestra que el foco no depende únicamente de infecciones contraídas fuera del país.

La experta sostuvo ante Associated Press que la situación podría guardar relación, al menos en parte, con los patrones de viaje hacia zonas donde el dengue circula de forma sostenida. Florida recibe numerosos viajeros procedentes de Puerto Rico y de otros territorios con presencia de la enfermedad, afirmó.

Florida supera su anterior récord de casos de dengue

El estado había tenido su peor año reciente en 2023, cuando se informaron menos de 200 contagios adquiridos localmente. El brote actual ya superó esa cifra y se aproxima al mayor antecedente posterior a 1945 en un estado estadounidense: los 264 casos detectados en Hawái durante un período de seis meses entre 2015 y 2016.

En Puerto Rico, donde el dengue tiene una circulación mucho mayor, las cifras suelen exceder ampliamente a las de los 50 estados. Sin embargo, dentro del territorio continental, Florida históricamente ha concentrado más transmisiones locales que otras regiones, indicó la agencia.

Este año también se confirmó una muerte vinculada al dengue en Florida. Se trató de una mujer mayor residente en Tampa, fallecida el 4 de septiembre, de acuerdo con la información recopilada por Associated Press.

Wesson advirtió que buena parte de la población de la zona de Tampa no tiene inmunidad previa contra ninguno de los cuatro serotipos conocidos del virus. Una primera infección genera defensas permanentes frente a ese tipo específico, pero una exposición posterior a otra variante puede aumentar el riesgo de una forma grave de la enfermedad.

Las autoridades recomiendan eliminar el agua acumulada

Fotografía en detalle del mosquito del dengue, Aedes aegypti picando un brazo. Salud, salubridad, higiene, control, plagas, verano, agua, sudamérica (Imagen ilustrativa Infobae)
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades asignó una partida de 800.000 dólares al departamento estatal de Salud para apoyar las acciones de control (Imagen ilustrativa Infobae)

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informó que no fue convocado por funcionarios de Florida para enviar investigadores al terreno. Jason McDonald, vocero del organismo, aseguró a la agencia que la institución sí destinó USD 800.000 al departamento estatal de Salud como asistencia.

Los mosquitos que transmiten dengue pueden picar a cualquier hora. Por eso, los especialistas recomiendan usar repelentes registrados ante la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, con ingredientes activos como DEET, y vestir prendas largas y holgadas.

También aconsejan permanecer en lugares con aire acondicionado o protegidos por mosquiteros, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer. La medida más accesible para reducir la reproducción de mosquitos es vaciar o cubrir cualquier recipiente que retenga agua.

Wesson anticipó que la combinación de condiciones climáticas cálidas y poblaciones persistentes de mosquitos puede volver más habituales los brotes locales. “Hay una buena posibilidad de que esta sea la nueva normalidad”, afirmó la especialista ante Associated Press.

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