Estados Unidos

Trump busca contener el precio del diésel antes de las elecciones y amplía el acceso al combustible exento de impuestos

El líder republicano anunció la medida durante un acto en Nebraska y explicó que la directiva permitirá eliminar el requisito de uso fuera de carretera para acceder al diésel teñido de rojo, un combustible utilizado por el sector agrícola y algunos vehículos todoterreno

Trump busca contener el precio del diésel antes de las elecciones y amplía el acceso al combustible exento de impuestos
Trump busca contener el precio del diésel antes de las elecciones y amplía el acceso al combustible exento de impuestos
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva para ampliar el acceso al diésel exento de impuestos, una medida que busca contener el impacto del aumento del precio del combustible antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El precio del diésel alcanzó el mes pasado un récord de alrededor de 6,50 dólares por galón, un nivel que representa un riesgo para Trump antes de los comicios de medio término, en los que está en juego el control del Congreso. El Partido Republicano mantiene actualmente una estrecha mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

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Trump anunció la medida durante un acto en Nebraska y explicó que la directiva permitirá eliminar el requisito de uso fuera de carretera para acceder al diésel teñido de rojo, un combustible utilizado por el sector agrícola y algunos vehículos todoterreno.

“No vamos a necesitarlo por mucho tiempo, espero”, afirmó Trump sobre la exención.

La orden, publicada por la Casa Blanca, instruye al secretario del Tesoro, en consulta con el jefe del Pentágono, a “diferir el pago del impuesto especial federal impuesto por el uso en carretera de combustible diésel teñido durante el resto del año sin intereses ni penalizaciones, y explorar vías para eliminar la obligación de pagar los impuestos diferidos”.

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Trump anunció la medida durante un acto en Nebraska y explicó que la directiva permitirá eliminar el requisito de uso fuera de carretera para acceder al diésel teñido de rojo, un combustible utilizado por el sector agrícola y algunos vehículos todoterreno (REUTERS)
Trump anunció la medida durante un acto en Nebraska y explicó que la directiva permitirá eliminar el requisito de uso fuera de carretera para acceder al diésel teñido de rojo, un combustible utilizado por el sector agrícola y algunos vehículos todoterreno (REUTERS)

El texto oficial también ordena al secretario de Agricultura que “garantice el acceso de los agricultores al diésel teñido en las zonas de alta demanda”. Además, solicita al secretario de Transporte, Sean Duffy, que coordine con los estados, representantes de la industria y organizaciones laborales para facilitar el acceso a este combustible.

Los precios del diésel, un combustible clave para el transporte de mercancías, aumentaron como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la invasión rusa de Ucrania. Ambos conflictos provocaron ataques contra una gran cantidad de refinerías en toda la región de Medio Oriente y Rusia.

La medida de Trump se conoce antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, cuando los estadounidenses definirán la composición del Congreso. El encarecimiento de los combustibles se suma al costo de vida como una de las principales preocupaciones de los votantes.

La semana pasada, los países del G7 anunciaron que liberarían 100 millones de barriles de diésel después de la presión de Donald Trump, quien había considerado prohibir las exportaciones estadounidenses del combustible. Sin embargo, no quedó claro qué cantidad de esos suministros representaría una incorporación completamente nueva al mercado y cuánto correspondería a compromisos de un acuerdo global alcanzado durante el mes de marzo.

La medida de Trump se conoce antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, cuando los estadounidenses definirán la composición del Congreso (REUTERS)
La medida de Trump se conoce antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, cuando los estadounidenses definirán la composición del Congreso (REUTERS)

El índice de aprobación del líder republicano se mantuvo en 32%, su nivel más bajo registrado, según una encuesta de Reuters/Ipsos completada el lunes. El sondeo señaló que los estadounidenses muestran mayor preocupación por el elevado costo de vida, impulsado por el aumento de los precios de la gasolina y el diésel en el contexto de la guerra de Estados Unidos contra el régimen de Irán.

(Con información de REUTERS, EFE y AFP)

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