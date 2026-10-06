Santa Monica quedó rezagada frente a sus ciudades vecinas: más del 11% de su superficie comercial está vacía

Santa Monica supera el 11 % de superficie comercial vacía, una cifra que excede los niveles de Beverly Hills, Culver City y West Hollywood (Kirby Lee-Imagn Images)

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Más del 11 % de la superficie comercial de Santa Monica está vacía, una tasa que supera la de Beverly Hills, Culver City y West Hollywood. Un estudio de la RAND Corporation concluyó que la ciudad arrastraba problemas antes de la pandemia y que su recuperación comercial quedó por detrás de la de sus vecinas.

En ese contexto, casi el 45 % de los locales desocupados se concentra en Third Street Promenade y Santa Monica Place.

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El dato sitúa al centro como el principal foco de la vacancia y agrava las presiones sobre las ventas y las finanzas municipales, según el informe citado por Los Angeles Times.

La vacancia minorista llega al 9,2 % en West Hollywood, al 6 % en Beverly Hills y al 5,2 % en Culver City.

En Santa Monica, la salida de comercios del centro, entre ellos Nordstrom, redujo la actividad de una zona que depende del tránsito de residentes, compradores y turistas.

El Ayuntamiento de Santa Monica declaró dificultades fiscales tras afrontar un acuerdo legal por más de 229 millones de dólares (REUTERS/Daniel Cole)

Third Street Promenade concentra la vacancia y registra un 31 % de locales desocupados

Third Street Promenade, el paseo peatonal del centro, registró una tasa de vacancia del 31 % en agosto, de acuerdo con RAND.

El indicador supera ampliamente el promedio de toda la ciudad y explica la visibilidad del deterioro en el área comercial.

Hace una década, Santa Monica figuraba entre las economías más activas de California. Sus parques de oficinas alojaban empresas de entretenimiento y sus playas, el muelle, las tiendas y los restaurantes atraían a visitantes internacionales y compradores de la región.

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El estudio determinó que las ventas minoristas no volvieron a los niveles previos a la pandemia. La caída alcanzó a la mayoría de los rubros, aunque con distinta intensidad: las ventas de ropa y accesorios bajaron 75 % entre 2015 y 2025, y los servicios de comida retrocedieron 24 %.

En 2026, los ingresos por ventas seguían cerca de un tercio por debajo de los registros anteriores a la emergencia sanitaria. RAND atribuyó la brecha a un deterioro que comenzó antes de 2020 y se profundizó después.

El informe de RAND Corporation determinó que más del 70 % de los robos y asaltos ocurrió en el 5 % del territorio de Santa Monica (REUTERS/Daniel Cole)

Las ventas de Santa Monica siguieron por debajo de los niveles previos a la pandemia

Los datos tributarios también reflejaron un desempeño más débil que el de las ciudades cercanas.

La recaudación vinculada a las ventas de Santa Monica equivalió en 2021 al 89 % del nivel de 2015 y, a comienzos de 2026, rondó el 60 %, según los datos analizados por RAND.

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Beverly Hills, Culver City y West Hollywood sufrieron pérdidas durante la pandemia, pero recuperaron en 2021 sus niveles de ventas previos.

Al cierre de 2025, Beverly Hills y West Hollywood acumulaban caídas de entre 10 % y 15 %, mientras Culver City registraba una baja del 25 %.

El administrador municipal, Oliver Chi, afirmó que el diagnóstico coincide con las dificultades fiscales de la ciudad.

El Ayuntamiento declaró una situación de dificultades fiscales en septiembre de 2025, tras advertencias de dirigentes locales.

El presupuesto también afrontó un acuerdo por más de USD 229 millones tras las acusaciones contra un ex empleado municipal por abusos contra niños en barrios de mayoría latina.

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Chi sostuvo que la dependencia histórica del turismo internacional expuso a la economía local a cambios en los hábitos de consumo y a la percepción de inseguridad.

“Para la ciudad, tuvimos que decidir: ¿vamos a administrar el declive o vamos a afrontar este momento de una manera más activa?”, planteó Chi en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

Los delitos violentos y contra la propiedad en Santa Monica disminuyeron un 12 % durante el año 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

El informe no halló un empeoramiento del delito y la falta de vivienda en la magnitud percibida

AJ Sacher, director de operaciones de Barney’s Beanery, dijo que los comercios que siguen en la ciudad afrontan costos de mantenimiento y servicios, además de una inversión insuficiente en el paseo peatonal y el centro.

“Hay una falta de inversión en la zona”, afirmó Sacher. “La gente no quiere estar en un entorno deteriorado y, cuando llega la noche, ese deterioro empieza a parecer aterrador”.

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El empresario señaló que las imágenes de delitos y de personas sin vivienda difundidas en redes sociales y medios locales alejaron a parte de la clientela.

Sin embargo, RAND no encontró pruebas de que esos problemas hubieran empeorado en la magnitud que sugiere esa percepción.

La cantidad de personas sin vivienda bajó levemente en 2026. Los asaltos y robos se mantuvieron por encima de los niveles de comienzos de la década de 2010, pero más del 70 % de los hechos se concentró en el 5 % del territorio municipal, sobre todo en el centro y la zona costera.

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La afluencia de visitantes al centro de Santa Monica creció un 26 % durante las fechas de la Copa del Mundo (REUTERS/Daniel Cole)

La alcaldesa Caroline Torosis informó que el municipio reforzó los patrullajes a pie y en bicicleta en el centro.

También redujo tarifas de agua y estacionamiento, limitó los permisos de uso condicional y aceleró los trámites para empresas.

La policía efectuó más de 100 detenciones semanales en febrero y marzo.

Chi indicó que los delitos violentos y contra la propiedad bajaron 12 % en 2025 frente al año anterior y registraron otra reducción cercana al 10 % en 2026.

Santa Monica invertirá USD 3 millones y negocia la llegada de nuevos comercios

La ciudad prevé destinar USD 3 millones a Third Street Promenade y creó una zona de entretenimiento entre Wilshire Boulevard y Broadway.

Allí, los visitantes pueden comprar y circular con bebidas alcohólicas abiertas. El plan incluye conciertos y encuentros para seguir eventos deportivos.

La municipalidad de Santa Monica invertirá USD 3 millones en el centro para crear una zona de entretenimiento (REUTERS/Kylie Cooper)

Chi reconoció que los recursos previstos no alcanzan para resolver todas las necesidades del área. Sacher consideró que las iniciativas son un primer paso, pero advirtió que deben contribuir a reactivar el centro sin reforzar su imagen de deterioro.

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Ryan Hawley, vicepresidente de corretaje minorista de JLL Los Angeles e integrante del consejo de Downtown Santa Monica Inc., indicó que hay negociaciones para ocupar locales del paseo y de otros sectores. Añadió que las empresas perciben una mayor disposición del municipio a facilitar inversiones.

Downtown Santa Monica Inc., entidad que representa a los negocios del centro, informó que el 79 % de los locales de Third Street Promenade estaba arrendado.

La cifra difiere de la tasa de vacancia del 31 % relevada por RAND porque algunos inmuebles se mantenían anunciados pese a tener inquilinos temporales.

La organización informó aumentos puntuales de afluencia durante 2026, entre ellos un alza del 26 % durante los eventos de la Copa del Mundo, entre junio y julio, y otra del 20 % en agosto.

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No difundió un dato anual sobre el promedio diario de visitantes que permita comparar todo 2026 con 2025.

La ciudad también evalúa un servicio de estacionamiento con valet antes del Black Friday y revisará cerca de dos docenas de instalaciones para distribuir los servicios destinados a personas sin vivienda fuera de los vecindarios residenciales.