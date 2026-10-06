Nueva York eligió 12 distritos donde se agilizarán los proyectos de vivienda asequible desde 2027

Nueva York agilizará los proyectos de vivienda asequible en 12 distritos comunitarios a partir del 1 de enero de 2027 (REUTERS/Kylie Cooper)

Guardar

Nueva York eligió 12 distritos comunitarios para agilizar desde el 1 de enero de 2027 los proyectos de vivienda asequible. Las propuestas de rezonificación que cumplan los requisitos pasarán por una revisión pública de 90 días, en lugar del procedimiento ordinario de unos siete meses.

La lista alcanza a zonas de Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island que registraron las tasas más bajas de construcción de unidades con restricciones de ingresos durante los últimos cinco años. La selección forma parte del anuncio de la Oficina del Alcalde de Nueva York, publicado el 1 de octubre.

PUBLICIDAD

Los 12 distritos representan cerca de una quinta parte de los 59 distritos comunitarios de la ciudad, pero sumaron apenas 724 de las 63.870 viviendas asequibles creadas en el período analizado, el 1,1 % del total. Los cuatro distritos con menor producción construyeron menos de 10 unidades cada uno.

Los 12 distritos seleccionados aportaron apenas el 1,1 % de las viviendas asequibles creadas en la ciudad durante los últimos cinco años (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Estos son los 12 distritos seleccionados para la vía rápida

La administración del alcalde Zohran Mamdani incluyó tres distritos de Brooklyn, dos de Manhattan, cinco de Queens y dos de Staten Island. Son los siguientes:

Brooklyn 10 : Bay Ridge y Dyker Heights.

Brooklyn 12 : Borough Park y Kensington.

Brooklyn 18 : Canarsie y Flatlands.

Manhattan 7 : Upper West Side.

Manhattan 8 : Upper East Side y Roosevelt Island.

Queens 4 : Corona y Elmhurst.

Queens 5 : Ridgewood, Maspeth y Middle Village.

Queens 10 : South Ozone Park y Howard Beach.

Queens 11 : Auburndale, Bayside y Douglaston.

Queens 13 : Queens Village, Bellerose y Rosedale.

Staten Island 2 : Mid-Island.

Staten Island 3: South Shore.

La ciudad estableció el orden mediante una metodología adoptada en abril que compara la producción de vivienda asequible con el parque habitacional existente en cada distrito. La nómina se actualizará cada cinco años; la próxima designación se emitirá en octubre de 2031.

PUBLICIDAD

La selección de los vecindarios se basó en una metodología que compara la nueva construcción con el parque habitacional y se revisará cada cinco años (REUTERS/Jeenah Moon)

La revisión de 90 días recortará cerca de cuatro meses del trámite urbanístico

El programa, denominado Affordable Housing Fast Track, se aplicará únicamente a rezonificaciones elegibles que creen vivienda asequible dentro de los 12 distritos designados.

Reemplazará para esos casos el procedimiento uniforme de revisión del uso del suelo, conocido como ULURP, que normalmente dura alrededor de siete meses.

El mecanismo mantendrá la intervención de las juntas comunitarias y de los presidentes de los distritos, así como las oportunidades de participación pública. Tampoco altera los requisitos de evaluación ambiental ni las protecciones de los inmuebles y lugares declarados históricos.

La diferencia central es que las etapas de revisión local se desarrollarán en paralelo y el Concejo Municipal de Nueva York dejará de tener la votación final sobre las rezonificaciones que ingresen por esta vía. La decisión corresponderá a la Comisión de Planificación de la Ciudad.

PUBLICIDAD

Los votantes de Nueva York aprobaron la modificación de la Carta de la Ciudad en noviembre de 2025 para corregir la distribución desigual de la construcción (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los votantes aprobaron el cambio en la Carta de la Ciudad en noviembre de 2025, con el objetivo de corregir la distribución desigual de la construcción asequible.

El distrito de mayor producción construyó ocho veces más unidades que los 12 distritos seleccionados en conjunto, de acuerdo con la información municipal.

“La crisis de vivienda de Nueva York no se resolverá si se pide a los mismos barrios que construyan todo”, afirmó Mamdani en el comunicado oficial. El alcalde sostuvo que cada vecindario debe contribuir a ampliar la oferta de hogares que los residentes puedan pagar.

La directora del Departamento de Planificación Urbana, Sideya Sherman, señaló que la producción de vivienda asequible fue profundamente desigual entre las comunidades y que la vía rápida busca facilitar proyectos con asequibilidad permanente en las zonas que menos unidades añadieron.

PUBLICIDAD

El plan Block by Block prevé 400.000 viviendas creadas o preservadas

La vía rápida integra Block by Block, el plan de vivienda de la administración de Mamdani. El programa proyecta crear 200.000 viviendas asequibles y preservar otras 200.000 durante la próxima década, con una inversión de USD 22.000 millones en capital para vivienda asequible a lo largo de cinco años.

El plan Block by Block contempla la creación y preservación de 400.000 viviendas asequibles en una década con una inversión de USD 22.000 millones (REUTERS/Jeenah Moon)

La administración evaluará además acciones urbanísticas impulsadas por la propia ciudad dentro de los distritos seleccionados. Entre las iniciativas ya aprobadas figura 351 Powers Ave., en el Bronx, cuyo procedimiento acelerado recibió el aval del Concejo Municipal en mayo y contempla unas 84 viviendas asequibles.

La agenda incluye una propuesta de desarrollo orientado al transporte público para toda la ciudad, planes de barrio en el Bronx y Brooklyn y proyectos en terrenos municipales.

PUBLICIDAD

En 100 Gold Street, el gobierno local promueve cerca de 4.000 viviendas nuevas, de las cuales aproximadamente 1.000 tendrán restricciones permanentes de ingresos y alquileres estabilizados.

Tom Wright, presidente y director ejecutivo de la Regional Plan Association, indicó en declaraciones difundidas por la Oficina del Alcalde que Nueva York necesitará alrededor de 700.000 viviendas adicionales durante la próxima década.

El Departamento de Planificación Urbana celebrará una sesión virtual informativa el 3 de diciembre para explicar el funcionamiento del programa antes de su entrada en vigor.