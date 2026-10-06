Los directores ejecutivos de Skydance anticipan despidos tras la fusión de Paramount y Warner Bros.

David Ellison y Ynon Kreiz comunicaron el cierre de la fusión de Skydance con Paramount y Warner Bros. Discovery en un memorando interno (REUTERS).

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El presidente y director ejecutivo del nuevo conglomerado Skydance, David Ellison, y el codirector ejecutivo, Ynon Kreiz, comunicaron el cierre de la fusión en un memorando interno dirigido al personal este martes. En la carta de 1.705 palabras, titulada “Día 1”, anticiparon que la integración de Paramount y Warner Bros. Discovery derivará en cambios que afectarán a la plantilla.

“La integración de dos compañías traerá cambios, incluyendo decisiones difíciles que afectarán a nuestra fuerza laboral. Estamos comprometidos a manejar este proceso con reflexión y respeto”, expresaron en la comunicación recogida por Variety y Deadline.

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La empresa no precisó el alcance ni el calendario de los recortes. Un informe del condado de Los Ángeles, citado por Variety, había estimado en agosto que la unión podría provocar la pérdida de alrededor de 4.500 empleos en cine y televisión durante los próximos tres años, solo en esa zona.

La advertencia llega tras un proceso de fusión de un año y en un contexto de presión financiera: la operación deja al grupo con unos USD 80.000 millones de deuda, precisó Deadline.

Por su parte, la dirección busca obtener al menos USD 6.000 millones en sinergias, una cifra que, según el memorando, permitirá a la compañía operar con una estructura más ágil y liberar recursos para contenidos, creadores y tecnología.

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La transacción financiera deja al nuevo conglomerado de entretenimiento con una deuda acumulada de USD 80.000 millones (REUTERS/Brendan McDermid).

Skydance promete más producción, tecnología al servicio de la creatividad y comunicación directa

El memorando establece cuatro objetivos: liderar la producción de historias, convertirse en la empresa de medios con mayores capacidades tecnológicas, competir en un mercado saturado y construir confianza mediante una comunicación directa y el cumplimiento de los compromisos.

Entre las prioridades anunciadas figura el fortalecimiento de la producción de historias y franquicias para cine, televisión, plataformas, videojuegos y deportes en vivo. El grupo se comprometió a lanzar al menos 30 películas anuales entre producciones originales y franquicias como Harry Potter, Misión Imposible, El Señor de los Anillos, DC, Transformers y Star Trek.

La nueva dirección planteó que la tecnología y la inteligencia artificial deberán ampliar las posibilidades creativas y mejorar la productividad, desde herramientas de producción hasta sistemas de personalización y nuevas formas de relacionarse con los seguidores. “La tecnología debe estar al servicio del arte, nunca al revés”, indicaron Ellison y Kreiz.

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Al mismo tiempo, aseguraron que, mientras intentan alcanzar sus objetivos, crearán una cultura laboral en la que los empleados se sientan “respetados, empoderados, apoyados y orgullosos del trabajo que realizan”.

La compañía planea estrenar un mínimo de 30 películas al año mediante franquicias globales y producciones originales (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

Paramount y Warner Bros. conservarán sus nombres y sus sellos

Aunque la sociedad matriz operará bajo la marca Skydance, ambos estudios conservarán sus identidades. “El público seguirá viendo la montaña de Paramount y el escudo de Warner Bros. antes de las películas y series que tanto les gustan”, prometieron en el comunicado interno.

Los ejecutivos explicaron que descartaron nombres que combinaran ambas marcas, como WarnerParamount, ParaWarner o ParamountWarner. A su juicio, esas fórmulas diluían la identidad de las dos compañías en lugar de crear una nueva.

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“No se trata de una fusión por conveniencia. Es el comienzo de una nueva era en el entretenimiento y queríamos un nombre que mirara hacia el futuro, en lugar de uno que simplemente repitiera el pasado”, escribieron.

En consecuencia, Skydance “le da a la nueva compañía una identidad propia, al tiempo que permite que Paramount y Warner Bros., y todas nuestras extraordinarias marcas, sigan siendo protagonistas”.

Según los ejecutivos, el nombre tiene un significado especial para Ellison y evoca “escala y ambición, creatividad e imaginación, arte e innovación”.

Al final de la carta, Ellison y Kreiz agradecieron a los empleados por sus aportes y alentaron: “Ahora comienza el verdadero trabajo”.

El CEO de Paramount, David Ellison, anunció el nombre de la fusión con un video en X.