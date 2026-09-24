Paramount evalúa sumar a Elon Musk como inversor ante la operación con Warner Bros. Discovery

Paramount evaluaría invitar a Elon Musk a participar como inversor de capital para fortalecer sus finanzas antes de la adquisición de Warner Bros. Discovery. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo To Match Special Report TESLA-FSD/SAFETY

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Paramount podría proponerle a Elon Musk que se sume como inversor de capital mientras busca reforzar su situación financiera ante la compra de Warner Bros. Discovery. La iniciativa sería evaluada por David Ellison, CEO de Paramount Skydance, aunque no existe una propuesta formal ni una definición sobre una eventual participación del empresario.

El posible acercamiento formaría parte de la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la compañía. Musk sería uno de varios millonarios considerados para integrar un sindicato de inversores de capital, según Semafor, medio estadounidense especializado en economía.

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La eventual inversión tampoco tendría un monto definido. Paramount no indicó cuánto dinero podría buscar ni bajo qué condiciones se incorporaría Musk, quien tampoco respondió a una consulta del medio sobre la posibilidad de participar en la operación.

Larry Ellison, fundador de Oracle y padre de David Ellison, habría contribuido con recursos y contactos para facilitar la compra de Warner Bros. Discovery. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

La relación entre Musk y la familia Ellison

La alternativa podría estar vinculada a la relación entre Elon Musk y Larry Ellison, fundador de Oracle y padre de David Ellison. Larry Ellison habría aportado parte de los recursos y los contactos que facilitaron la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, según el medio citado.

De acuerdo con el reporte, Larry Ellison garantizó personalmente más de USD 40.000 millones del financiamiento de capital para la compra. El empresario también invirtió USD 1.000 millones en la operación con la que Musk adquirió X, antes Twitter, en 2022.

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Larry Ellison, además, fue inversor de Tesla y formó parte de su junta directiva durante años. Esos antecedentes podrían explicar por qué Musk aparece entre los potenciales aportantes de capital para Paramount, aunque no implican que su ingreso a la compañía esté acordado.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance, analizaría la posibilidad, aunque todavía no habría una oferta formal para Musk. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Una eventual participación de Musk podría ampliar la base de inversores de Paramount y reducir la carga financiera de Larry Ellison. Sin embargo, podría generar cuestionamientos políticos por la posibilidad de que el empresario obtenga una participación, incluso minoritaria, en un grupo que incluiría activos como CNN y CBS.

La presencia de Musk en Paramount podría despertar inquietud en Washington por su influencia política y por su control de X. No obstante, el reporte indicó que sería poco probable que una inversión de ese tipo le otorgara una intervención formal en las operaciones de la compañía.

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Elon Musk critica contenido de Netflix

Elon Musk llamó a sus seguidores a cancelar sus suscripciones a Netflix con el lema “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”, en octubre de 2025.

El empresario cuestionó contenidos de la plataforma que, según su postura, promueven una agenda ideológica en producciones dirigidas al público infantil.

En octubre de 2025, Musk promovió una campaña para que sus seguidores cancelaran Netflix por los contenidos infantiles de la plataforma. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

La polémica se centró en la serie animada Dead End: Paranormal Park, señalada por la presencia de un personaje transgénero. Musk replicó publicaciones de cuentas conservadoras, entre ellas Libs of TikTok, que también criticaron comentarios previos del creador de la producción, Hamish Steele.

El empresario acusó al servicio de streaming de impulsar corrección política y de incluir material que consideró inadecuado para menores. La campaña derivó en un boicot digital en X, antes Twitter, donde usuarios difundieron el hashtag #cancelNetflix y capturas de la cancelación de sus cuentas.

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La controversia coincidió con caídas temporales de las acciones de Netflix en Wall Street durante octubre de 2025.

Paramount Skydance completó los acuerdos legales para avanzar con la compra de Warner Bros. Discovery por USD 110.000 millones. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount

Paramount Skydance completó los acuerdos legales necesarios para destrabar la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por USD 110.000 millones. Se espera que la fusión entre en vigor a principios de octubre de 2026.

La operación contempla el pago de USD 31 por acción en efectivo y estará liderada por David Ellison, al frente de Paramount Skydance. La compañía se impuso previamente a una oferta competidora de Netflix.

California y otros 11 estados retiraron su oposición a la transacción tras alcanzar acuerdos que incluyen inversiones en producción local y la creación de juntas de supervisión editorial independientes para CNN y CBS News.

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Además, Paramount acordó con el Sindicato de Guionistas el pago de USD 17,5 millones destinados a asistencia sanitaria y de USD 47,5 millones para fondos de capacitación durante cinco años. El entendimiento también establece que no habrá despidos en CBS News durante ese mismo período.