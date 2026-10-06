Tecno

Qué pasará con las aplicaciones de HBO Max y Paramount+ tras la venta de Warner Bros

Skydance será la marca que agrupe las dos compañías con potenciales cambios en las plataformas de streaming

Imagen dividida con el logo azul de Paramount+ a la izquierda y el logo gris de HBO Max sobre fondo negro a la derecha.
Paramount completó la fusión con Warner Bros. Discovery bajo la marca Skydance por 110.000 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Paramount completó este 6 de octubre el cierre de su fusión con Warner Bros. Discovery bajo la marca Skydance, una operación de 110.000 millones de dólares que deja en el aire una pregunta concreta para millones de usuarios: qué va a pasar con las aplicaciones de HBO Max y Paramount+.

Ante lo reciente de la confirmación de la compra, la compañía no ha dado un anuncio concreto sobre el futuro de sus servicios de streaming ni cambios en las tarifas vigentes, pero en los últimos meses han surgido versiones para entender qué pasará.

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Qué cambia hoy en las aplicaciones

El cierre del acuerdo se concretó después de que la jueza Araceli Martínez-Olguín aprobara el acuerdo que desactivó una demanda antimonopolio liderada por California, lo que evitó sanciones de 7 millones de dólares diarios para la empresa.

Tras ese fallo, Paramount garantizó la continuidad de sus marcas históricas sin alteraciones inmediatas en los servicios de emisión. Paramount+ y HBO Max seguirán operando como aplicaciones independientes para sus suscriptores, sin unificación de catálogos ni modificaciones repentinas en los precios.

Las aplicaciones Paramount+ y HBO Max continuarán operando de forma independiente sin cambios inmediatos en las tarifas.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las aplicaciones Paramount+ y HBO Max continuarán operando de forma independiente sin cambios inmediatos en las tarifas.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La directiva de la empresa sí evalúa, a futuro, la comercialización de paquetes conjuntos de suscripción, algo similar a lo que ya ocurre en el mercado con Disney+ y Hulu.

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Por ahora, los anuncios oficiales no detallan un plan concreto sobre el precio final de la suscripción combinada, el nombre definitivo de una eventual aplicación única ni instrucciones para que los usuarios muevan sus cuentas entre plataformas.

Quién va a manejar el streaming combinado

El anuncio conjunto de las compañías, difundido el 30 de septiembre, fijó el 6 de octubre como fecha de cierre de la fusión, sujeta a las condiciones habituales. Ese anuncio no implicó, sin embargo, el cierre de ninguno de los dos servicios de streaming.

Casey Bloys, presidente y director de contenido de HBO y HBO Max, quedaría al frente del negocio de streaming combinado de ambas compañías. Preguntado por esa posibilidad en Bloomberg Screentime, Bloys respondió: “No me corresponde confirmarlo. El acuerdo no está cerrado”. Y añadió: “Pero obviamente, ya sabes, sí”.

La directiva de la compañía evalúa la comercialización futura de paquetes conjuntos de suscripción. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La directiva de la compañía evalúa la comercialización futura de paquetes conjuntos de suscripción. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Esa transición de liderazgo se produjo después de la salida de Cindy Holland, presidenta saliente de la división directo al consumidor de Paramount, quien supervisaba Paramount+ y Pluto TV. En un memorándum de despedida del 29 de septiembre, Holland escribió: “David está optimizando la estabilidad de HBO a medida que avanzamos en este próximo capítulo, y yo apoyo plenamente eso”.

Por encima del negocio de streaming, Paramount nombró a Ynon Kreiz, hasta entonces presidente y director ejecutivo de Mattel, como codirector ejecutivo de la compañía combinada junto a David Ellison, con efecto al cierre de la operación.

Kreiz comenzó formalmente en Paramount el 5 de octubre, un día antes de que se completara la fusión, y quedará a cargo de la gestión diaria y el proceso de integración, mientras Ellison concentra la estrategia, la tecnología y la dirección creativa.

Qué dicen los voceros sobre el contenido

La estrategia declarada por Ellison, ya en marzo, fue integrar las plataformas sin afectar la identidad de HBO, con el objetivo de fortalecer la oferta directa al consumidor y sumar las bases de usuarios de ambos servicios, que en conjunto rondan los 200 millones de suscriptores.

Mujer joven sentada en el living de su casa, mirando atentamente la televisión, conectada a una app de streaming. La habitación está iluminada suavemente, creando un ambiente acogedor para su maratón de cine y series. Ella navega por la programación de fin de semana, eligiendo su entretenimiento a través de internet. (Imagen ilustrativa Infobae)
La estrategia de integración entre ambas marcas busca reunir una base global de 200 millones de suscriptores. (Imagen ilustrativa Infobae).

Bloys defendió esta semana la lógica de mantener identidades separadas dentro de un mismo paraguas corporativo. “HBO y Paramount+ tienen dos de las clientelas más divergentes y muchas veces ni se cruzan. Eso me dicen de las series de Taylor Sheridan y de HBO, pero la gente que ve HBO suele disfrutar la televisión, y eso no significa solo HBO”, señaló.

Ambos estudios seguirán además vendiendo series y películas a plataformas competidoras para sumar ingresos, una práctica que ya beneficia a títulos como Reacher, Ted Lasso, Colegio Abbott y Terapia sin filtros. La plataforma gratuita Pluto TV, también bajo supervisión de Bloys, continuará operando sin cambios previstos.

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