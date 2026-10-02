Skydance será el nuevo nombre de la compañía que fusionará a Paramount y Warner Bros.

El nuevo conglomerado reunirá a las cadenas CNN y CBS, las plataformas HBO Max y Paramount+ y franquicias como Harry Potter (Captura de video: @ellisonskydance).

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El CEO de Paramount, David Ellison, anunció que la fusión con Warner Bros., que se concretará el 6 de octubre, llevará el nombre de Skydance. En su primera publicación en X, el ejecutivo compartió un mensaje en el que afirmó “lo que una vez fue la cima, ahora es solo el comienzo” y lo acompañó con un video que reunió escenas de películas reconocidas de ambos estudios.

De acuerdo con The New York Times, la denominación alude a la afición de Ellison por la aviación y a la primera compañía de entretenimiento que fundó en 2006, productora de títulos como Top Gun: Maverick y Misión imposible: Protocolo fantasma.

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La nueva compañía reunirá bajo una misma estructura dos de los estudios cinematográficos más importantes de Hollywood, las cadenas CBS y CNN, las plataformas HBO Max y Paramount+, entre otras marcas.

La resultante Skydance tendrá a Ellison como presidente y director ejecutivo, junto con Ynon Kreiz, exdirector ejecutivo de Mattel, quien asumirá como codirector ejecutivo el 5 de octubre, precisó Variety.

La fusión entre Paramount y Warner Bros. se concretará el 6 de octubre bajo la marca corporativa Skydance (Captura de video: @ellisonskydance).

Ellison presentó a Skydance como la nueva identidad del conglomerado

En sus palabras en X, Ellison sostuvo que Paramount y Warner Bros. “moldearon más de un siglo de cultura” y que la unión no busca modificar ese recorrido. Por ello, afirmó que mantendrá las marcas de los estudios.

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“Al combinarlas, no estamos reescribiendo la historia, estamos dotando a estos icónicos estudios de un motor más potente. Juntos, somos Skydance: un hogar centrado en la creatividad para narrativas audaces y de calidad”, escribió el ejecutivo.

El ejecutivo explicó que eligieron la nueva denominación para preservar las identidades, los legados y las marcas de ambos estudios.

Según explicó, nunca quisieron que “una nueva identidad corporativa disminuyera, alterara o eclipsara a ninguna de las dos”, sino un nombre que les diera una identidad propia y permitiera que las marcas de ambos conglomerados permanecieran en el “centro de atención”.

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A su vez, Ellison señaló que la firma buscará ampliar el alcance internacional de las producciones de ambos estudios mediante la escala y las capacidades de Skydance. “No podría estar más emocionado por lo que vamos a construir juntos”, concluyó.

David Ellison asumirá la dirección ejecutiva de Skydance junto a Ynon Kreiz a partir de octubre (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo).

El cierre de la demanda antimonopolio de los estados

En julio, los fiscales generales de 12 estados, liderados por el de California, Rob Bonta, presentaron una demanda conjunta contra la fusión, valuada en USD 110.000 millones.

Los demandantes argumentaban que la integración reduciría la competencia en mercados como la programación de televisión por cable, los estrenos masivos en salas y las películas de alto presupuesto, además de limitar las opciones para espectadores y abonados.

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Los estados también expresaron preocupación por un posible impacto en la independencia editorial de CNN, informó NBC News.

El litigio constituía la última disputa antimonopolio pendiente, luego de que la operación obtuviera autorizaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Comisión Europea y reguladores de otros países.

Un grupo de 12 estados, encabezado por el fiscal Rob Bonta, promovió una demanda antimonopolio contra la operación (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

El acuerdo, alcanzado el 21 de septiembre, establece compromisos exigibles durante los cinco años posteriores al cierre. Entre ellos, se incluyen el estreno de al menos 30 películas anuales, el aumento de la producción cinematográfica en Estados Unidos y la creación de un consejo de supervisión editorial para CNN y CBS News.

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Asimismo, contempla negociaciones independientes con los distribuidores de las señales de cable de Paramount y Warner Bros. Discovery.

La compañía resultante también se comprometió a destinar más de USD 1.000 millones a la producción de películas en Estados Unidos, la capacitación de trabajadores y un fondo para empleados desplazados por la fusión.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que presentó su propia demanda poco después de que los estados iniciaran el litigio en julio, también llegó a un acuerdo con Paramount, al considerar que no podía sostener la disputa judicial por sí solo.

Una jueza aprobó lo acordado entre Paramount y los estados

Una jueza federal de California autorizó el miércoles 30 de septiembre el acuerdo entre Paramount Skydance y los 12 estados, lo que despejó el último obstáculo judicial para el cierre de la operación.

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La magistrada Araceli Martínez-Olguín consideró que el decreto de consentimiento propuesto constituye una respuesta “justa, razonable y de buena fe” a los daños a la competencia planteados en la demanda, informó Associated Press.

El pacto exige el lanzamiento de al menos 30 películas anuales y la creación de un consejo editorial para los canales de noticias (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

Martínez-Olguín había abierto un breve período para que terceros presentaran objeciones, luego de advertir en una audiencia que el tribunal no actuaría como un mero “sello de goma” del acuerdo.

Pese a los planteos de los opositores, la jueza concluyó que las aspiraciones de que el acuerdo fuera más allá “no alcanzan el nivel de violaciones legales que permitan al Tribunal rechazar la resolución negociada por las partes”.

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La aprobación se produjo horas antes de que comenzara a regir una penalidad acordada con los accionistas de Warner Bros. Discovery, en la que Paramount debía pagar 25 centavos por acción por trimestre a partir del 1 de octubre, una suma equivalente a más de USD 7 millones diarios o USD 600 millones cada tres meses.