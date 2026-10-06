Estados Unidos

El brote de sarampión en Pensilvania es el mayor en décadas en Estados Unidos

La expansión iniciada en abril dejó 198 hospitalizaciones y cinco muertes, mientras el país enfrenta su peor registro anual de esta enfermedad desde 1991

Pensilvania registró más de mil contagios y cinco muertes por el brote de sarampión iniciado en abril (Foto: OMS)
Pensilvania registró más de mil contagios y cinco muertes por el brote de sarampión iniciado en abril (Foto: OMS)
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Pensilvania superó los mil contagios de sarampión en lo que va de 2026, una cifra que sitúa al estado ante el mayor brote estatal de Estados Unidos en más de tres décadas. Las autoridades sanitarias contabilizaron 1.004 casos, 198 hospitalizaciones y cinco muertes desde que comenzó la propagación, en abril, al oeste de Filadelfia.

La información fue difundida este lunes por el Departamento de Salud de Pensilvania y recogida por CBS News, que señaló que el brote ocurre durante el peor año para esta enfermedad en el país desde 1991. Los datos oficiales muestran, además, que la expansión del virus alcanzó una dimensión que no se registraba en un solo estado desde la década de 1990.

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El brote comenzó en abril al oeste de Filadelfia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El virus del sarampión se transmite por el aire y puede permanecer activo en el ambiente durante horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actual cadena de contagios se inició en abril en zonas ubicadas al oeste de Filadelfia, de acuerdo con las autoridades estatales. Desde entonces, el número de infecciones creció hasta superar el millar, con casi dos centenares de pacientes que requirieron atención hospitalaria.

El sarampión es una infección causada por un virus que se transmite por el aire cuando una persona contagiada tose o estornuda. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) explican que el virus puede permanecer en el ambiente durante horas, una característica que facilita su transmisión.

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La agencia sanitaria estadounidense sostuvo que la vacunación con dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, conocida como triple viral o MMR por sus siglas en inglés, ofrece la protección más eficaz. La inmunización también forma parte de la vacuna MMRV, que incorpora protección contra la varicela.

Los cinco fallecimientos informados por Pensilvania elevaron la preocupación sobre el alcance del brote. En agosto, funcionarios estatales habían anunciado dos muertes de residentes no vacunados que contrajeron la enfermedad. Desde entonces, el estado comunicó otros tres decesos vinculados a la infección, detalló CBS News, con información de la agencia Associated Press.

Estados Unidos atraviesa su peor año de sarampión desde 1991

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estados Unidos contabilizó cerca de 3.900 casos de sarampión en 2026, la cifra anual más alta en 35 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los CDC registraron cerca de 3.900 casos de sarampión en Estados Unidos durante 2026, el mayor número anual en 35 años. El organismo también consignó ocho muertes asociadas a esta enfermedad en los dos últimos años, una cifra superior al total comunicado durante las tres décadas previas.

La situación de Pensilvania se suma a brotes detectados en Texas, Utah, Carolina del Sur, Ohio y zonas rurales de Nueva York. Carolina del Sur había informado 997 contagios, mientras que Ohio superaba los 200 casos, indicó la cobertura de CBS News.

En Nueva York, la gobernadora declaró una emergencia por desastre ante la presencia de contagios en estados vecinos y áreas rurales de su territorio. La medida amplía el grupo de profesionales habilitados para aplicar vacunas, al incluir a paramédicos y parteras, y permite que personal de enfermería se sume a los médicos para ordenar pruebas de diagnóstico.

El estado neoyorquino acumula más de 100 infecciones este año. Las autoridades sanitarias consultadas por el medio estadounidense relacionaron la aparición de brotes con las bajas tasas de inmunización en determinadas comunidades.

La caída de la vacunación favorece el regreso de los brotes

Estados Unidos declaró eliminada la transmisión endémica del sarampión en 2000, tras sostener una cobertura de vacunación elevada. Sin embargo, los niveles de inmunización descendieron en los últimos años por debajo del 95 % de cobertura que los especialistas consideran necesario para prevenir focos de transmisión comunitaria.

Entre los factores mencionados por las autoridades figuran las exenciones solicitadas por algunas familias, las dificultades de acceso a los servicios de salud y la circulación de desinformación sobre las vacunas. En varios de los condados más afectados de Ohio y Pensilvania residen comunidades amish, donde las tasas de vacunación suelen ser más bajas.

El tratamiento de las muertes asociadas al brote también generó tensiones entre las autoridades de Pensilvania y el Gobierno federal. El gobernador demócrata Josh Shapiro cuestionó la respuesta del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., luego de que el estado confirmara los primeros dos fallecimientos en agosto.

Durante semanas, los CDC no incorporaron muertes de Pensilvania en su panel público de datos porque afirmaban que necesitaban más información. Dos semanas atrás, el organismo añadió un fallecimiento a su registro y, la semana pasada, incorporó un segundo caso, precisó la nota de CBS News.

En noviembre, autoridades sanitarias internacionales deberán evaluar si Estados Unidos y México conservan su condición de países libres de transmisión endémica del sarampión.

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