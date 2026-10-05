El transporte de Los Ángeles es más caro desde hoy: Metrolink aumentó sus tarifas hasta 27%

Metrolink aplicó un aumento de tarifas de hasta el 27 % en el sur de California, el primer incremento general desde 2013 (CEO Magazine)

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Desde este lunes 5 de octubre, viajar en Metrolink cuesta más para los pasajeros de Los Ángeles y el sur de California. La red ferroviaria de cercanías aplicó un aumento de tarifas de hasta el 27 %, el primero en 13 años, con subas que alcanzan a los boletos de un viaje y a los pases diarios y de fin de semana.

La empresa atribuyó la decisión al incremento de los gastos operativos y de mantenimiento, la menor cantidad de pasajeros tras la pandemia y la reducción de fondos estatales y federales.

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El mayor ajuste corresponde al SoCal Day Pass de lunes a viernes, que pasó de USD 15 a USD 19. Los boletos de un solo viaje, cuyo valor depende del trayecto, aumentaron aproximadamente un 14 %, mientras que el pase para fines de semana y feriados subió de USD 10 a USD 12, un 20 %.

La modificación entró en vigor este lunes y representa el primer incremento general de precios desde 2013, según informó Los Angeles Times.

La autoridad ferroviaria sostiene que los nuevos valores buscan aliviar presiones presupuestarias, aunque los cambios coinciden con recortes de frecuencias y generaron críticas de pasajeros y organizaciones que promueven el transporte público.

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La empresa justificó la suba tarifaria por el incremento de los costos operativos y la reducción de subsidios estatales y federales (Tiger Railfan)

El pase diario registra el aumento más alto, de USD 15 a USD 19

Los cambios no afectan a todos los productos de la misma manera. El boleto de ida sube cerca de un 14 %, según el origen y el destino, y Metrolink señaló que cerca del 80 % de esos boletos aumentará como máximo USD 1. Menos del 1 % tendrá un alza superior a USD 2.

En cambio, el pase diario para toda la red registró la variación porcentual más alta. El SoCal Day Pass de días laborables pasó de USD 15 a USD 19, equivalente a un 27 %. El abono de fines de semana y feriados ahora vale USD 12, frente a los USD 10 anteriores.

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Los pases mensuales y 5-Day Flex Pass también fueron recalculados en función de las tarifas de ida. Por eso, su precio puede subir ligeramente, mantenerse sin cambios o incluso bajar, de acuerdo con el recorrido del usuario.

El LA Zone Day Pass se mantiene en USD 5, sin importar la distancia, y continúan los programas de descuentos habituales, incluido el beneficio del 50 % para estudiantes y jóvenes, de acuerdo con la información oficial sobre las tarifas ajustadas de Metrolink.

Usuarios cuestionan pagar más mientras la red reduce frecuencias

El alza impacta de forma directa en quienes utilizan el tren para llegar al trabajo, visitar a familiares o desplazarse sin automóvil.

El pase diario de lunes a viernes subió de USD 15 a 19, lo que representa el mayor ajuste porcentual de la red ferroviaria (Metrolink)

Tonia Jones, de 61 años, viaja con frecuencia desde Montclair hasta el centro de Los Ángeles desde hace siete años, a menudo junto a su perro de 12 años. Usa el servicio para atender su negocio y visitar a su familia mientras ahorra para comprar un vehículo.

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Mientras esperaba un tren en Union Station, Jones rechazó el incremento en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. “¡No podemos pagar eso! Qué ridículo. No sé qué hacer, salvo irme de California cuando pueda”, afirmó.

El día anterior a la entrada en vigor de los nuevos precios, la información disponible en la terminal era limitada.

Las pantallas de inicio de las máquinas expendedoras aludían a un “ajuste tarifario”, pero no detallaban los cambios. Tampoco había carteles informativos cerca del acceso principal ni dentro de la estación ferroviaria, según constató el diario.

Gabriel Frias, de 38 años, utiliza Metrolink casi todos los días desde hace dos décadas. Viaja a su empleo en una compañía de alquiler de artículos para fiestas de Van Nuys y se traslada los fines de semana para ver a sus hijos en Fontana. Su preocupación se centra en que el encarecimiento no llegue acompañado de mejoras perceptibles en el servicio.

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“Todo el mundo tiene dificultades. Para quienes viajan todos los días, esto es otra cosa de la que deben preocuparse”, dijo Frias al periódico. “Los boletos de ida y los pases de fin de semana afectarán a mucha gente. Es más dinero para el mismo viaje”.

El pasaje LA Zone Day Pass conservó su valor de USD 5 y la red mantuvo los beneficios del 50 % para estudiantes (Kirby Lee-Imagn Images)

Metrolink vincula el ajuste con su déficit y el encarecimiento operativo

La Autoridad Ferroviaria Regional del Sur de California, que opera Metrolink, está dirigida por representantes de organismos de transporte de distintos condados, entre ellos Los Ángeles y Orange.

La agencia redujo frecuencias este año y presentó nuevas propuestas de recorte ante su junta directiva, en un escenario de menor financiamiento público y costos más elevados.

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El director ejecutivo de Metrolink, Darren Kettle, afirmó que la empresa buscó conservar precios accesibles pese a la suba de los gastos de operación y mantenimiento.

“Estos ajustes de precios son un paso dentro de un esfuerzo más amplio para afrontar responsablemente esas presiones y respaldar la sostenibilidad financiera de Metrolink a largo plazo”, señaló en un comunicado citado por el diario.

Para Adriana Rizzo, integrante de Californians for Electric Rail, las nuevas tarifas no resolverán el desajuste financiero.

La organización impulsa sistemas ferroviarios electrificados mediante catenaria. Rizzo sostuvo que los pasajeros recibirán “un doble golpe” por los pasajes más caros y la reducción de servicios, en un contexto de precios elevados de la gasolina en el sur de California.

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La gestión de la red también recibió cuestionamientos por la seguridad y el mantenimiento de los trenes. Un exejecutivo que fue despedido a comienzos de año demandó al operador y alegó que no se conservaron adecuadamente componentes ferroviarios, una situación que, según su denuncia, provocó fallas mecánicas con riesgo para pasajeros y trabajadores.

Miembros de la junta de Metro, uno de los principales financiadores de Metrolink, criticaron los recortes y aprobaron recientemente una auditoría del sistema.