Estados Unidos

Paneles solares de balcón en California: cómo funcionarán, quién podrá instalarlos y cuándo estarán disponibles

La norma firmada por Gavin Newsom permitirá a inquilinos y propietarios conectar equipos de hasta 1.200 vatios a tomas domésticas sin autorización de las compañías eléctricas

Un panel solar pequeño fijado a la barandilla de un balcón conecta su cable a un tomacorriente exterior de pared junto a plantas y un sillón.
Los pequeños paneles solares de balcón podrán conectarse directamente a un tomacorriente doméstico en California a partir de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el 30 de septiembre la Ley de Energía Solar Plug and Play, que habilitará sistemas solares pequeños conectados a un enchufe doméstico.

La norma apunta a inquilinos, residentes de departamentos y propietarios que no pueden instalar paneles en el techo, pero su aplicación comenzará el 1 de enero de 2027.

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La medida, identificada como SB 868 y promovida por el senador estatal Scott Wiener, permite colocar equipos en balcones, patios, cercos u otros espacios con sol.

Al producir electricidad para el consumo de la vivienda, los paneles reducen la energía que el hogar compra a la empresa de servicios públicos.

La ley fija condiciones técnicas y de seguridad antes de que los dispositivos puedan venderse e instalarse bajo el nuevo régimen.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley SB 868, que habilitará los paneles solares enchufables de hasta 1.200 vatios desde el 1 de enero de 2027 (REUTERS/Sam Wolfe/File Photo)
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley SB 868, que habilitará los paneles solares enchufables de hasta 1.200 vatios desde el 1 de enero de 2027 (REUTERS/Sam Wolfe/File Photo)

Los paneles podrán conectarse a un tomacorriente y tendrán un límite de 1.200 vatios

La llamada energía solar de balcón funciona con paneles de pequeña escala que se enchufan a una toma de 120 voltios.

La electricidad generada se destina a aparatos que estén en funcionamiento dentro de la vivienda, como un refrigerador u otros electrodomésticos de bajo consumo.

El límite será de 1.200 vatios de corriente alterna por hogar, una capacidad que, según informó Los Angeles Times, alcanza para un refrigerador y varios aparatos pequeños.

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Los sistemas alcanzados por la norma no requerirán un acuerdo de interconexión, autorización previa ni cargos vinculados al equipo por parte de las empresas eléctricas.

Estas podrán solicitar una notificación digital sencilla con la dirección, la marca, el modelo y la potencia del dispositivo. La exención de esos trámites regirá hasta el 1 de enero de 2030, salvo que la Legislatura la prorrogue.

Manos sostienen un enchufe blanco de tres patas frente a un tomacorriente de pared, con un panel solar azul en el fondo.
Los equipos autorizados bajo la ley SB 868 tendrán un límite de 1.200 vatios de corriente alterna y no requerirán trámites complejos de interconexión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inquilinos y propietarios podrán instalarlos desde enero de 2027 si usan equipos certificados

La ley incluye tanto a inquilinos como a propietarios, por lo que abre una alternativa para quienes viven en departamentos o tienen techos inadecuados para un sistema solar convencional.

Sin embargo, no cualquier panel comprado por internet quedará habilitado: el equipo deberá comercializarse en Estados Unidos y contar con una certificación de seguridad de Underwriters Laboratories (UL) u otro laboratorio equivalente.

Además, los kits deberán incorporar una protección certificada que interrumpa el envío de energía a la red durante un corte de luz.

Hasta la entrada en vigor de la ley, el 1 de enero de 2027, siguen vigentes las reglas actuales de las compañías eléctricas.

A partir de esa fecha, tampoco podrán venderse en California dispositivos de energía solar enchufable que no cumplan con las certificaciones exigidas.

Wiener sostuvo que la norma permitirá que más residentes gestionen su gasto eléctrico. “Esta ley y los pequeños paneles solares que habilita ponen a las personas, incluidos los inquilinos, a cargo de sus facturas de energía”, afirmó el legislador en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

Fachada de un edificio de apartamentos con pequeños paneles solares colocados en los balcones bajo un cielo despejado.
La norma aprobada en California abre una alternativa para residentes y personas que alquilan que no pueden colocar paneles tradicionales en techos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos certificados podrían llegar a las tiendas durante 2027

La disponibilidad comercial dependerá de que los fabricantes obtengan las certificaciones requeridas.

Bernadette del Chiaro, vicepresidenta sénior de Environmental Working Group, señaló que al menos dos empresas esperaban lograr esa aprobación antes de fin de 2026, lo que podría llevar los primeros productos a las tiendas poco después, ya en 2027.

La empresa Pacific Gas & Electric (PG&E) se había opuesto a la iniciativa por inquietudes relacionadas con la seguridad y con el reparto de los costos de mantenimiento de la red.

Su portavoz, Paul Doherty, indicó que todavía deben definirse detalles para asegurar la protección de los consumidores, estándares apropiados, asequibilidad y reglas operativas claras, según el diario angelino.

El 30 de septiembre, Newsom también promulgó las leyes SB 905 y SB 913, impulsadas por el senador estatal Josh Becker, según informó Los Angeles Times.

La SB 905 exige a las empresas eléctricas informar qué capacidad tienen disponible sus redes y evaluar si las baterías, los termostatos inteligentes y otros recursos distribuidos pueden evitar ampliaciones de infraestructura.

La SB 913 establece una vía para que esos equipos, agrupados en centrales eléctricas virtuales, aporten electricidad a la red.

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