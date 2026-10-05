Disney compró por USD 115 millones la antigua sede de Yamaha en California

Disney adquirió la sede estadounidense de Yamaha Motor en Cypress por USD 115,29 millones (Captura Google Maps)

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Disney compró por USD 115,29 millones la sede estadounidense de Yamaha Motor en Cypress, California, una operación que suma un predio industrial de 10 hectáreas a la capacidad operativa vinculada con el Disneyland Resort, situado en la vecina ciudad de Anaheim.

La compraventa se cerró el 23 de septiembre de 2026. Walt Disney Parks and Resorts U.S. Inc. adquirió el complejo de 6555 Katella Avenue por USD 115,29 millones, de acuerdo con los registros de propiedad revisados por el Orange County Business Journal.

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El precio que surge del impuesto de transferencia equivale a unos USD 4,6 millones por acre, según el cálculo publicado por ese medio.

Disney incorporó un campus industrial a unos 11 kilómetros de Disneyland Resort

El terreno ocupa una manzana completa de Cypress, en el condado de Orange, y tiene una superficie de 10,2 hectáreas (25,1 acres).

El campus reúne cerca de 25.900 metros cuadrados (279.000 pies cuadrados) de depósitos, oficinas y espacios industriales flexibles.

El terreno comprende 10,2 hectáreas y se sitúa a 11 kilómetros de Disneyland Resort (Captura Google Maps)

Su ubicación queda a unos 11 kilómetros (7 millas) del estacionamiento Simba de Disneyland Resort.

La distancia y las dimensiones del predio explican el interés de Disney por una propiedad cercana a Anaheim que puede alojar servicios que requieren superficie industrial y administrativa.

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Un portavoz de Disney confirmó al Orange County Register que el resort compró el inmueble para respaldar sus operaciones internas sin atención directa a visitantes. La compañía no detalló qué áreas se trasladarán al complejo ni informó un calendario para su ocupación definitiva.

La transacción no supone, por ahora, la salida inmediata de Yamaha Motor Corporation U.S.A. del lugar.

La empresa japonesa seguirá usando el predio mediante un acuerdo de venta con arrendamiento posterior, una modalidad por la cual el vendedor transfiere la propiedad y luego la alquila durante un período pactado.

Un vocero de Disney confirmó que el inmueble servirá para respaldar operaciones internas sin atención a visitantes (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Yamaha conservará el uso del predio hasta el 31 de diciembre de 2028

Yamaha mantendrá el arrendamiento del campus hasta el 31 de diciembre de 2028, informó L.A. Business First.

Ese plazo busca sostener la continuidad de las actividades mientras avanza la transferencia gradual de sus funciones corporativas y financieras hacia Kennesaw, Georgia.

La empresa anunció el 26 de febrero que el traslado comenzará a finales de 2026 y concluirá hacia fines de 2028.

En ese comunicado, Yamaha indicó que pondría a la venta todos sus activos fijos en Cypress, incluidos el terreno, las oficinas y los depósitos, y que usaría un esquema de venta con arrendamiento para facilitar la transición.

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La medida forma parte de una reestructuración para mejorar la eficiencia de los activos y la rentabilidad de las operaciones estadounidenses.

Yamaha la vinculó con los mayores costos derivados de los aranceles de Estados Unidos y con cambios en las condiciones del mercado.

El complejo de Katella Avenue funcionó como base de la compañía en el sur de California desde 1979.

Su casa matriz había comprado el terreno en 1978, por lo que el traslado pone fin a casi cinco décadas de presencia corporativa de la firma en Cypress.

Yamaha mantendrá el uso del predio mediante un contrato de arrendamiento hasta el 31 de diciembre de 2028 (Reuters)

Kennesaw, destino del traslado de la sede estadounidense de Yamaha

El destino elegido no es nuevo para Yamaha. Su división marina se trasladó a Kennesaw en 1999 y el negocio de deportes motorizados llegó en 2019.

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En 2023, la compañía amplió las instalaciones de la división marina con un Centro de Innovación Marina de casi 7.000 metros cuadrados (75.000 pies cuadrados), según la oficina del gobernador de Georgia.

Yamaha emplea a más de 2.300 personas en Georgia. Cerca de 2.000 trabajan en la planta de Yamaha Motor Manufacturing Corporation of America en Newnan, una fábrica de aproximadamente 120.800 metros cuadrados (1,3 millones de pies cuadrados) que abrió en 1986.

Al anunciar el traslado, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, afirmó que el estado se sentía “honrado y orgulloso” de recibir la sede estadounidense de Yamaha.

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La empresa prevé completar esa mudanza al vencimiento del arrendamiento del campus que ahora pertenece a Disney.