Estados Unidos

Disney compró por USD 115 millones la antigua sede de Yamaha en California

El inmueble seguirá en uso hasta el 31 de diciembre de 2028, mientras la firma japonesa traslada sus actividades principales a Georgia

Disney adquirió la sede estadounidense de Yamaha Motor en Cypress por USD 115,29 millones (Captura Google Maps)
Disney adquirió la sede estadounidense de Yamaha Motor en Cypress por USD 115,29 millones (Captura Google Maps)
Guardar

Disney compró por USD 115,29 millones la sede estadounidense de Yamaha Motor en Cypress, California, una operación que suma un predio industrial de 10 hectáreas a la capacidad operativa vinculada con el Disneyland Resort, situado en la vecina ciudad de Anaheim.

La compraventa se cerró el 23 de septiembre de 2026. Walt Disney Parks and Resorts U.S. Inc. adquirió el complejo de 6555 Katella Avenue por USD 115,29 millones, de acuerdo con los registros de propiedad revisados por el Orange County Business Journal.

PUBLICIDAD

El precio que surge del impuesto de transferencia equivale a unos USD 4,6 millones por acre, según el cálculo publicado por ese medio.

Disney incorporó un campus industrial a unos 11 kilómetros de Disneyland Resort

El terreno ocupa una manzana completa de Cypress, en el condado de Orange, y tiene una superficie de 10,2 hectáreas (25,1 acres).

El campus reúne cerca de 25.900 metros cuadrados (279.000 pies cuadrados) de depósitos, oficinas y espacios industriales flexibles.

El terreno comprende 10,2 hectáreas y se sitúa a 11 kilómetros de Disneyland Resort (Captura Google Maps)
El terreno comprende 10,2 hectáreas y se sitúa a 11 kilómetros de Disneyland Resort (Captura Google Maps)

Su ubicación queda a unos 11 kilómetros (7 millas) del estacionamiento Simba de Disneyland Resort.

La distancia y las dimensiones del predio explican el interés de Disney por una propiedad cercana a Anaheim que puede alojar servicios que requieren superficie industrial y administrativa.

PUBLICIDAD

Un portavoz de Disney confirmó al Orange County Register que el resort compró el inmueble para respaldar sus operaciones internas sin atención directa a visitantes. La compañía no detalló qué áreas se trasladarán al complejo ni informó un calendario para su ocupación definitiva.

La transacción no supone, por ahora, la salida inmediata de Yamaha Motor Corporation U.S.A. del lugar.

La empresa japonesa seguirá usando el predio mediante un acuerdo de venta con arrendamiento posterior, una modalidad por la cual el vendedor transfiere la propiedad y luego la alquila durante un período pactado.

Un vocero de Disney confirmó que el inmueble servirá para respaldar operaciones internas sin atención a visitantes (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Un vocero de Disney confirmó que el inmueble servirá para respaldar operaciones internas sin atención a visitantes (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Yamaha conservará el uso del predio hasta el 31 de diciembre de 2028

Yamaha mantendrá el arrendamiento del campus hasta el 31 de diciembre de 2028, informó L.A. Business First.

Ese plazo busca sostener la continuidad de las actividades mientras avanza la transferencia gradual de sus funciones corporativas y financieras hacia Kennesaw, Georgia.

La empresa anunció el 26 de febrero que el traslado comenzará a finales de 2026 y concluirá hacia fines de 2028.

En ese comunicado, Yamaha indicó que pondría a la venta todos sus activos fijos en Cypress, incluidos el terreno, las oficinas y los depósitos, y que usaría un esquema de venta con arrendamiento para facilitar la transición.

La medida forma parte de una reestructuración para mejorar la eficiencia de los activos y la rentabilidad de las operaciones estadounidenses.

Yamaha la vinculó con los mayores costos derivados de los aranceles de Estados Unidos y con cambios en las condiciones del mercado.

El complejo de Katella Avenue funcionó como base de la compañía en el sur de California desde 1979.

Su casa matriz había comprado el terreno en 1978, por lo que el traslado pone fin a casi cinco décadas de presencia corporativa de la firma en Cypress.

Primer plano del logo rojo y blanco de Yamaha Motor Company, iluminado y en relieve, sobre un fondo oscuro con estructuras de luz azul en un evento
Yamaha mantendrá el uso del predio mediante un contrato de arrendamiento hasta el 31 de diciembre de 2028 (Reuters)

Kennesaw, destino del traslado de la sede estadounidense de Yamaha

El destino elegido no es nuevo para Yamaha. Su división marina se trasladó a Kennesaw en 1999 y el negocio de deportes motorizados llegó en 2019.

En 2023, la compañía amplió las instalaciones de la división marina con un Centro de Innovación Marina de casi 7.000 metros cuadrados (75.000 pies cuadrados), según la oficina del gobernador de Georgia.

Yamaha emplea a más de 2.300 personas en Georgia. Cerca de 2.000 trabajan en la planta de Yamaha Motor Manufacturing Corporation of America en Newnan, una fábrica de aproximadamente 120.800 metros cuadrados (1,3 millones de pies cuadrados) que abrió en 1986.

Al anunciar el traslado, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, afirmó que el estado se sentía “honrado y orgulloso” de recibir la sede estadounidense de Yamaha.

La empresa prevé completar esa mudanza al vencimiento del arrendamiento del campus que ahora pertenece a Disney.

Temas Relacionados

DisneyCaliforniaTrasladoEstados UnidosYamahaEstados Unidos NoticiasGeorgia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tramos de un río clave para el salmón quedaron secos y crece la disputa por el agua en California

La escasez de nieve dejó al Scott con caudales mínimos justo cuando los peces comienzan su migración anual. Ambientalistas reclaman mayores restricciones a los productores, que atribuyen la crisis al clima

Tramos de un río clave para el salmón quedaron secos y crece la disputa por el agua en California

Nueva York fue elegida como la mejor ciudad del mundo en 2026: superó a Londres y París

El Índice Global de Ciudades de Oxford Economics ubicó a esta metrópolis estadounidense en el primer puesto tras evaluar cinco categorías

Nueva York fue elegida como la mejor ciudad del mundo en 2026: superó a Londres y París

El Nasdaq cerró en un máximo histórico de cierre impulsado por las tecnológicas

El índice tecnológico avanzó 1,06% hasta 27.480,28 puntos y superó la marca del 22 de septiembre en una segunda sesión seguida de ganancias tras débiles datos laborales que moderaron expectativas de alzas de tasas

El Nasdaq cerró en un máximo histórico de cierre impulsado por las tecnológicas

Box Street Park: cómo será el parque costero de USD 40 millones que Nueva York construye en Greenpoint y cuándo estará terminado

La obra transformará un terreno que durante años funcionó como estacionamiento

Box Street Park: cómo será el parque costero de USD 40 millones que Nueva York construye en Greenpoint y cuándo estará terminado

Halloween en Nueva York: cómo funciona “Trick-or-Streets”, el programa de 160 espacios peatonales gratuitos que prevé repartir 75.000 dulces

El Departamento de Transporte prevé recorridos para pedir golosinas, música en vivo, juegos, pintura facial y concursos de disfraces, aunque la oferta variará entre los barrios y las ubicaciones participantes

Halloween en Nueva York: cómo funciona “Trick-or-Streets”, el programa de 160 espacios peatonales gratuitos que prevé repartir 75.000 dulces

TECNO

“No sabemos cómo controlar todavía ningún sistema de IA”: exinvestigador de OpenAI alerta ante el Concejo de Nueva York

“No sabemos cómo controlar todavía ningún sistema de IA”: exinvestigador de OpenAI alerta ante el Concejo de Nueva York

Hackers roban datos de casi nueve millones de personas en una filtración masiva en Dinamarca

RemoveMacAI libera hasta 12 GB de espacio en la Mac al borrar los modelos de Apple Intelligence

Padres y tutores ya pueden ver qué temas consultan sus hijos a Meta AI, aunque no las conversaciones completas

Pasos para canjear los códigos de Free Fire disponibles este 5 de octubre de 2026 y reclamar diamantes gratis

ENTRETENIMIENTO

Constance Zimmer, estrella de ‘Entourage’, revela su diagnóstico de cáncer de mama

Constance Zimmer, estrella de ‘Entourage’, revela su diagnóstico de cáncer de mama

Joe Jonas reveló cuál es la rutina que usa para el cuidado de su piel: “Pensaba que estaba bien con lavarme la cara por la noche”

James Van Der Beek tenía planes para regresar a ‘Dawson’s Creek’ antes de su muerte

La historia detrás de la canción de Futurama: cómo un clásico experimental inspiró su famosa cortina musical

Brian May dice adiós a las giras de Queen: “Quizá 50 años sean suficientes”

MUNDO

¿La amistad como freno? Un estudio identificó que los chimpancés roban menos comida a su círculo cercano

¿La amistad como freno? Un estudio identificó que los chimpancés roban menos comida a su círculo cercano

Trump confirmó que una "amenaza" motivó el traslado de los bombarderos B-1 de la base en Reino Unido

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activaron su pacto de defensa y preparan el despliegue de tropas en territorio saudita

El posible hallazgo médico que un grupo de especialistas detectó en tres cuadros de Rubens conservados en el Prado