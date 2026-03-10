Estados Unidos

Yamaha trasladará su sede de Estados Unidos de California a Georgia

El cambio definido por la compañía japonesa afectará a cientos de trabajadores y busca centralizar la gestión ante el encarecimiento sostenido de los gastos operativos en el estado californiano y la presión de los mercados

La reubicación de la sede
La reubicación de la sede de Yamaha en Estados Unidos trasladará todas las operaciones corporativas de California a Georgia de 2026 a 2028.

La reubicación de la sede de Yamaha en Estados Unidos marca un cambio en la estrategia corporativa de la firma japonesa. La compañía confirmó que la mudanza de Cypress (California) a Kennesaw, Georgia, impactará a unos 250 empleados y se extenderá desde finales de 2026 hasta el cierre de 2028.

El objetivo central es mejorar la rentabilidad y optimizar las operaciones ante el encarecimiento de los costos y los desafíos del mercado estadounidense.

Consolidación y razones detrás de la mudanza

Yamaha ha mantenido una presencia en Cypress desde 1978, aunque ya había comenzado a trasladar divisiones clave a Georgia en las últimas décadas: el área marina en 1999 y la de deportes motorizados en 2019. Con la decisión de reubicar la sede, la multinacional japonesa busca centralizar la gestión corporativa y financiera en un solo estado, con la meta de incrementar la eficiencia y reducir gastos.

Esta medida responde a la necesidad de enfrentar el aumento de costos derivados de los aranceles y de adaptarse a un escenario de mercado cambiante. Además, el valor de los activos inmobiliarios en California representa una oportunidad para capitalizar recursos y mantener la competitividad, al tiempo que se consolidan las operaciones en Georgia.

Efectos para Cypress y la venta del campus

La salida de Yamaha implica una reducción de actividades empresariales relevantes para Cypress, ciudad que ya había registrado la partida de otros grandes corporativos en años recientes. El campus que será vendido abarca 25,1 acres (aproximadamente 102.000 metros cuadrados) de oficinas, almacenes y terrenos en Katella Avenue.

Según fuentes de la empresa, la venta está en manos de la firma global de servicios inmobiliarios Avison Young, aunque todavía no se han definido públicamente el precio ni el comprador.

La consolidación de áreas como
La consolidación de áreas como marina, deportes motorizados y finanzas en Georgia marca una apuesta por la centralización y la reducción de gastos.

Para garantizar la continuidad del negocio durante la transición, Yamaha utilizará un modelo de venta y arriendo posterior (sale-and-leaseback). Este mecanismo permitirá que las operaciones administrativas y de servicios financieros sigan funcionando hasta completar el traslado.

Estrategia y adaptación al panorama estadounidense

La reubicación de la sede responde a una tendencia que crece entre empresas multinacionales: reducir la dependencia de ubicaciones con altos costos operativos y ajustar la estructura para resistir fluctuaciones económicas. Yamaha aspira a forjar una organización más adaptable y menos expuesta a la volatilidad del crecimiento exclusivo de ventas, según comunicó la compañía en su anuncio global.

El traslado tendrá un impacto directo en la gestión logística, la toma de decisiones y la coordinación entre divisiones, al concentrar en Georgia todas las áreas de negocio: marina, deportes motorizados, administración y servicios financieros. Distintas fuentes coinciden en que este tipo de consolidaciones ofrecen ventajas en la respuesta a los desafíos postpandemia y en la eficiencia de recursos.

Cronograma y próximos pasos

La mudanza se iniciará en el último trimestre de 2026 y se llevará a cabo por etapas, previendo su finalización para 2028. Durante este tiempo, Yamaha planea vender la totalidad de los activos inmobiliarios de Cypress y trasladar gradualmente a su personal y operaciones administrativas a Kennesaw.

Mientras tanto, la empresa sigue evaluando el mejor momento y estrategia para concretar la venta del campus californiano. Las autoridades corporativas aseguraron que el proceso se realizará sin afectar la operatividad de las unidades ya instaladas en Georgia.

Tendencia de relocalización en corporativos

La decisión de Yamaha de abandonar California tras casi medio siglo expone las dificultades actuales para sostener estructuras en destinos de alto costo y la necesidad de mantener la competitividad.

No hay que perder de vista que el movimiento hacia Georgia se suma a la tendencia de relocalización de sedes hacia regiones con mejores condiciones para la gestión y expansión de negocios en Estados Unidos.

