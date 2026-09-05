Así son las estrictas reglas del exclusivo Indian Creek de Miami

Indian Creek Village aplica un código urbanístico de 103 páginas que regula cómo construir, mantener y usar las propiedades del exclusivo enclave de Miami

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En una de las zonas más exclusivas del sur de Florida, las estrictas reglas urbanísticas de Indian Creek Village alcanzan incluso a algunos de los multimillonarios más conocidos del mundo. En esa isla residencial, ubicada frente a Surfside y Miami Beach, los propietarios deben ajustarse a un código de 103 páginas que regula desde el tamaño mínimo de las mansiones hasta la altura del césped, tal y como detallaron Miami Herald y The New York Post.

El pequeño municipio, conocido desde hace años como el “búnker de los multimillonarios”, alberga propiedades valuadas en decenas de millones de dólares y una lista de residentes célebres que incluye a Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tom Brady, Carl Icahn, Ivanka Trump y Jared Kushner, de acuerdo con ambos medios. Sin embargo, el atractivo del enclave no elimina las restricciones: las normas locales fueron redactadas cuando la comunidad se incorporó como municipio en 1939 y continúan vigentes para una población muy reducida, que el último censo situó en 84 habitantes.

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Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tom Brady, Ivanka Trump y Jared Kushner figuran entre los residentes alcanzados por las reglas de Indian Creek Village Credito: google earth Credito: AP

El reglamento fija cómo deben construirse y usarse las propiedades

El administrador municipal, Guillermo Olmedillo, explicó que Indian Creek Village se rige tanto por leyes estatales y locales como por sus Regulaciones de Desarrollo Territorial, un documento de 103 páginas conocido también como el código del municipio, aseguró Miami Herald. Ese cuerpo normativo define qué se puede construir, dónde y bajo qué condiciones, con disposiciones que abarcan residencias principales, construcciones anexas, piscinas, cercas, muelles y generadores eléctricos.

Entre las reglas más llamativas figura la prohibición total de helicópteros y helipuertos como uso accesorio en las propiedades. La norma establece que “en ningún caso” puede autorizarse un área de aterrizaje o de almacenamiento para ese tipo de aeronaves, afirmó el diario estadounidense. En los hechos, eso impide que los residentes lleguen en helicóptero directamente hasta sus jardines, incluso en un lugar asociado al lujo extremo.

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El código también impone un piso mínimo para las viviendas. Una residencia principal, junto con sus estructuras complementarias, debe sumar al menos unos 465 metros cuadrados, y al menos el 75 % de esa superficie debe estar bajo el techo principal, indicó Miami Herald. En otras palabras, el municipio no solo pone límites máximos a la construcción, sino que además determina cuán pequeña no puede ser una casa.

Las mansiones deben respetar retiros, límites de pavimento y normas sobre el paisaje

Las normas urbanísticas de Indian Creek limitan la superficie edificada al 25 % del terreno y obligan a conservar al menos el 55 % de cada lote como espacio ajardinado o abierto

Las disposiciones urbanísticas incluyen requisitos estrictos sobre la ocupación del suelo. El reglamento limita la superficie edificada al 25 % del terreno e incorpora en ese cálculo no solo la vivienda, sino también entradas para vehículos, aceras, piscinas, canchas deportivas, terrazas y otras áreas pavimentadas, detalló el medio. Como resultado, al menos el 55 % de cada lote debe conservarse como espacio ajardinado o abierto.

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Esa exigencia se complementa con reglas sobre el mantenimiento del entorno. El césped, por ejemplo, no puede superar las seis pulgadas, es decir, unos 15 centímetros, y los sitios en obra deben permanecer cubiertos para evitar, en palabras recogidas por Miami Herald, “el polvo y el mal aspecto”. También existen restricciones sobre colores de pintura y carteles de venta, una señal de que el municipio busca controlar no solo la escala de las construcciones, sino también su apariencia.

La cercanía con el agua tampoco habilita libertades absolutas. Las residencias principales deben estar a unos 30 metros de la línea posterior, mientras que las construcciones accesorias tienen que guardar al menos unos 15 metros, respecto de la orilla. A eso se suman retiros de 15 metros en el frente y de 7 metros en los laterales, lo que reduce de manera significativa el espacio efectivamente edificable frente a la bahía.

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También hay límites para piscinas, casas de huéspedes, generadores y animales

Las piscinas pueden invadir parte del retiro frente al agua, pero no pueden elevarse más de 0,9 metros, por encima del nivel del terreno, y está prohibido instalarlas en el jardín delantero, según precisó The New York Post. Las construcciones adicionales, como casas de huéspedes, cabañas o casetas de piscina, están permitidas con topes: cada parcela puede tener hasta dos, pero por lo general no pueden exceder alrededor de 74 metros cuadrados, ni funcionar como vivienda independiente, salvo en casos vinculados al personal.

Las vallas y muros también están regulados. No pueden superar los 2,1 metros, y deben quedar retirados de la línea frontal de la propiedad, además de contar con vegetación que los oculte desde la calle, explicó Miami Herald. Los generadores de emergencia para huracanes tienen un apartado específico: sus recintos no pueden exceder determinadas dimensiones y deben respetar distancias mínimas respecto del frente, los laterales, el agua y la residencia principal, sin excepciones.

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El alcance del código llega incluso a los animales. Las normas prohíben mantener grupos de más de tres ejemplares —como camadas, bandadas o rebaños— sin autorización previa del municipio. Y las infracciones deliberadas pueden resultar costosas: las multas alcanzan 500 dólares por día, además de la posibilidad de acciones judiciales o la revocación de permisos de construcción, tal y como recogieron ambos medios. En Indian Creek Village, el valor de una propiedad puede ser extraordinario, pero eso no evita que sus dueños deban ajustarse a una letra pequeña igual de minuciosa.