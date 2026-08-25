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El auge de los fármacos para bajar de peso ya transforma los menús de la comida rápida en Estados Unidos

Con hasta 12% de los adultos bajo tratamiento con GLP-1 en 2026, varias cadenas empezaron a ofrecer platos con más proteína, menos calorías y porciones adaptadas a una clientela que come distinto

Una mujer lee la carta en la mesa de un restaurante donde yacen un estuche verde y un inyector de Zepbound
Las cadenas gastronómicas de Estados Unidos empezaron a ajustar su oferta ante el avance de tratamientos que modifican la relación de muchos clientes con la comida (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En Estados Unidos, varias cadenas de comida rápida empezaron a adaptar sus menús para los consumidores que usan medicamentos GLP-1, cada vez más frecuentes en el país para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad.

ABC News informó que empresas como Chipotle, Smoothie King y Shake Shack comenzaron a destacar opciones con porciones más acotadas y perfiles alimentarios adaptados a ese público.

Los tratamientos GLP-1 crecen en Estados Unidos y empujaron cambios en la industria alimentaria (REUTERS/Karen Pulfer Focht/File Photo)
Los tratamientos GLP-1 crecen en Estados Unidos y empujaron cambios en la industria alimentaria (REUTERS/Karen Pulfer Focht/File Photo)

Cómo reaccionaron las cadenas ante el avance de los GLP-1

Lori Primavera, vicepresidenta de investigación, desarrollo y marketing de producto de Smoothie King, dijo a ABC News que la empresa detectó un aumento de clientes vinculados a ese tipo de tratamiento.

Por lo que armó una línea específica para consumidores de GLP-1. La cadena indicó que sus bebidas contienen entre 19 y 45 gramos de proteína y aportan entre 190 y 450 calorías.

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Fachada de un local comercial de Smoothie King con paneles rojos, un logotipo blanco de corona y grandes ventanales de vidrio
La empresa apostó por una oferta asociada a perfiles nutricionales que hoy ganan visibilidad en el mercado (@smoothieking)

En el caso de Chipotle, ABC News señaló que la empresa empezó a destacar platos específicos para usuarios de GLP-1.

La selección incluye preparaciones con mayor presencia de proteína y fibra, además de alternativas de menor carga calórica.

Stephanie Perdue, vicepresidenta sénior de marketing de marca de Chipotle, aseguró a ABC News que la firma ya advertía un alza en la demanda de ese tipo de opciones.

La cadena identificó un cambio en las preferencias de sus clientes y lo tradujo en nuevas combinaciones dentro del menú (REUTERS/Kent J. Edwards//File Photo)
La cadena identificó un cambio en las preferencias de sus clientes y lo tradujo en nuevas combinaciones dentro del menú (REUTERS/Kent J. Edwards//File Photo)

Shake Shack también incorporó productos. La empresa sumó hamburguesas sin pan dentro de un menú orientado a distintas restricciones y objetivos alimentarios.

ABC News precisó que Smoothie King lanzó estas opciones a fines de 2024. Chipotle y Shake Shack hicieron lo mismo en diciembre de 2025.

La cadena también entró en la competencia por atraer a un público que cambió su manera de comer (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
La cadena también entró en la competencia por atraer a un público que cambió su manera de comer (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Qué cambios alimentarios describen los especialistas

Los especialistas consultados por ABC News explicaron que quienes se tratan con GLP-1 suelen sentir menos apetito. Esa respuesta empuja la búsqueda de porciones más chicas y de alimentos con alta densidad nutricional.

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La Cleveland Clinic indicó que la proteína ayuda a preservar masa muscular durante la pérdida de grasa. La institución añadió que la fibra puede aliviar la constipación asociada a estos tratamientos.

La médica e investigadora Holly Wyatt, de la Universidad de Alabama en Birmingham, dijo a ABC News que sus pacientes necesitan concentrar calidad nutricional en cantidades menores de comida.

Wyatt relató además que algunos pacientes rechazan comidas grasosas porque les provocan náuseas. También comentó que otros solo quieren pequeñas porciones, lo que obliga a vigilar el equilibrio de la dieta.

Un hombre sentado a una mesa de madera hace un gesto con la mano frente a un plato con una porción de tarta y un vaso con agua
Los especialistas señalan que estos tratamientos suelen reducir el apetito y obligan a concentrar nutrientes en cantidades menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El negocio de comer afuera frente a una nueva demanda

El cambio de estrategia aparece en un contexto de fuerte expansión de estos tratamientos. Un sondeo de Gallup citado por ABC News ubicó entre 11% y 12% de los adultos estadounidenses a quienes usaron GLP-1 en 2026. En 2024, esa proporción era de 3%.

El médico Louis Aronne, director del Comprehensive Weight Control Center de Weill Cornell Medicine, explicó a ABC News que estos medicamentos activan una señal hormonal que hace sentir al usuario como si ya hubiera comido. “No se trata de GLP-1 o alimentación saludable. El GLP-1 ayuda a sostener una alimentación saludable”, afirmó.

Una encuesta de 2026 de la National Restaurant Association encontró que quienes usan GLP-1 compran comidas, snacks o bebidas en restaurantes 7,6 veces por semana, frente a 5,1 veces entre quienes no los usan.

Aunque comen menos, muchos usuarios de GLP-1 siguen yendo a restaurantes, un dato que las cadenas ya traducen en estrategia comercial (REUTERS/Karen Pulfer Focht)
Aunque comen menos, muchos usuarios de GLP-1 siguen yendo a restaurantes, un dato que las cadenas ya traducen en estrategia comercial (REUTERS/Karen Pulfer Focht)

Ese mismo relevamiento mostró que nueve de cada diez consumidores bajo estos tratamientos consideran que los restaurantes suelen ofrecer opciones para comer de forma saludable.

Aun así, 89% expresó que quisiera una comunicación más clara sobre alternativas vinculadas al bienestar y la nutrición.

Wyatt sostuvo ante ABC News que muchos de sus pacientes piden medias porciones, tamaños similares a un almuerzo, más margen de personalización con vegetales y la posibilidad de pedir que la comida se guarde antes de llegar a la mesa.

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