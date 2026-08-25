Uber permitirá a los padres ver en vivo el viaje de sus hijos adolescentes en Estados Unidos

Uber lanza el 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos una función para que los padres vean en vivo el interior del auto durante los viajes de sus hijos adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uber lanza este martes 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos una función que permite a los padres o tutores ver en vivo, desde la app, el interior del auto durante los viajes de sus hijos adolescentes.

La herramienta apunta a dar más control y tranquilidad a las familias en traslados escolares y otras actividades, según informaron ABC News y Business Insider.

Al iniciar el recorrido, el adulto vinculado a la cuenta adolescente recibe una notificación y puede conectarse a la transmisión en tiempo real.

Uber indicó que, por ahora, el sistema está disponible en nueve mercados: Atlanta, Phoenix, Orlando, Raleigh-Durham, Portland, San Antonio, Cleveland, Rhode Island y El Paso y que prevé extenderlo al resto del país en las próximas semanas.

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Según la empresa, el acceso a la transmisión queda restringido al tutor registrado en esa cuenta y se limita al tiempo que dura el viaje.

La nueva función de Uber envía una notificación al tutor al iniciar el viaje y le permite conectarse a una transmisión en tiempo real desde la app (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Uber también sostuvo que el sistema está diseñado para ofrecer supervisión sin convertir la grabación en un contenido reutilizable por las partes involucradas.

La compañía afirmó que la función se apoya en su infraestructura de cuentas para adolescentes, lanzadas en 2023, que acumulan decenas de millones de viajes en más de 50 países.

De acuerdo con Uber, esas cuentas incluyen además seguimiento de ruta, verificación por PIN (código) y grabación de audio opcional.

El sistema permite que el tutor vea el interior del vehículo a través de una de las cámaras del teléfono del conductor (frontal o trasera, según la configuración descrita por las fuentes). Así, puede observar tanto al adolescente como al chofer durante el trayecto.

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La transmisión se corta automáticamente al finalizar el viaje y solo puede verse en tiempo real. Ni el adolescente ni el conductor ni el tutor pueden acceder a las imágenes después del recorrido, de acuerdo con lo señalado por ABC News y Business Insider.

Uber habilitó esta herramienta para cuentas de adolescentes en nueve mercados de Estados Unidos y prevé extenderla al resto del país en las próximas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de empezar el viaje, Uber notifica al adolescente y al conductor si el tutor decide conectarse a la transmisión. La compañía afirmó que ese aviso no interfiere con el GPS ni con funciones operativas del vehículo, por lo que no debería afectar la conducción.

Uber indicó que los conductores recibirán instrucciones sobre cómo ubicar el teléfono para asegurar una visión adecuada del interior del vehículo. También podrán probar el ángulo de la cámara mediante el Safety Toolkit de Uber antes de iniciar un viaje.

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Privacidad, almacenamiento y seguridad de los datos

Uber explicó que la transmisión está cifrada y que, mientras el viaje está en curso, solo el tutor vinculado puede verla. Una vez finalizado el recorrido, el archivo sigue cifrado y no queda disponible.

La empresa confirmó que los videos se almacenan durante 14 días en sus servidores, pero que solo pueden descifrarse si existe una denuncia de seguridad.

En ese caso, los archivos quedan retenidos de acuerdo con sus políticas de conservación de datos. Si no se reporta ningún incidente, la grabación se elimina automáticamente al cumplirse ese plazo.

De acuerdo con Business Insider, el lanzamiento ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre la seguridad en la plataforma, incluidos reportes de miles de denuncias por agresiones sexuales atribuidas a algunos conductores.

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Según el medio, ese contexto impulsó la búsqueda de nuevas herramientas de protección para menores y sus familias.

La transmisión de Uber para viajes de adolescentes solo puede verla el tutor registrado y se corta automáticamente cuando termina el recorrido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones y alcance inicial de la función

Para acceder a la transmisión, el adolescente y su tutor deben estar registrados en la aplicación bajo esa relación. Uber señaló que este despliegue inicial en nueve mercados funcionará como una prueba antes de expandir la herramienta al resto de Estados Unidos.

La compañía enmarcó la medida en su estrategia de seguridad para usuarios jóvenes. Según Ashu Manohar, director de gestión de producto de Uber citado por ABC News: “Los padres nos dicen de forma constante que quieren sentirse conectados e informados cuando sus hijos adolescentes están desplazándose”.

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