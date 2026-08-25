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Trump dijo que ya no hay minas en el estrecho de Ormuz y advierte a Irán sobre colocar nuevos explosivos

El republicano agregó que la Fuerza Espacial, una rama de las Fuerzas Armadas creada en 2019 durante su primer mandato, vigila toda la región, incluidos los sitios nucleares del régimen ya destruidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AP Foto/Alex Brandon)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas militares de su país han desminado el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la estratégica vía de crudo.

“Acabo de ser informado por la Armada de EE.UU. de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Se ha notificado a Irán que cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática”, escribió en su red Truth Social.

El republicano agregó que la Fuerza Espacial, una rama de las Fuerzas Armadas creada en 2019 durante su primer mandato, vigila “cada centímetro del estrecho, al igual que la Montaña Pico y los otros tres sitios nucleares ya destruidos”.

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“Existe una política de tolerancia cero plenamente vigente respecto a la colocación de minas”, recordó.

En un mensaje anterior, Trump afirmó que Irán no paga a sus militares mientras sigue reprimiendo a quienes protestan en contra del Gobierno “a niveles nunca vistos”, en lo que consideró “una crisis humanitaria de proporciones épicas” que debe ser detenida.

Las declaraciones del mandatario coinciden con un aumento en la presión para forzar a Teherán a aceptar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel hace casi seis meses.

La víspera, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, presentó la operación ‘Paria económico’ contra Irán, que busca sancionar a todo aquel que comercie con la República Islámica. La operación llegó una semana después de que caducara un alto el fuego y el plazo de 60 días acordado por ambos países para negociar el fin de la guerra.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Evelyn Hockstein TPX IMAGES OF THE DAY
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Evelyn Hockstein TPX IMAGES OF THE DAY

Estas nuevas acciones, que aún no tienen fecha de aplicación, se unen a un bloqueo naval estadounidense sobre puertos y costas de Irán, que desde el inicio del conflicto interrumpió como represalia el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, lo que ha afectado al suministro de crudo mundial y disparado el precio de los hidrocarburos.

El mismo lunes, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono no ha descartado el uso de “ataques cinéticos” contra objetivos iraníes.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y su homologo omaní, Badr Albusaidi, trataron este martes en Teherán el establecimiento de un corredor conjunto para el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y su desminado.

“El plan propuesto incluye el establecimiento de un corredor marítimo temporal conjunto a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para llevar a cabo un proyecto conjunto de desminado”, informaron los dos países en un comunicado conjunto tras un encuentro entre los diplomáticos.

Se trataría de un plan “por fases que proporcionaría una base práctica y viable”, según el comunicado, que no especificó fecha para poner en marcha el proyecto.

Las dos partes indicaron que continuarán negociaciones técnicas para “alcanzar un acuerdo sobre una ruta marítima permanente” y establecer un mecanismo para el intercambio de información, la gestión del tráfico marítimo y la prestación de servicios de navegación y seguridad conexos.

Irán bloqueó el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes.

La República Islámica, además, insiste en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medioambiente por transitar por el estrecho por el que circulaba el 20 % del crudo antes de la guerra, algo a lo que Estados Unidos se opone.

Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 24 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer
Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 24 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas militares de su país han desminado el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la estratégica vía de crudo.

“Acabo de ser informado por la Armada de EE.UU. de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Se ha notificado a Irán que cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática”, escribió en su red Truth Social.

Las declaraciones del mandatario coinciden con un aumento en la presión para forzar a Teherán a aceptar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra iniciada por EE.UU. e Israel hace casi seis meses.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se acerca a los seis meses de duración con el conflicto encallado, las negociaciones detenidas y el redoblamiento de la presión económica de Washington contra Teherán.

(Con información de EFE)

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