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China acelera la ocupación del mar Meridional: fotos satelitales revelan nuevas instalaciones en un islote artificial

Los analistas de seguridad afirman que crece la construcción de una base militar en Yagong

Vista satelital del arrecife Yagong en el archipiélago Crescent de las islas Paracel, en el mar de China Meridional, 17 de agosto de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS
Vista satelital del arrecife Yagong en el archipiélago Crescent de las islas Paracel, en el mar de China Meridional, 17 de agosto de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS
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Se han avistado nuevas instalaciones en un islote cerca del Arrecife Antelope, en el archipiélago de las Paracelso, en el disputado Mar de China Meridional, donde los analistas creen que Beijing está construyendo su mayor base militar, según imágenes satelitales revisadas por Reuters.

Los analistas de seguridad afirman que, si bien es demasiado pronto para determinar con certeza la función de la construcción de tres brazos en la isla Yagong, podría tratarse del inicio de una instalación de radar de alerta temprana para apoyar futuras instalaciones en el Arrecife Antelope.

Vantor, proveedor comercial de imágenes satelitales, afirmó haber tomado la última imagen el 17 de agosto, señalando en otras imágenes que la construcción comenzó en marzo y abril.

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Vista satelital de la isla Tritón en el Mar de China Meridional. Vantor/Handout vía REUTERS
Vista satelital de la isla Tritón en el Mar de China Meridional. Vantor/Handout vía REUTERS

Si bien no se conoce con certeza el propósito de los edificios, “varias estructuras en el Arrecife Yagong se asemejan a otras instalaciones militares de radar/alerta temprana observadas en otras partes del Mar de China Meridional y probablemente estén relacionadas con las funciones militares del cercano Arrecife Antelope”, declaró un portavoz de Vantor.

Reuters informó la semana pasada que China había completado la primera fase de construcción en el Arrecife Antelope, lo que pone de relieve el Mar de China Meridional como un escenario cada vez más militarizado entre China y Estados Unidos y sus aliados, y que podría resultar crucial en cualquier futuro conflicto por Taiwán.

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Las imágenes del Arrecife Antelope mostraron una isla artificial de casi 6 km de largo, con una línea de costa recta de más de 3 km que algunos analistas consideran una posible pista de aterrizaje.

Vista satelital del arrecife Yagong en el archipiélago Crescent de las islas Paracel, en el mar de China Meridional. Vantor/Handout vía REUTERS
Vista satelital del arrecife Yagong en el archipiélago Crescent de las islas Paracel, en el mar de China Meridional. Vantor/Handout vía REUTERS

Yagong es mucho más pequeño, ubicado a 14 km al noreste de Antelope. Ambas islas se encuentran dentro del Grupo de la Media Luna, en las Paracelso occidentales.

El Ministerio de Defensa chino no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

China no ha reconocido la construcción de una nueva base militar, y los medios estatales han afirmado que Antelope satisfará necesidades civiles como el pronóstico del tiempo, la protección pesquera y la investigación científica.

China ocupa las Paracelso desde 1974, cuando las arrebató a la armada del antiguo Vietnam del Sur. Vietnam, que reclama la totalidad del archipiélago como propio, ha expandido en los últimos años su red de bases en las Spratly, situadas más al sur.

Las Spratly y las aguas cercanas también son reclamadas, total o parcialmente, por Vietnam, Filipinas, Malasia, Taiwán y Brunéi.

El Ministerio de Relaciones Exteriores vietnamita no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Vista satelital del arrecife Antelope en el Mar de China Meridional. Vantor/Handout vía REUTERS
Vista satelital del arrecife Antelope en el Mar de China Meridional. Vantor/Handout vía REUTERS

Analistas de seguridad regional y agregados militares afirman que la construcción de estas instalaciones probablemente reforzará el control militar de China sobre la parte norte de esta vital vía marítima comercial. Damien Symon, experto en inteligencia de fuentes abiertas que ha monitoreado la actividad de Paracels, afirmó que era posible que se tratara de una instalación de radar, pero que aún era demasiado pronto para confirmarlo.

Collin Koh, experto en seguridad radicado en Singapur, indicó que la instalación podría ser algún tipo de puesto de observación independiente, dada su escala limitada, pero que, a su juicio, lo más probable era que se tratara de una estación de radar.

(Con información de Reuters)

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