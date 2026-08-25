Una ola de calor extremo golpea el sur de Estados Unidos con temperaturas de hasta 46 °C y una sequía que sigue empeorando

La ola de calor extremo en el sur de Estados Unidos mantiene temperaturas récord y profundiza la sequía en Texas y Oklahoma. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

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El sur de Estados Unidos enfrenta una ola de calor extremo que mantiene temperaturas récord y profundiza la sequía en Texas y Oklahoma, según informes de medios estadounidenses y organismos meteorológicos. El fenómeno, que comenzó a mediados de agosto y sigue sin mostrar señales de alivio, mantiene bajo alerta a millones de personas y genera preocupación por sus efectos en la salud, el sistema eléctrico y la agricultura.

De acuerdo con The Detroit News, Dallas igualó el lunes su día más caluroso registrado, con una temperatura promedio de 36,4°C (97,5°F), y alcanzó un máximo de 42,7°C (109°F). La ciudad podría cerrar agosto con hasta 27 días de temperaturas superiores a los 37,7°C (100°F), apenas uno menos que el récord de 2011. Oklahoma City también registró un máximo de 42,2°C (108°F), acercándose a su récord mensual de jornadas con calor extremo.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene vigentes alertas de calor para grandes áreas del sur y centro del país. Según datos de NPR, más de 80 millones de personas en la región sur-central y el suroeste permanecen bajo advertencias de calor extremo, mientras que los meteorólogos anticipan que la situación podría prolongarse durante los próximos días.

¿Por qué hay una ola de calor extrema en Texas y Oklahoma?

La persistencia del calor extremo en Texas y Oklahoma se debe a la formación de un “domo de calor”, un sistema de alta presión atmosférica que bloquea el paso de frentes fríos y atrapa el aire caliente en las capas bajas de la atmósfera. Este fenómeno provoca una acumulación de calor en la superficie, eleva las temperaturas diurnas y limita el descenso térmico nocturno. Según The Detroit News, las mínimas en Dallas no han descendido de los 30°C (86°F) en los días más críticos, mientras que en otras ciudades del sur se esperan noches con valores cercanos a los 32°C (89°F).

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El “domo de calor” también favorece la escasez de lluvias, lo que acelera la pérdida de humedad del suelo y agrava la sequía. Según Yahoo News, el 77% del territorio de Texas registra algún nivel de sequía, un aumento de 20 puntos porcentuales en solo una semana. Las ciudades de Dallas, San Antonio y Waco no han registrado lluvias desde el inicio de agosto, lo que marca el comienzo de mes más seco de su historia reciente.

Más de 80 millones de personas siguen bajo alertas de calor extremo en el sur-central y el suroeste de Estados Unidos. (REUTERS/Evan Garcia)

¿Cuáles son los récords de temperatura alcanzados en agosto de 2026?

El impacto de la ola de calor se refleja en cifras inéditas para meses estivales en la región. The Detroit News informó que Dallas igualó su récord histórico de día más caluroso, con una máxima de 42,7°C (109°F) y una mínima de 30°C (86°F). La ciudad podría terminar agosto con 27 de los 31 días superando los 37,7°C (100°F), igualando el récord de 2011.

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En Oklahoma City, la temperatura máxima llegó a 42,2°C (108°F), con 18 días del mes por encima de los 37,7°C (100°F). El récord mensual de esa ciudad es de 20 días de calor extremo, fijado en 2011. Cerca de Chickasha, Oklahoma, el termómetro alcanzó los 46,1°C (115°F), una de las marcas más altas registradas en la zona desde que existen mediciones.

El índice de calor, que combina temperatura y humedad, ha superado los 43°C (110°F) en amplias áreas del sur, con las sensaciones térmicas más elevadas en Texas, Luisiana, Arizona y Nuevo México, según reportó NPR.

¿Qué riesgos para la salud genera la ola de calor?

El calor extremo representa un riesgo elevado para la salud pública. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional advierten sobre la importancia de prevenir golpes de calor, deshidratación y complicaciones en personas mayores, niños y trabajadores expuestos al sol.

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El NWS mantiene alertas de calor para el noreste de Texas, sureste de Oklahoma y partes de Arkansas y Luisiana. En las últimas jornadas, los hospitales y servicios de emergencia atendieron un aumento en los casos de agotamiento por calor y cuadros de descompensación. Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado y reconocer los síntomas de golpe de calor, como mareos, confusión y piel seca.

Según NPR, el índice de calor en amplias zonas del sur de Estados Unidos oscila entre 40°C y 46°C (105°F y 115°F), con noches que no ofrecen alivio y complican la recuperación del organismo.

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El domo de calor en Texas y Oklahoma bloquea los frentes fríos, atrapa el aire caliente y reduce el descenso térmico nocturno. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Cómo afecta la sequía a Texas y Oklahoma?

La sequía en Texas y Oklahoma alcanza niveles sin precedentes en agosto de 2026. Según Yahoo News, el 77% del territorio texano está bajo algún tipo de sequía, y las lluvias siguen ausentes en ciudades clave como Dallas, San Antonio y Waco. El informe de DTN Ag Weather Brief añade que la sequía avanza rápido y afecta tanto a zonas rurales como urbanas, con impacto directo en la agricultura y el suministro de agua.

El déficit de precipitaciones ha llevado a restricciones en el uso de agua en varias localidades y a una mayor presión sobre los embalses y reservas subterráneas. El riesgo de incendios forestales se mantiene alto en todo el sur central del país, donde las autoridades han impuesto restricciones y advertencias por las condiciones de “sequía relámpago”, un deterioro acelerado de la humedad en el suelo por calor extremo y ausencia de lluvias.

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Consecuencias para la agricultura y el suministro eléctrico

El sector agrícola de Texas y Oklahoma enfrenta pérdidas significativas debido a las altas temperaturas y la falta de agua, según el reporte de DTN Ag Weather Brief. Los cultivos de maíz, soja y trigo muestran daños visibles, y muchos ganaderos se ven obligados a reducir sus rodeos por la escasez de pasturas y agua.

El consumo eléctrico alcanzó picos históricos en ambos estados, presionando a las empresas proveedoras de energía a pedir a los usuarios que reduzcan el uso de aire acondicionado y otros aparatos durante las horas de mayor consumo para evitar cortes o sobrecargas en la red.

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El calor extremo en Estados Unidos aumenta el riesgo de golpes de calor, deshidratación y descompensaciones, con más casos atendidos por hospitales y emergencias. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

¿Cuándo terminará la ola de calor en el sur de Estados Unidos?

Las previsiones meteorológicas no anticipan un alivio inmediato para Texas, Oklahoma y el resto del sur de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el calor extremo persistirá durante la semana, y solo algunas zonas del norte podrían recibir lluvias aisladas. Para el resto de Texas y el suroeste, se espera que continúen las temperaturas por encima de lo normal y la ausencia de precipitaciones significativas.

“El calor extremo no muestra señales de ceder y las condiciones de sequía empeoran día tras día”, advirtió el NWS en su último reporte. Las proyecciones para septiembre anticipan valores superiores al promedio en el sur y el suroeste, donde muchas localidades ya experimentan el año más cálido registrado.

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Medidas y recomendaciones para la población

Las autoridades refuerzan los mensajes de prevención y asistencia. El NWS recomienda permanecer en espacios frescos, beber abundante agua y evitar actividades físicas intensas durante las horas más calurosas. Los servicios de emergencia han preparado centros de enfriamiento y monitorean de cerca a las poblaciones vulnerables.

El impacto del calor y la sequía en Texas y Oklahoma constituye uno de los desafíos climáticos más graves del año para Estados Unidos, con efectos sobre la salud, la infraestructura, la agricultura y el medio ambiente.