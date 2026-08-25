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Murió Dolly Parton, la reina de la música country, a los 80 años

La famosa estrella estadounidense había sufrido problemas de salud que la obligaron a suspender actividades públicas

A los 80 años, murió Dolly Parton, ícono de la música country tras varios problemas de salud que la obligaron a cancelar varias de sus presentaciones
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Dolly Parton, la cantante y compositora que acumuló más de 160 millones de álbumes vendidos a lo largo de su carrera, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La noticia fue confirmada por su sobrino a través de un video publicado en Instagram.

Su muerte llega días después de que la propia artista compartiera con People una actualización sobre su estado de salud, en la que reconocía atravesar un “periodo difícil” que atribuyó, en parte, al descuido de su propio bienestar durante los años en que cuidó a su esposo, Carl Dean, fallecido en marzo de 2025.

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“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba a Carl”, declaró Parton al medio el pasado viernes 21 de agosto.

La familia de Dolly Parton confirmó el deceso por medio de las redes sociales (REUTERS)
La familia de Dolly Parton confirmó el deceso por medio de las redes sociales (REUTERS)

La artista había enfrentado problemas de salud con anterioridad. En aquella misma entrevista, recordó que a principios de los años 80 estuvo varios meses fuera de actividad por “complicaciones de salud femenina”.

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Pese a admitir que estaba pasando “momentos difíciles”, expresó su voluntad de mantenerse en actividad. “Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!”, señaló a People, en lo que resultó ser una de sus últimas declaraciones públicas.

El adiós a Dolly Parton

Bryan Seaver, sobrino de la artista y jefe de su equipo de seguridad, fue quien hizo el anuncio del deceso. “Es algo que me pidió Dolly hace años, antes de que yo asimilara por completo que sería una realidad futura”, expresó en el video difundido por Instagram y X.

“Es un honor; un honor mezclado con un orgullo absoluto y una gran tristeza. Pero la tristeza se queda con nosotros, no con Dolly. Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, seguramente reunida con Carl, sus padres y un sinfín de personas más que la han cuidado y que anhelaban encontrarse con ella en los cielos”, continuó Seaver.

“Dolly abrió puertas, no solo para mí, sino para toda su familia, ayudándonos a alcanzar un potencial que ni siquiera sabíamos que era posible. Dolly también abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y de todos los continentes”.

El sobrino de Parton reiteró que la familia y su equipo trabajará “diligentemente para asegurar que su espíritu viva con nosotros para siempre”. “Dolly era una agricultora, igual que su papá. Él cultivaba la tierra; ella cultivaba canciones y felicidad”, señaló.

“Dolly me llamó y me dijo que quería descansar en una hermosa cama de algodón acolchado porque, después de una vida llevando pesados diamantes de imitación, finalmente se merece estar cómoda y descansar un poco. Descansa en paz, tía Dolly”, concluyó el mensaje.

Una encuesta académica reciente la había situado como la figura pública más querida de Estados Unidos (REUTERS/Cathal McNaughton)
Una encuesta académica reciente la había situado como la figura pública más querida de Estados Unidos (REUTERS/Cathal McNaughton)

Parton nació en 1946 en Pittman Center, Tennessee, en el seno de una familia numerosa y de escasos recursos. Fue la cuarta de 12 hermanos. “Nunca pasamos hambre del todo, pero a veces no teníamos suficiente para comer”, dijo en una entrevista de 1977. A los seis años comenzó a tocar la guitarra y a cantar en la iglesia de su abuelo; un año después ya escribía sus propias canciones.

Su carrera discográfica arrancó en 1967 con el álbum Hello, I’m Dolly y se extendió durante décadas, con temas que se convirtieron en referentes de la música popular: “I Will Always Love You”, “9 to 5” y “Jolene” figuran entre los más famosos.

Con más de 160 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Parton es la artista femenina de country más vendida de la historia. Asimismo, Dolly es la tercera mujer con más nominaciones (55) en los Grammy, solo detrás de Beyoncé y Taylor Swift.

Parton creció en Pittman Center, Tennessee, en una familia de 12 hermanos y recursos escasos (REUTERS/Charles Mostoller/File Photo)
Parton creció en Pittman Center, Tennessee, en una familia de 12 hermanos y recursos escasos (REUTERS/Charles Mostoller/File Photo)

En los últimos meses, la cantante había cancelado su residencia en Las Vegas y se había retirado de varias apariciones públicas. El 14 de agosto, se reportó que no pudo asistir en persona a la inauguración de NightFlight Expedition, la nueva atracción de Dollywood, su parque temático en Tennessee.

En un video que compartió para sus seguidores presentes en el evento, la cantautora explicó los motivos médicos que la obligaron a permanecer en su domicilio. “Les he contado antes, a todos mis fans, que he tenido algunos pequeños problemas de salud y que a veces me mareo un poco y me deshidrato. Y estoy deshidratada”, explicó. “Así que mi médico de Nashville me cortó las alas y dijo: ‘No vas a viajar esta semana’”.

Días antes de su muerte, Parton aseguró a People que seguía activa pese a sus problemas de salud (Foto AP/Timothy D. Easley)
Días antes de su muerte, Parton aseguró a People que seguía activa pese a sus problemas de salud (Foto AP/Timothy D. Easley)

Antes de morir, en su entrevista con PEOPLE, Parton había enumerado los proyectos que tenía en camino: el Museo Life of Many Colors (un espacio dedicado a su vida y trayectoria), una nueva línea de snacks para perros junto a Purina, y un emprendimiento vinculado al café llamado Cup of Ambition Coffee.

El medio también precisa que la artista había comenzado conversaciones con distintas empresas para desarrollar ”actuaciones en formato avatar” que le permitieran seguir conectada con su público. Las negociaciones se encontraban en etapas iniciales al momento de su muerte.

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