Ver Valencia vs Real Betis en XUPER TV o Fútbol Libre deja expuestas tus contraseñas a robos

Las plataformas streaming ilegales emiten eventos deportivos con el fin de atraer gran cantidad de usuarios y cometer ciberataques. (Fotocomposición Infobae)

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Acceder a transmisiones de partidos de La Liga española como el duelo entre Valencia y Real Betis a través de plataformas no autorizadas como XUPER TV o Fútbol Libre implica mucho más que vulnerar derechos de transmisión.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), el uso de aplicaciones piratas para ver fútbol online deja al descubierto información personal sensible, incluidas contraseñas y otros datos privados almacenados en los dispositivos.

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Al instalar este tipo de apps o acceder a webs no oficiales, los usuarios se exponen a múltiples riesgos digitales, desde el robo de credenciales hasta la instalación silenciosa de malware diseñado para espiar y controlar el teléfono, la tablet o el ordenador.

Algunas aplicaciones no oficiales incorporan sistemas que capturan las pulsaciones en pantalla, permitiendo el robo de credenciales y datos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo puede una aplicación pirata robar contraseñas

Una de las amenazas más serias señaladas por el INCIBE es la capacidad de las aplicaciones maliciosas para capturar información confidencial sin que el usuario lo advierta.

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Según el organismo, algunas de estas apps incorporan sistemas conocidos como keyloggers, que registran todas las pulsaciones de la pantalla o el teclado. Así, cuando se introduce una contraseña, datos bancarios o información privada, estos datos quedan almacenados y pueden enviarse a extraños sin el conocimiento del propietario.

Además, la autoridad advierte que otras aplicaciones pueden solicitar permisos excesivos, como acceso a los SMS, lo que les permite interceptar códigos de verificación que se envían por mensajes de texto.

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De este modo, los ciberdelincuentes pueden confirmar transacciones o acceder a cuentas que requieren autenticación en dos pasos, vulnerando así una de las principales barreras de seguridad.

El ransomware puede bloquear el acceso a archivos personales y exigir un pago para su recuperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con las fotos y documentos si se instala una de app pirata

El INCIBE destaca el peligro del ransomware, un tipo de software malicioso que puede bloquear el acceso a todos los archivos del dispositivo. En este escenario, los usuarios descubren que no pueden abrir fotos, videos o documentos. En pantalla aparece un mensaje que exige un pago a cambio de la recuperación de los datos.

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Según el instituto, este mecanismo es cada vez más frecuente en apps streaming pirata, porque buscan extorsionar económicamente a los usuarios aprovechando su deseo de acceder a contenido exclusivo.

Los ciberdelincuentes utilizan este tipo de amenazas para presionar a las víctimas y obtener beneficios económicos directos, sumando un riesgo adicional a la simple pérdida de privacidad.

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La ralentización y la publicidad intrusiva suelen indicar la presencia de apps maliciosas que buscan redirigir al usuario o recopilar información personal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué el dispositivo se vuelve más lento y aparece publicidad

El INCIBE indica que la instalación de aplicaciones piratas puede generar un funcionamiento anómalo en el dispositivo. Los síntomas comunes incluyen una marcada ralentización y la aparición constante de publicidad emergente.

Estas aplicaciones suelen estar diseñadas para redirigir al usuario a sitios web publicitarios o de recopilación de datos personales, lo que incrementa la exposición a otros fraudes y estafas.

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Según la autoridad española experta en ciberseguridad, la integración de estos sistemas publicitarios no solo afecta la experiencia de uso, sino que puede facilitar la instalación de nuevos programas maliciosos, multiplicando así las amenazas sobre el mismo dispositivo.

Se debe descargar las aplicaciones desde Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Cómo saber si una aplicación es peligrosa

Antes de instalar cualquier aplicación, el INCIBE sugiere comprobar siempre la procedencia. Descargar apps únicamente desde Google Play Store o App Store reduce el riesgo de exposición, porque estas plataformas legales realizan controles de seguridad y supervisión.

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Asimismo, el organismo sugiere revisar los permisos que solicita cada aplicación: si una app streaming pide acceso a la cámara, contactos o ubicación, debe considerarse una señal de alerta.

Se aconseja leer opiniones y valoraciones de otros usuarios, así como consultar reseñas de expertos y medios especializados. Estas prácticas cotidianas permiten anticipar posibles problemas de ciberseguridad y evitar descargas que puedan comprometer la privacidad personal y de otros aparatos conectados.

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