Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Ver Valencia vs Real Betis en XUPER TV o Fútbol Libre deja expuestas tus contraseñas a robos

Aplicaciones piratas que transmiten partidos de La Liga española pueden instalar malware, registrar pulsaciones y bloquear archivos personales mediante ransomware

Jugadores de fútbol disputando un balón en un estadio, con dos logotipos circulares superpuestos en la parte superior
Las plataformas streaming ilegales emiten eventos deportivos con el fin de atraer gran cantidad de usuarios y cometer ciberataques. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Acceder a transmisiones de partidos de La Liga española como el duelo entre Valencia y Real Betis a través de plataformas no autorizadas como XUPER TV o Fútbol Libre implica mucho más que vulnerar derechos de transmisión.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), el uso de aplicaciones piratas para ver fútbol online deja al descubierto información personal sensible, incluidas contraseñas y otros datos privados almacenados en los dispositivos.

PUBLICIDAD

Al instalar este tipo de apps o acceder a webs no oficiales, los usuarios se exponen a múltiples riesgos digitales, desde el robo de credenciales hasta la instalación silenciosa de malware diseñado para espiar y controlar el teléfono, la tablet o el ordenador.

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Algunas aplicaciones no oficiales incorporan sistemas que capturan las pulsaciones en pantalla, permitiendo el robo de credenciales y datos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo puede una aplicación pirata robar contraseñas

Una de las amenazas más serias señaladas por el INCIBE es la capacidad de las aplicaciones maliciosas para capturar información confidencial sin que el usuario lo advierta.

PUBLICIDAD

Según el organismo, algunas de estas apps incorporan sistemas conocidos como keyloggers, que registran todas las pulsaciones de la pantalla o el teclado. Así, cuando se introduce una contraseña, datos bancarios o información privada, estos datos quedan almacenados y pueden enviarse a extraños sin el conocimiento del propietario.

Además, la autoridad advierte que otras aplicaciones pueden solicitar permisos excesivos, como acceso a los SMS, lo que les permite interceptar códigos de verificación que se envían por mensajes de texto.

De este modo, los ciberdelincuentes pueden confirmar transacciones o acceder a cuentas que requieren autenticación en dos pasos, vulnerando así una de las principales barreras de seguridad.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ransomware puede bloquear el acceso a archivos personales y exigir un pago para su recuperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con las fotos y documentos si se instala una de app pirata

El INCIBE destaca el peligro del ransomware, un tipo de software malicioso que puede bloquear el acceso a todos los archivos del dispositivo. En este escenario, los usuarios descubren que no pueden abrir fotos, videos o documentos. En pantalla aparece un mensaje que exige un pago a cambio de la recuperación de los datos.

Según el instituto, este mecanismo es cada vez más frecuente en apps streaming pirata, porque buscan extorsionar económicamente a los usuarios aprovechando su deseo de acceder a contenido exclusivo.

Los ciberdelincuentes utilizan este tipo de amenazas para presionar a las víctimas y obtener beneficios económicos directos, sumando un riesgo adicional a la simple pérdida de privacidad.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
La ralentización y la publicidad intrusiva suelen indicar la presencia de apps maliciosas que buscan redirigir al usuario o recopilar información personal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué el dispositivo se vuelve más lento y aparece publicidad

El INCIBE indica que la instalación de aplicaciones piratas puede generar un funcionamiento anómalo en el dispositivo. Los síntomas comunes incluyen una marcada ralentización y la aparición constante de publicidad emergente.

Estas aplicaciones suelen estar diseñadas para redirigir al usuario a sitios web publicitarios o de recopilación de datos personales, lo que incrementa la exposición a otros fraudes y estafas.

Según la autoridad española experta en ciberseguridad, la integración de estos sistemas publicitarios no solo afecta la experiencia de uso, sino que puede facilitar la instalación de nuevos programas maliciosos, multiplicando así las amenazas sobre el mismo dispositivo.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Se debe descargar las aplicaciones desde Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Cómo saber si una aplicación es peligrosa

Antes de instalar cualquier aplicación, el INCIBE sugiere comprobar siempre la procedencia. Descargar apps únicamente desde Google Play Store o App Store reduce el riesgo de exposición, porque estas plataformas legales realizan controles de seguridad y supervisión.

Asimismo, el organismo sugiere revisar los permisos que solicita cada aplicación: si una app streaming pide acceso a la cámara, contactos o ubicación, debe considerarse una señal de alerta.

Se aconseja leer opiniones y valoraciones de otros usuarios, así como consultar reseñas de expertos y medios especializados. Estas prácticas cotidianas permiten anticipar posibles problemas de ciberseguridad y evitar descargas que puedan comprometer la privacidad personal y de otros aparatos conectados.

Temas Relacionados

Valencia vs Real BetisXUPER TVFútbol LibreContraseñasLa LigaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple estaría abriendo espacio en sus tiendas para el nuevo HomePod con pantalla de 2026

La empresa lanzaría nuevos dispositivos inteligentes para el hogar, integrando inteligencia artificial

Apple estaría abriendo espacio en sus tiendas para el nuevo HomePod con pantalla de 2026

Bill Gates predice que la inteligencia artificial hará la mayoría de trabajos humanos en 10 años

El fundador de Microsoft advierte que sectores como la salud y la educación podrían beneficiarse con el fin de la escasez de profesionales

Bill Gates predice que la inteligencia artificial hará la mayoría de trabajos humanos en 10 años

Elon Musk tiene claro cuándo será el fin del celular: “en cinco o seis años”

Para el CEO de Tesla, la inteligencia artificial reemplazará funciones que hoy cumplen los teléfonos móviles

Elon Musk tiene claro cuándo será el fin del celular: “en cinco o seis años”

El ajuste del HDMI que debes tener en tu Smart TV para mejorar la imagen

El primer paso para tener la calidad más alta es saber elegir el cable y el puerto correcto

El ajuste del HDMI que debes tener en tu Smart TV para mejorar la imagen

Convertir un celular antiguo en un repetidor WiFi sin pagar dinero es muy fácil con este paso a paso

El teléfono debe ser Android con acceso a internet, una batería en buen estado y que pueda descargar aplicaciones desde Google Play Store

Convertir un celular antiguo en un repetidor WiFi sin pagar dinero es muy fácil con este paso a paso

DEPORTES

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

El comunicado de la FIA en medio de la polémica por las sanciones a Franco Colapinto y Arvin Lindblad en la Fórmula 1

El acalorado cruce entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: “Te das vuelta como una media, vas atrás del éxito”

El repentino giro en la carrera de Francisco Moreno: de debutar en Los Pumas a una transferencia a Inglaterra

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

TELESHOW

El blooper de un streamer que dejó al descubierto su realidad y se volvió viral: “Pobre mi mamá”

El blooper de un streamer que dejó al descubierto su realidad y se volvió viral: “Pobre mi mamá”

Nick Sícaro y Lolo Poggio construyen su amor a pesar de las críticas: nieve, besos y un divertido trend viral

El bailarín Herman Cornejo presenta su nuevo espectáculo: el legado de Julio Bocca y el click que cambió su vida

Así fue el debut de Moria Casán a los 10 años: bailaba danzas españolas y compartió cartel con Lolita Torres

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron 2 años de novios: paseo en yate y cena romántica en Miami

INFOBAE AMÉRICA

Entre los archivos de la guerra de Guatemala: así se ve una jornada de protección de testimonios del conflicto armado

Entre los archivos de la guerra de Guatemala: así se ve una jornada de protección de testimonios del conflicto armado

Las exportaciones de Costa Rica suben 5% hasta USD 13,821 millones entre enero y julio de 2026

Congreso Nacional de Honduras conoce más de 20 cambios a la Ley Electoral y la oposición exige segunda vuelta

Familias impulsan una ley para la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador

Quince detenidos durante operativo contra una pandilla que operaba en tres zonas de la capital panameña