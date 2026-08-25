Un juez bloqueó la ley de Ohio que exigía prueba de ciudadanía para el registro de votantes

El fallo frenó antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre una norma impulsada por el gobierno republicano de Ohio para endurecer la inscripción electoral (REUTERS/Megan Jelinger).

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Un juez federal frenó una ley de Ohio que exigía prueba documental de ciudadanía a quienes se registraran para votar al tramitar una licencia de conducir o una identificación estatal. La decisión fue firmada por Solomon Oliver Jr. del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio, con sede en Cleveland.

El magistrado concluyó que una declaración firmada por el votante, en la que certifique su ciudadanía estadounidense, es suficiente para que las autoridades electorales evalúen su elegibilidad.

El fallo constituye un revés para el gobierno republicano de Ohio porque bloquea una norma que el estado buscaba aplicar antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y que formaba parte de una agenda más amplia destinada a endurecer los requisitos de inscripción electoral.

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Qué resolvió la Justicia

El juez Oliver concedió una medida cautelar preliminar y frenó la exigencia de presentar documentos como certificado de nacimiento, pasaporte o certificado de naturalización al iniciar el registro electoral en las Oficinas de Vehículos Motorizados (BMV).

De acuerdo con Bloomberg Government, la orden también impide exigir esa documentación antes de ofrecer la posibilidad de registrarse, incluso a quienes no obtienen la licencia por falta de otros papeles.

El magistrado argumentó que la ley estatal contradecía la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, conocida como NVRA, que obliga a los estados a ofrecer la posibilidad de registrarse para votar cuando una persona solicita una licencia de conducir.

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Según el fallo, esa oportunidad debe ofrecerse cuando el solicitante presenta el trámite ante la Oficina de Vehículos Motorizados de Ohio y no solo después de obtener la aprobación de la licencia.

La medida cautelar preliminar frenó la exigencia de presentar certificado de nacimiento, pasaporte o certificado de naturalización en las oficinas de vehículos motorizados (REUTERS/Megan Jelinger).

La autoridad judicial escribió en la orden: “Interpretar esta sección de la NVRA de otra manera permitiría a los estados dificultar el registro para votar en el BMV y podría resultar en un menor número de registros de votantes”.

Al mismo tiempo, explicó que la norma estatal resultaba incompatible con la ley federal dado que imponía más requisitos a quienes buscaban registrarse por esa vía que a quienes lo hacían por otros mecanismos.

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Cómo se originó la demanda

La ley había sido firmada por el gobernador Mike DeWine en 2025. Posteriormente, la Alianza de Ohio para los Estadounidenses Jubilados y la organización Red Wine & Blue impugnaron la iniciativa y alegaron que establecía un obstáculo innecesario y violaba la NVRA.

Los demandantes señalaron que en Ohio ya rige otro requisito: quienes se registran para votar en la oficina de vehículos deben firmar un formulario en el que declaran ser ciudadanos de Estados Unidos. Ese mecanismo fue considerado suficiente por el juez.

Ben Stafford, abogado de los demandantes en Elias Law Group, afirmó en una declaración citada por Reuters que “los residentes de Ohio que cumplan los requisitos ahora tendrán la oportunidad de registrarse para votar en el BMV sin tener que presentar papeleo innecesario”.

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La Justicia sostuvo que la ley de Ohio contradecía la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, conocida como NVRA (REUTERS/Megan Jelinger).

El debate político de fondo

El presidente Donald Trump y otros dirigentes republicanos impulsan restricciones en el registro de votantes con el argumento de que existe un voto no ciudadano extendido.

Por su parte, demócratas y organizaciones de derechos electorales aseguran que esos casos son excepcionales y que los nuevos requisitos dificultan el acceso al voto de ciudadanos habilitados.

El mandatario respaldó en el Congreso una iniciativa conocida como la Ley SAVE, que buscaba exigir prueba de ciudadanía para registrarse para votar en todo el país. Trump sostuvo que esa ley daría a los republicanos una victoria “garantizada” en noviembre.

No obstante, en junio, la jueza Denise Casper convirtió en definitiva una cautelar que frenaba la medida y consideró que el requisito impulsado por la Casa Blanca vulneraba la separación de poderes, ya que la Constitución no le da al presidente autoridad sobre las elecciones.

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