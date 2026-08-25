Tiger Woods deberá comparecer ante un juez el 8 de septiembre en Florida tras volcar con su vehículo en marzo

Tiger Woods tendrá su primera comparecencia presencial ante un juez el 8 de septiembre en el condado de Martin por el accidente con vuelco en Jupiter Island, Florida (REUTERS/Rachel Wisniewski)

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Casi seis meses después de su accidente con vuelco en Jupiter Island, Florida, Tiger Woods tendrá su primera comparecencia presencial ante un juez el 8 de septiembre a las 8:30, de acuerdo con registros del condado de Martin.

El golfista de 50 años enfrenta dos cargos de delito menor —conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con daños a la propiedad y negarse a una prueba química legal— por los que ya declaró inocente.

En el avance del proceso, los fiscales obtuvieron acceso al historial médico del golfista en el hospital donde fue atendido tras el choque.

También revisaron sus recetas en la farmacia que frecuentaba durante el mismo período, luego de que el juez Darren Steele del condado de Martin ordenara en mayo que los registros de prescripciones de Woods fueran entregados a la fiscalía, en contra de la objeción de su defensa, que alegó una violación al derecho a la privacidad, según informó USA Today.

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El magistrado aceptó la condición propuesta por el abogado de Woods de que los documentos quedaran sellados al público y solo accesibles para las autoridades y sus peritos.

El accidente y los cargos

Tiger Woods enfrenta dos cargos de delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con daños a la propiedad y por negarse a una prueba química legal (Foto AP/Jason Oteri)

El accidente ocurrió el 27 de marzo, cerca de su casa, cuando Woods intentó adelantar a gran velocidad a un camión de limpieza a presión con su Land Rover, según los agentes.

Las autoridades sospecharon que estaba bajo los efectos de medicamentos y no de alcohol tras evaluarlo en el lugar. La policía informó que el deportista mostró signos de deterioro al salir del vehículo, que quedó volcado de lado.

Los investigadores observaron que tenía los ojos vidriosos e inyectados en sangre, con las pupilas “extremadamente dilatadas”.

Aunque dio negativo en la prueba de alcoholemia —con cero alcohol en sangre— y también reprobó las pruebas de sobriedad de campo, se negó a someterse a un análisis de orina y fue arrestado.

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Durante la detención, hallaron dos analgésicos opioides —hidrocodona— en el bolsillo izquierdo del pantalón. Fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con daños a la propiedad y de negarse a una prueba legal.

Además, recibió una citación de tránsito por manejo descuidado con resultado de accidente, que conlleva una multa civil de USD 163, según los registros judiciales.

Rehabilitación en el exterior y demoras en el proceso

La defensa de Tiger Woods obtuvo autorización judicial para que iniciara un tratamiento integral como paciente internado en el exterior por una complejidad clínica y por problemas de privacidad (Captura de video)

Semanas después del arresto, un juez aprobó la solicitud de Woods para viajar fuera del país e iniciar un “tratamiento integral como paciente internado”.

En la moción presentada por su defensa, el abogado Douglas Duncan argumentó que la complejidad clínica del golfista y la necesidad urgente de un nivel de atención que no podía garantizarse en Estados Unidos —dado que “su privacidad había sido comprometida en repetidas ocasiones”— justificaban el tratamiento en el exterior.

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Días después, su jet privado fue visto aterrizando en Suiza, lo que señaló el posible destino de la internación.

Tras su regreso a Estados Unidos, la audiencia se pospuso en varias ocasiones mientras avanzaba el trámite judicial, de acuerdo con Yahoo Sports. Woods estuvo encarcelado al menos ocho horas, como exige la ley de Florida, antes de quedar en libertad bajo fianza.

El 31 de marzo se presentó ante la justicia y declaró inocente de los cargos. Duncan, con base en West Palm Beach, solicitó un juicio con jurado.

Un antecedente que pesa

La estrategia de la defensa de Tiger Woods apunta a un juicio con jurado, mientras un antecedente de 2017 por conducir bajo los efectos de medicamentos pesa sobre la negociación con la fiscalía (Captura de video)

No es la primera vez que el ex número uno del mundo enfrenta un episodio de estas características. En 2017, fue hallado dormido al volante de su automóvil detenido en una carretera de Florida y arrestado por conducir bajo los efectos de medicamentos recetados.

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En aquella oportunidad, aceptó un programa de desvío que le permitió evitar antecedentes penales. El historial pesa ahora sobre cualquier negociación posible con la fiscalía.

Además, durante su detención en marzo, Woods afirmó ante los agentes que estaba “hablando con el presidente” por teléfono momentos antes del accidente, según consignó USA Today.

La estrategia de la defensa de cara al juicio

La audiencia del 8 de septiembre en el condado de Martin será el primer encuentro cara a cara entre Woods y el juez desde que comenzó el proceso. Su defensa ya trazó la estrategia: juicio con jurado, sin acuerdos alternativos con la fiscalía.

El resultado podría definir no solo el desenlace legal del caso, sino también el regreso —o no— del golfista a la vida pública y a las canchas.

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