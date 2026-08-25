Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Tiger Woods deberá comparecer ante un juez el 8 de septiembre en Florida tras volcar con su vehículo en marzo

La citación en el condado de Martin será la primera presentación presencial del golfista ante el magistrado, casi seis meses después del hecho en Jupiter Island, por dos delitos menores

Tiger Woods tendrá su primera comparecencia presencial ante un juez el 8 de septiembre en el condado de Martin por el accidente con vuelco en Jupiter Island, Florida (REUTERS/Rachel Wisniewski)
Tiger Woods tendrá su primera comparecencia presencial ante un juez el 8 de septiembre en el condado de Martin por el accidente con vuelco en Jupiter Island, Florida (REUTERS/Rachel Wisniewski)
Guardar

Casi seis meses después de su accidente con vuelco en Jupiter Island, Florida, Tiger Woods tendrá su primera comparecencia presencial ante un juez el 8 de septiembre a las 8:30, de acuerdo con registros del condado de Martin.

El golfista de 50 años enfrenta dos cargos de delito menor —conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con daños a la propiedad y negarse a una prueba química legal— por los que ya declaró inocente.

En el avance del proceso, los fiscales obtuvieron acceso al historial médico del golfista en el hospital donde fue atendido tras el choque.

También revisaron sus recetas en la farmacia que frecuentaba durante el mismo período, luego de que el juez Darren Steele del condado de Martin ordenara en mayo que los registros de prescripciones de Woods fueran entregados a la fiscalía, en contra de la objeción de su defensa, que alegó una violación al derecho a la privacidad, según informó USA Today.

PUBLICIDAD

El magistrado aceptó la condición propuesta por el abogado de Woods de que los documentos quedaran sellados al público y solo accesibles para las autoridades y sus peritos.

El accidente y los cargos

Un SUV negro volcado de lado en una calle asfaltada, con el tren de aterrizaje visible, junto a una acera, un hidrante rojo y vegetación densa
Tiger Woods enfrenta dos cargos de delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con daños a la propiedad y por negarse a una prueba química legal (Foto AP/Jason Oteri)

El accidente ocurrió el 27 de marzo, cerca de su casa, cuando Woods intentó adelantar a gran velocidad a un camión de limpieza a presión con su Land Rover, según los agentes.

Las autoridades sospecharon que estaba bajo los efectos de medicamentos y no de alcohol tras evaluarlo en el lugar. La policía informó que el deportista mostró signos de deterioro al salir del vehículo, que quedó volcado de lado.

Los investigadores observaron que tenía los ojos vidriosos e inyectados en sangre, con las pupilas “extremadamente dilatadas”.

Aunque dio negativo en la prueba de alcoholemia —con cero alcohol en sangre— y también reprobó las pruebas de sobriedad de campo, se negó a someterse a un análisis de orina y fue arrestado.

PUBLICIDAD

Durante la detención, hallaron dos analgésicos opioides —hidrocodona— en el bolsillo izquierdo del pantalón. Fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con daños a la propiedad y de negarse a una prueba legal.

Además, recibió una citación de tránsito por manejo descuidado con resultado de accidente, que conlleva una multa civil de USD 163, según los registros judiciales.

Rehabilitación en el exterior y demoras en el proceso

Un hombre con gorra y gafas de sol, vistiendo una camiseta azul, se inclina junto a una carretera con arbustos y árboles verdes de fondo
La defensa de Tiger Woods obtuvo autorización judicial para que iniciara un tratamiento integral como paciente internado en el exterior por una complejidad clínica y por problemas de privacidad (Captura de video)

Semanas después del arresto, un juez aprobó la solicitud de Woods para viajar fuera del país e iniciar un “tratamiento integral como paciente internado”.

En la moción presentada por su defensa, el abogado Douglas Duncan argumentó que la complejidad clínica del golfista y la necesidad urgente de un nivel de atención que no podía garantizarse en Estados Unidos —dado que “su privacidad había sido comprometida en repetidas ocasiones”— justificaban el tratamiento en el exterior.

Días después, su jet privado fue visto aterrizando en Suiza, lo que señaló el posible destino de la internación.

Tras su regreso a Estados Unidos, la audiencia se pospuso en varias ocasiones mientras avanzaba el trámite judicial, de acuerdo con Yahoo Sports. Woods estuvo encarcelado al menos ocho horas, como exige la ley de Florida, antes de quedar en libertad bajo fianza.

El 31 de marzo se presentó ante la justicia y declaró inocente de los cargos. Duncan, con base en West Palm Beach, solicitó un juicio con jurado.

Un antecedente que pesa

Imagen dividida de Tiger Woods: a la izquierda, en un coche por la noche; a la derecha, esposado en un vehículo, con camisa azul y manta en el hombro, mirando hacia abajo
La estrategia de la defensa de Tiger Woods apunta a un juicio con jurado, mientras un antecedente de 2017 por conducir bajo los efectos de medicamentos pesa sobre la negociación con la fiscalía (Captura de video)

No es la primera vez que el ex número uno del mundo enfrenta un episodio de estas características. En 2017, fue hallado dormido al volante de su automóvil detenido en una carretera de Florida y arrestado por conducir bajo los efectos de medicamentos recetados.

En aquella oportunidad, aceptó un programa de desvío que le permitió evitar antecedentes penales. El historial pesa ahora sobre cualquier negociación posible con la fiscalía.

Además, durante su detención en marzo, Woods afirmó ante los agentes que estaba “hablando con el presidente” por teléfono momentos antes del accidente, según consignó USA Today.

La estrategia de la defensa de cara al juicio

La audiencia del 8 de septiembre en el condado de Martin será el primer encuentro cara a cara entre Woods y el juez desde que comenzó el proceso. Su defensa ya trazó la estrategia: juicio con jurado, sin acuerdos alternativos con la fiscalía.

El resultado podría definir no solo el desenlace legal del caso, sino también el regreso —o no— del golfista a la vida pública y a las canchas.

Temas Relacionados

FloridaGolfConsumo de drogasopioidesTiger WoodsEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo votó echarlos, se negaron a irse y ahora la Justicia los obliga a abandonar sus cargos: el escándalo político que sacude a Avenal

La jueza Jennifer Giuliani declaró vacantes las bancas de las autoridades locales tras el contundente rechazo social en las urnas. La resolución del fallo desbloquea una de las disputas de poder más complejas de la historia reciente de California

El pueblo votó echarlos, se negaron a irse y ahora la Justicia los obliga a abandonar sus cargos: el escándalo político que sacude a Avenal

Pensilvania registra dos muertes por sarampión, las primeras en 35 años

Las dos personas no estaban vacunadas y vivían en el condado de Lancaster. El estado acumula 393 casos y 70 hospitalizaciones hasta este martes

Pensilvania registra dos muertes por sarampión, las primeras en 35 años

Una huella dactilar cerró un crimen de 2019 y derivó en una condena a prisión perpetua

Una prueba forense vinculó a Carmen Marie Hunt con el asesinato de Ray Anthony Neal en Lawrenceville, Georgia, y permitió cerrar un caso que permaneció sin resolver durante años

Una huella dactilar cerró un crimen de 2019 y derivó en una condena a prisión perpetua

El US Open 2026 ya está en marcha: qué es importante saber para asistir a los eventos del Grand Slam de tenis

Con la fase previa ya en curso en Nueva York, el certamen concentra miles de espectadores, precios elevados en la reventa y una amplia oferta de transporte para quienes concurran al predio

El US Open 2026 ya está en marcha: qué es importante saber para asistir a los eventos del Grand Slam de tenis

Estados Unidos reabre el ingreso de ganado desde México, pero expertos no prevén una baja rápida en el precio de la carne

La habilitación de un paso fronterizo en Arizona busca reforzar la oferta bovina en medio del menor stock en 75 años, la presión de la sequía y el impacto sanitario del gusano barrenador

Estados Unidos reabre el ingreso de ganado desde México, pero expertos no prevén una baja rápida en el precio de la carne

TECNO

Apple estaría abriendo espacio en sus tiendas para el nuevo HomePod con pantalla de 2026

Apple estaría abriendo espacio en sus tiendas para el nuevo HomePod con pantalla de 2026

Bill Gates predice que la inteligencia artificial hará la mayoría de trabajos humanos en 10 años

Ver Valencia vs Real Betis en XUPER TV o Fútbol Libre deja expuestas tus contraseñas a robos

Elon Musk tiene claro cuándo será el fin del celular: “en cinco o seis años”

El ajuste del HDMI que debes tener en tu Smart TV para mejorar la imagen

ENTRETENIMIENTO

Por qué Alan Ritchson asegura que “odia la fama” y cómo Arnold Schwarzenegger tuvo un papel clave en su cambio de actitud

Por qué Alan Ritchson asegura que “odia la fama” y cómo Arnold Schwarzenegger tuvo un papel clave en su cambio de actitud

Murió Dolly Parton, la reina de la música country, a los 80 años

Son Ye-jin ya tiene fecha de regreso a los k-dramas con “El escándalo” en Netflix: mira el tráiler oficial

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

MUNDO

Un bloque de hielo del tamaño de Manhattan se desprendió de un glaciar en Groenlandia y amenaza con elevar el nivel del mar

Un bloque de hielo del tamaño de Manhattan se desprendió de un glaciar en Groenlandia y amenaza con elevar el nivel del mar

Taiwán presentó el Strong Bow, su nuevo interceptor hipersónico capaz de destruir misiles balísticos a 70 kilómetros de altura

China acelera la ocupación del mar Meridional: fotos satelitales revelan nuevas instalaciones en un islote artificial

“Una graduación es resultado del esfuerzo”: trabajó cinco años como recolector de basura para pagarse la carrera de Derecho y festejó en el camión

Trump dijo que ya no hay minas en el estrecho de Ormuz y advierte a Irán sobre colocar nuevos explosivos