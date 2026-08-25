Una huella dactilar cerró un crimen de 2019 y derivó en una condena a prisión perpetua

Una huella dactilar cerró el crimen de 2019 en Georgia y vinculó a Carmen Marie Hunt con el asesinato de Ray Anthony Neal en Lawrenceville (Departamento de Policía del Condado de Gwinnett)

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Una mujer de Georgia fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un asesinato ocurrido en 2019 que permaneció sin resolver durante años, después de que una huella dactilar hallada en la escena permitiera reconstruir el caso.

La acusada, Carmen Marie Hunt, de 52 años, fue declarada culpable por la muerte de Ray Anthony Neal, de 61, en Lawrenceville, dentro del condado de Gwinnett, de acuerdo con reportes publicados por CBS Atlanta, Fox 5 Atlanta y Atlanta News First.

El fallo incluyó un cargo de malice murder (homicidio con malicia) y dos cargos de felony murder (homicidio durante la comisión de un delito). La oficina de la fiscal del distrito de Gwinnett informó que la sentencia impuesta a Hunt fue prisión perpetua sin derecho a libertad condicional.

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La investigación tomó fuerza a partir de una prueba forense concreta. Los investigadores lograron vincular a Hunt con una huella dactilar encontrada en la escena del crimen. A eso se sumó un dato que la propia acusada reconoció ante las autoridades: había visto a Neal la noche anterior a que lo encontraran muerto, aunque negó haberlo apuñalado, tal y como recogieron los tres medios locales.

El hallazgo del cuerpo y los primeros datos del caso

Carmen Marie Hunt fue condenada a prisión perpetua sin libertad condicional por la muerte de Ray Anthony Neal en el condado de Gwinnett (Departamento de Policía del Condado de Gwinnett)

La secuencia del crimen se remonta al 19 de julio de 2019. Ese día, la hermana de Neal lo dejó en su vivienda de Lawrenceville. Cuando no logró comunicarse con él al día siguiente, regresó a la casa y encontró el cuerpo, aseguró CBS Atlanta en su reconstrucción del caso a partir de la información de las autoridades del condado.

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La autopsia determinó que Neal murió por heridas de arma blanca en el cuello, afirmó ese mismo medio. Atlanta News First coincidió en que el caso quedó estancado durante un largo período, hasta que nuevas evidencias y antecedentes permitieron reactivar la pesquisa. De esa manera, un expediente que había pasado a la categoría de “caso sin resolver” volvió a tener impulso dentro del trabajo de la unidad especializada.

En una declaración citada por CBS Atlanta y replicada por Atlanta News First, la fiscal de distrito Patsy Austin-Gatson sostuvo que estaba “agradecida de que el equipo de casos sin resolver haya trabajado de forma constante hasta llegar a una conclusión exitosa”.

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La prueba clave y el antecedente de 2022

El caso sin resolver de Georgia se reactivó cuando Carmen Marie Hunt quedó involucrada en otro apuñalamiento en Lawrenceville en 2022 (Departamento de Policía del Condado de Gwinnett)

El avance decisivo llegó varios años después del homicidio. CBS Atlanta explicó que la causa ganó impulso cuando Hunt quedó involucrada en otro apuñalamiento en Lawrenceville en 2022. La víctima de ese ataque sobrevivió y Hunt más tarde se declaró culpable de agresión agravada.

Fox 5 Atlanta identificó a ese hombre como Derrick Gray Young, de 58 años, y añadió que la agresión ocurrió frente a un testigo. Ese medio también señaló que la policía recuperó los cuchillos usados en ese episodio. Durante ese proceso, Hunt sostuvo que había actuado en defensa propia, aunque terminó admitiendo su responsabilidad penal en esa causa, siempre de acuerdo con la información atribuida por la cadena a la fiscalía.

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Para los investigadores, ese antecedente funcionó como una pieza de contexto relevante. A partir de allí, la huella recolectada en 2019 cobró un peso central dentro del caso por el crimen de Neal. Atlanta News First remarcó que la coincidencia forense permitió conectar a Hunt con la escena donde había aparecido la víctima fatal.

Lo que escuchó el jurado antes del veredicto

Durante el juicio, los fiscales presentaron al jurado tanto la evidencia material como elementos de comportamiento posterior atribuidos a la acusada. CBS Atlanta informó que los miembros del jurado observaron un video de entrevista policial en el que Hunt, una vez sola en la sala, murmuró una frase comprometedora. La expresión fue: “No te saliste con la tuya en este asesinato”.

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Esa misma escena fue mencionada por Fox 5 Atlanta y por Atlanta News First, que la incorporaron entre las pruebas expuestas durante el debate oral. Además, el hombre apuñalado en 2022 declaró ante el tribunal en una decisión de la acusación para reforzar la narrativa del caso frente a los jurados.

El jurado deliberó durante unas tres horas y media antes de declarar culpable a Hunt por todos los cargos, informó CBS Atlanta. Con la sentencia ya dictada, el caso quedó formalmente resuelto en los tribunales del condado de Gwinnett.