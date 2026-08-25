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Pensilvania registra dos muertes por sarampión, las primeras en 35 años

Las dos personas no estaban vacunadas y vivían en el condado de Lancaster. El estado acumula 393 casos y 70 hospitalizaciones hasta este martes

Pensilvania registró sus primeras muertes por sarampión en 35 años durante un brote que ya suma 393 casos (Archivo)
Pensilvania registró sus primeras muertes por sarampión en 35 años durante un brote que ya suma 393 casos (Archivo)
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Pensilvania registró sus primeras muertes por sarampión en 35 años: dos personas no vacunadas fallecieron durante un brote que ya suma 393 casos, en medio del mayor repunte nacional de la enfermedad desde 1991.

El foco infeccioso se concentra sobre todo en el condado de Lancaster, donde vivían las dos personas fallecidas. Hasta este martes, 86 de los contagios confirmados se habían diagnosticado solo en la última semana y 70 personas habían sido hospitalizadas por complicaciones.

El Departamento de Salud estatal informó, citado por CNN, que los 393 casos se distribuyen en 28 condados de Pensilvania. Las autoridades no divulgaron más detalles sobre las víctimas ni sobre sus familias por motivos de privacidad.

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La secretaria de Salud de Pensilvania, la doctora Debra Bogen, advirtió que la falta prolongada de muertes por sarampión hizo que parte de la población perdiera de vista los riesgos de la enfermedad. En un comunicado, explicó: “Debido a que el sarampión fue en gran medida eliminado en la Commonwealth durante más de tres décadas, la gente no está familiarizada con esta enfermedad y no comprende del todo la posible gravedad del cuadro”.

Y agregó: “Como médica, quiero asegurarme de que la gente entienda que la vacuna MMR es segura y ofrece la mejor protección que tenemos contra el sarampión”.

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El brote en Lancaster avanza mientras cae la cobertura de vacunación

Las dos muertes corresponden a personas no vacunadas del condado de Lancaster, la zona con más casos del estado y también una de las que muestra una caída sostenida en la cobertura contra el sarampión.

Según NBC News, la proporción de niños que recibieron la vacuna triple viral en ese condado bajó de 95,5% en 2017 a 87,6% en 2025.

Esa disminuición también se observa a escala nacional: el 4,2% de los niños que ingresaron al jardín de infantes en 2026 quedó exento de al menos una vacuna obligatoria, por encima del 3,6% registrado el año anterior. Esa variación representa a unos 155.000 chicos.

La cobertura de la vacuna triple viral en Lancaster cayó de 95,5% en 2017 a 87,6% en 2025 (REUTERS/Annie Rice)
La cobertura de la vacuna triple viral en Lancaster cayó de 95,5% en 2017 a 87,6% en 2025 (REUTERS/Annie Rice)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron 2.777 casos de sarampión en todo Estados Unidos en lo que va del año, el total más alto en 35 años. Hasta el 20 de agosto, 193 personas con la enfermedad habían sido hospitalizadas y la mayoría de los infectados no estaba vacunada.

Citado por The Washington Post, el departamento de salud estatal recordó que el sarampión es prevenible mediante vacunación, aunque puede derivar en neumonía, inflamación cerebral, sordera, discapacidad intelectual e incluso la muerte. CNN agregó que los fallecimientos asociados a esta infección son poco frecuentes, pero ocurren en entre una y tres personas por cada 1.000 casos.

La enfermedad reaparece en Estados Unidos con cifras no vistas en décadas

En lo que va del año, los CDC reportaron 2.777 casos de sarampión en Estados Unidos, el total más alto en 35 años, con la mayoría de los infectados sin vacunación (REUTERS/Tami Chappell)
En lo que va del año, los CDC reportaron 2.777 casos de sarampión en Estados Unidos, el total más alto en 35 años, con la mayoría de los infectados sin vacunación (REUTERS/Tami Chappell)

Estados Unidos había declarado eliminado el sarampión en 2000, pero el resurgimiento reciente llevó al país a registrar por segundo año consecutivo cifras récord, según CNN. Ese avance alimenta la previsión de expertos que creen posible la pérdida del estatus de país libre de transmisión regular reconocido por la Organización Mundial de la Salud.

A comienzos de este mes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva orientada a reducir la cantidad de vacunas recomendadas para niños. La medida contó con el respaldo del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y provocó críticas de pediatras y especialistas en salud pública.

El doctor Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas y médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Filadelfia, resumió el punto central del debate en una frase recogida por CNN: “Estas muertes son totalmente prevenibles”.

Síntomas, contagio y vacuna

Las autoridades sanitarias de Pensilvania señalaron que los primeros síntomas incluyen fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos y llorosos.

La erupción aparece unos días después, empieza en la cabeza y desciende por el cuerpo. Los síntomas pueden surgir entre siete y 21 días después de la exposición y el virus puede seguir siendo infeccioso en el aire y en superficies hasta dos horas después de que la persona contagiada abandone el lugar.

La vacunación en México contra el sarampión no está dando los resultados esperados. Crédito: Reuters
Las autoridades de Pensilvania indicaron que la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola se aplica en dos dosis y brinda 97% de protección (Reuters)

La vacuna contra sarampión, paperas y rubéola se aplica en dos dosis, alrededor del primer año de vida y a los cinco años, y ofrece 97% de protección contra el sarampión, por lo general de por vida.

Las autoridades también recomiendan una aplicación temprana o de refuerzo para bebés de apenas seis meses que todavía no estén completamente protegidos.

El año pasado se registraron tres muertes por sarampión en Estados Unidos: un adulto en Nuevo México y dos niñas pequeñas en Texas.

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