Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Un bloque de hielo del tamaño de Manhattan se desprendió de un glaciar en Groenlandia y amenaza con elevar el nivel del mar

El Servicio Canadiense de Hielo monitorea la trayectoria de la isla de hielo del glaciar Petermann, registrada el 4 de agosto como el mayor evento de este tipo en el Ártico desde 2020, mientras dos masas aún más grandes podrían colapsar en los próximos meses

Bloque masivo de hielo con una grieta vertical flota rodeado de pequeños fragmentos sobre el mar cerca de montañas.
La ruptura, ocurrida el 4 de agosto de 2026 en el noroeste groenlandés, generó una isla de hielo de 76 km² y hasta 150 metros (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un bloque de hielo equivalente a la isla de Manhattan (Nueva York) se desprendió del glaciar Petermann, en el noroeste de Groenlandia, el 4 de agosto de 2026. La ruptura, documentada por la misión europea Copernicus Sentinel-1, representa la mayor pérdida de hielo flotante del glaciar desde 2012 y el desprendimiento más grande registrado en el Ártico desde 2020, según informó la revista científica Science Daily.

El bloque resultante, conocido como isla de hielo, mide 76 km² y puede alcanzar los 150 metros de espesor. Los equipos de investigación venían siguiendo la expansión progresiva de fracturas en la lengua de hielo flotante —la extensión del glaciar que avanza sobre el mar— durante años, y el evento abre la posibilidad de nuevos desprendimientos de mayor dimensión en los próximos meses, además de amenazar con elevar el nivel del mar.

PUBLICIDAD

La lengua flotante actúa como un freno natural que contiene el hielo terrestre. Su pérdida puede acelerar el deslizamiento de esa masa hacia el océano, el proceso que eleva el nivel del mar. Según estudios publicados en el Journal of Glaciology, el colapso de esta plataforma tiene un impacto proyectado menor al milímetro en el corto plazo, aunque investigaciones de interacción hielo-océano advierten que el volumen total de la cuenca del Petermann representa un potencial de 38 centímetros de aumento global, lo que subraya la importancia de monitorear su estabilidad a largo plazo.

Años de fracturas antes del colapso

Infografía con una ilustración principal de un glaciar, datos sobre el desprendimiento de un iceberg y seis recuadros informativos explicativos.
El desprendimiento de un iceberg de 76 kilómetros cuadrados en el glaciar Petermann de Groenlandia altera las rutas marítimas e incrementa los riesgos en el Ártico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de la ruptura llegaron con meses de anticipación. Observaciones interferométricas recopiladas sobre Petermann en abril de 2026 revelaron deformaciones y grietas dentro de la lengua de hielo flotante, mucho antes del desprendimiento final. Imágenes de radar de Sentinel-1 tomadas el 3 de agosto mostraron un deterioro pronunciado en el centro de la lengua; apenas 24 horas después, la isla de hielo se separó del flanco oriental del glaciar.

PUBLICIDAD

Adam Garbo, estudiante de doctorado de la Universidad de Ottawa, integra el equipo que monitorea el glaciar desde 2019. “Petermann siempre fue una de las mayores lenguas de hielo restantes de Groenlandia. Anticipamos esta ruptura durante años, y verla finalmente ocurrir es notable. Es un recordatorio del ritmo al que estos sistemas pueden cambiar”, declaró, según recogió la revista ScienceDaily.

El grupo de investigación es internacional: incluye científicos de Ottawa, las universidades de Stirling, Lancaster y Leeds en el Reino Unido, y el Servicio Canadiense de Hielo del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá. El trabajo recibe financiación parcial del proyecto ARCTEX de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El radar que capturó la ruptura en tiempo casi real

Bloque de hielo rectangular flotando en el agua frente a la pared de un glaciar con montañas rocosas al fondo.
La misión Copernicus Sentinel-1 documentó la mayor pérdida de hielo flotante de Petermann desde 2012 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología detrás del seguimiento fue determinante. Sentinel-1 opera con instrumentos de radar que recopilan datos tanto de día como de noche y atraviesan la cobertura nubosa, lo que lo convierte en una herramienta esencial para vigilar glaciares remotos. En esta ocasión, observaciones diarias del radar de apertura sintética —un sistema que obtiene imágenes de alta resolución mediante microondas— obtenidas durante la fase tándem de los satélites Sentinel-1C y Sentinel-1D, permitieron rastrear la propagación de las grietas con una precisión difícil de alcanzar con otras tecnologías.

Molly Hammond, estudiante de doctorado de la Universidad de Leeds que procesó los datos, describió los días previos al desprendimiento como de una intensidad inédita. “Los cambios que observamos en Petermann ocurrían muy rápidamente en la antesala del desprendimiento, así que fue increíblemente emocionante monitorear la propagación de las grietas con interferometría (una técnica que combina imágenes de radar para detectar movimientos mínimos en el hielo) en tiempo casi real”, señaló. La investigadora destacó el valor de contar con datos satelitales de repetición diaria para eventos de esta magnitud.

Por su parte, Martin Wearing, de la ESA, destacó la rareza del fenómeno en el contexto ártico. “Este tipo de iceberg tabular es relativamente infrecuente en el Ártico, lo que convierte este evento en una oportunidad única para estudiar cómo una masa de hielo tan vasta se desplaza, evoluciona y se fragmenta”, afirmó.

Riesgos para la navegación y nuevos desprendimientos en el horizonte

Extensa masa de agua con múltiples bloques de hielo y témpanos grandes, bajo un cielo gris nublado con niebla que oculta las montañas lejanas.
El organismo europeo ESA indicó que el evento ofrece una oportunidad para analizar cómo una masa extensa se desplaza, cambia y se fragmenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colapso no cierra el proceso: dos islas de hielo adicionales, con áreas estimadas de unos 97 y 87 km² respectivamente, podrían desprenderse a medida que las grietas existentes continúen avanzando sobre la lengua flotante. Ambos eventos superarían en tamaño al bloque que acaba de separarse.

La glacióloga escocesa Anna Crawford, de la Universidad de Stirling en Escocia, destacó la importancia del monitoreo continuo. “Los icebergs tabulares son comunes en el Océano Austral, pero las islas de hielo árticas son mucho más raras. Estudiarlas permitirá obtener conocimiento transferible entre regiones polares, esencial para entender el desprendimiento y deterioro de estas masas, y su impacto en la dinámica glaciar, el aumento del nivel del mar y el entorno oceánico”, dijo.

El bloque desprendido genera también consecuencias inmediatas para la actividad marítima. El Servicio Canadiense de Hielo sigue la trayectoria del iceberg y evalúa posibles amenazas a rutas de navegación e infraestructura en la región. Masas de ese tamaño pueden permanecer en el océano durante años, fragmentándose en piezas progresivamente más pequeñas y difíciles de rastrear.

Los investigadores continuarán el seguimiento con imágenes satelitales, observaciones aéreas y datos de rastreo para estudiar el comportamiento de la isla de hielo y los procesos que modelan la evolución del glaciar.

Temas Relacionados

GroenlandiaGlaciaresDeshieloCalentamiento globalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zelensky confirmó que Ucrania recibió sistemas antimisiles Patriot, pero reclamó: “Necesitamos más”

El presidente ucraniano no precisó la cantidad ni qué país le envió los interceptores de fabricación norteamericana, en medio de una crítica escasez de defensas para rechazar los constantes bombardeos de Rusia

Zelensky confirmó que Ucrania recibió sistemas antimisiles Patriot, pero reclamó: “Necesitamos más”

Putin decretó que el Kremlin podrá tomar el control de infraestructura crítica dañada por ataques ucranianos

La medida busca presionar a los propietarios de refinerías y otras instalaciones golpeadas para que las reconstruyan. La escalada de ataques ya golpea la economía rusa

Putin decretó que el Kremlin podrá tomar el control de infraestructura crítica dañada por ataques ucranianos

Canadá planea imponer aranceles de entre 15 y 50 por ciento a unos 700 productos de Estados Unidos

Ottawa evalúa represalias sobre productos que van desde el acero al papel higiénico, después de que Washington fijara aranceles del 50% tras el colapso de las negociaciones bilaterales

Canadá planea imponer aranceles de entre 15 y 50 por ciento a unos 700 productos de Estados Unidos

Trump dijo que Irán no les paga a sus militares y que asesina a manifestantes: “Crisis humanitaria de proporciones épicas”

El presidente estadounidense habló en medio de la escalada de sanciones económicas contra quienes hacen negocios con el régimen de Teherán. El Servicio Secreto investiga un video que amenaza a su hijo Barron

Trump dijo que Irán no les paga a sus militares y que asesina a manifestantes: “Crisis humanitaria de proporciones épicas”

Rusia evalúa atacar fábricas británicas tras el apoyo del Reino Unido a Ucrania y aseguró: “Londres participa de esta guerra”

La advertencia surgió tras la visita de Andy Burnham a Kiev y la autorización para transferir datos técnicos sobre el misil Scalp con el objetivo de posibilitar su producción en territorio ucraniano

Rusia evalúa atacar fábricas británicas tras el apoyo del Reino Unido a Ucrania y aseguró: “Londres participa de esta guerra”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mujeres con Bienestar Edomex: beneficiarias que reciben su pago hoy 25 de agosto y cuándo es el próximo depósito

Mujeres con Bienestar Edomex: beneficiarias que reciben su pago hoy 25 de agosto y cuándo es el próximo depósito

Miguel Peñaflor acusa de censura tras sanción del INE por llamar narcopartido a Morena: Instituto Electoral aclara queja

La regla de los 5 minutos en psicología: el método definitivo para vencer la procrastinación y el cansancio mental a diario

Aumentan reclamos por agua, clausuras y verificaciones en CDMX: Tribunal recibió más de 15 mil demandas en 2026

México bajo el agua: continuará jornada de intensas lluvias en la mayoría del país durante la semana del 25 al 28 de agosto

DEPORTES

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

El comunicado de la FIA en medio de la polémica por las sanciones a Franco Colapinto y Arvin Lindblad en la Fórmula 1

El acalorado cruce entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: “Te das vuelta como una media, vas atrás del éxito”

El repentino giro en la carrera de Francisco Moreno: de debutar en Los Pumas a una transferencia a Inglaterra

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

ENTRETENIMIENTO

El contenido explícito de una estrella de OnlyFans le costó a su hija el ingreso a una escuela privada: “Un sistema lleno de prejuicios”

El contenido explícito de una estrella de OnlyFans le costó a su hija el ingreso a una escuela privada: “Un sistema lleno de prejuicios”

Por qué Alan Ritchson asegura que “odia la fama” y cómo Arnold Schwarzenegger tuvo un papel clave en su cambio de actitud

Murió Dolly Parton, la reina de la música country, a los 80 años

Son Ye-jin ya tiene fecha de regreso a los k-dramas con “El escándalo” en Netflix: mira el tráiler oficial

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”