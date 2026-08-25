Taiwán presentó el Strong Bow, su nuevo interceptor hipersónico capaz de destruir misiles balísticos a 70 kilómetros de altura

Taiwán presentó el Strong Bow, un interceptor antimisiles diseñado para reforzar su defensa ante un eventual ataque de China. (CNA)

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Taiwán dio a conocer las principales características del Strong Bow, un nuevo interceptor antimisiles desarrollado dentro de la isla que aspira a convertirse en uno de los componentes centrales de su defensa frente a un eventual ataque del régimen de China.

El sistema, conocido oficialmente como Chiang Kung o Tien Kung IV, combina un misil de alta velocidad con radares avanzados y plataformas móviles y está diseñado para actuar antes de que los proyectiles enemigos alcancen las capas inferiores de protección.

El Gobierno de William Lai necesita conseguir autorización para financiar su fabricación en serie después de que el proyecto quedara fuera del paquete extraordinario de defensa aprobado por el Parlamento en mayo. El Ministerio de Defensa pretende solicitar 36.100 millones de dólares taiwaneses, unos 1.130 millones de dólares, para producir dos sistemas completos y al menos 128 interceptores.

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El desarrollo está a cargo del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-Shan (NCSIST, por sus siglas en inglés), organismo estatal que concentra buena parte de la investigación tecnológica militar taiwanesa. El instituto confirmó que el Strong Bow ya superó las evaluaciones operativas, por lo que el siguiente paso es pasar de la fase de desarrollo a una producción que permita desplegarlo en las unidades de defensa aérea.

El video presenta el lanzamiento de misiles desde plataformas verticales. Muestra simulaciones animadas de un radar móvil, identificado como Chiang-Kong AESA, rastreando objetivos.

Una de las principales diferencias respecto de los sistemas que Taiwán ya utiliza es la altura a la que puede operar. El Strong Bow está concebido para interceptar misiles balísticos a unos 70 kilómetros de altitud, un nivel superior al alcanzado por el Tien Kung III, que llega aproximadamente a 45 kilómetros.

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Esa característica le permite asumir una función que actualmente no cubren de la misma manera las defensas taiwanesas existentes. El objetivo es detectar una amenaza mientras todavía se encuentra en una fase relativamente temprana de su trayectoria y disponer de más espacio y tiempo para intentar destruirla.

El interceptor utiliza un propulsor sólido de dos etapas y puede alcanzar velocidades hipersónicas. Para controlar su trayectoria en las zonas de gran altitud, donde la atmósfera es mucho menos densa, incorpora un mecanismo de control del vector de empuje.

La secuencia de guiado también cambia a medida que el misil se aproxima al blanco. Primero utiliza navegación inercial y recibe actualizaciones procedentes del sistema de radar. En la etapa final entra en funcionamiento un buscador activo instalado en el propio interceptor, que permite realizar el ataque contra el objetivo.

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El conjunto incluye además una ojiva de fragmentación de alto explosivo. Los misiles son lanzados verticalmente desde vehículos móviles que transportan cuatro unidades cada uno.

El radar será clave contra los misiles chinos

El Strong Bow no depende únicamente de las prestaciones del interceptor. Su capacidad de reacción estará vinculada a un radar AESA, instalado en una plataforma móvil y desarrollado mediante cooperación tecnológica entre Taiwán y Estados Unidos.

El Strong Bow ocupará la capa más alta del T-Dome y se integrará con el Tien Kung III y el Patriot PAC-3 en una defensa antimisiles de múltiples capas. (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

El sistema está preparado para detectar, clasificar y seguir distintos blancos al mismo tiempo. También incorpora medidas destinadas a mantener su funcionamiento frente a interferencias electrónicas, una característica relevante en un escenario en el que ambos bandos intentarían afectar los sensores y las comunicaciones del adversario.

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Al estar montados sobre vehículos, los componentes de la batería pueden ser redistribuidos y evitar permanecer durante largos períodos en posiciones conocidas. Taipei busca así aumentar la supervivencia de sus sistemas ante ataques destinados a destruir las defensas antes de que puedan emplearse.

El interceptor está destinado a ocupar la posición más elevada dentro del T-Dome, el proyecto taiwanés para construir una arquitectura integrada de defensa aérea y antimisiles.

La lógica del sistema consiste en distribuir las tareas entre diferentes armas. El Strong Bow intentaría atacar determinados misiles a mayor altura, mientras que otras plataformas, entre ellas el Tien Kung III y el Patriot PAC-3, quedarían disponibles para enfrentar las amenazas que atraviesen la primera barrera.

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El ministro de Defensa, Wellington Koo, explicó que el proyecto pretende combinar armas taiwanesas y estadounidenses y unir sus sensores para determinar qué sistema debe responder a cada amenaza.

El despliegue del Strong Bow avanza mientras Beijing incrementa la presión militar sobre Taiwán con aeronaves, buques y capacidades de ataque de largo alcance. (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

“La defensa aérea de Taiwán no puede depender de un único sistema”, es la premisa que guía la arquitectura de múltiples capas impulsada por Taipei.

La integración también apunta a crear una red capaz de compartir rápidamente información entre radares, centros de mando y baterías de misiles. De esta forma, la defensa no dependería únicamente de que cada unidad detecte por separado un blanco que se aproxima.

Beijing amplía la presión militar sobre Taiwán

El desarrollo del Strong Bow se produce mientras China mantiene una creciente actividad militar alrededor de Taiwán. El régimen de Beijing reclama la soberanía sobre la isla y sostiene que puede utilizar la fuerza para lograr la unificación si considera que las circunstancias lo requieren.

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El pasado viernes, las Fuerzas Armadas taiwanesas detectaron aeronaves y buques del Ejército Popular de Liberación operando alrededor de la isla. El Ministerio de Defensa informó que tres aeronaves chinas cruzaron la línea media del estrecho y penetraron en zonas de identificación de defensa aérea en el norte y suroeste de Taiwán.

En paralelo, China continúa ampliando sus capacidades de misiles balísticos, armas de crucero, drones y sistemas de ataque de largo alcance. Para Taipei, esa evolución aumenta la importancia de disponer de defensas capaces de enfrentar una ofensiva desde diferentes distancias y alturas.

El NCSIST confirmó que el Strong Bow superó las evaluaciones operativas y quedó en condiciones de pasar a la fase de producción. (EFE/ Agencia De Noticias Militares De Taiwán)

El desarrollo tecnológico del Strong Bow avanzó más rápido que su financiación. El proyecto había sido incluido inicialmente en el ambicioso programa extraordinario de defensa presentado por el Gobierno de Lai, pero la versión aprobada por el Legislativo redujo considerablemente el monto solicitado y dejó fuera varios sistemas de fabricación nacional.

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La exclusión obligó al Ministerio de Defensa a buscar una vía alternativa mediante un presupuesto suplementario. El objetivo es evitar que la falta de fondos retrase el despliegue previsto del T-Dome.

El analista Su Tzu-yun sostuvo que la capacidad de operar a mayor altura aumenta significativamente el espacio que puede proteger cada batería. Chi Tung-yun, presidente de la Taiwan Security and Development Association, pidió acelerar la aprobación del programa y advirtió que postergar la producción hasta 2028 perjudicaría la capacidad defensiva de la isla.

La presentación del Strong Bow permite ahora conocer con mayor precisión el sistema que Taiwán pretende incorporar al núcleo de su escudo antimisiles. Su siguiente prueba será política: obtener los recursos necesarios para convertir un programa ya evaluado en una capacidad desplegada frente a la creciente fuerza militar de China.

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