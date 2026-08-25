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Estados Unidos revocará las visas de 200.000 extranjeros, según la Casa Blanca

Se espera que la medida, que la Casa Blanca presentó en las redes sociales el martes, esté dirigida a los solicitantes de asilo que poseen visas estadounidenses

La Casa Blanca anunció la revocación de hasta 200.000 visas a extranjeros, en lo que presentó como la mayor revocación masiva en la historia de Estados Unidos. (REUTERS/Evan Vucci)
La Casa Blanca anunció la revocación de hasta 200.000 visas a extranjeros, en lo que presentó como la mayor revocación masiva en la historia de Estados Unidos. (REUTERS/Evan Vucci)
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La Casa Blanca anunció que revocará hasta 200.000 visas a extranjeros, en lo que calificó como la mayor revocación masiva en la historia de Estados Unidos.

Se espera que la medida, que la Casa Blanca presentó en redes sociales el martes, afecte a los solicitantes de asilo con visa estadounidense. Esto intensificaría la campaña del presidente Donald Trump, durante su segundo mandato, para reducir el número de extranjeros residentes en Estados Unidos y probablemente enfrentará impugnaciones legales.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró que la agencia está colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional para cancelar las visas de extranjeros que llegaron a Estados Unidos como visitantes de corta duración y posteriormente solicitaron asilo. Las revocaciones se están realizando de forma gradual, añadió.

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Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación”, declaró Pigott en un comunicado. “Dejamos claro que una visa es un privilegio, no un derecho”.

El asilo se ha convertido en un tema político candente en los últimos años, ya que millones de personas cruzaron la frontera ilegalmente y solicitaron protección humanitaria, lo que ha saturado aún más un sistema judicial federal de inmigración que ya se encuentra sobrecargado.

El Departamento de Estado informó que trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional para cancelar visas de visitantes de corta duración que luego solicitaron asilo en Estados Unidos. (REUTERS/Leah Millis)
El Departamento de Estado informó que trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional para cancelar visas de visitantes de corta duración que luego solicitaron asilo en Estados Unidos. (REUTERS/Leah Millis)

La campaña del gobierno de Trump para aumentar las detenciones por motivos de inmigración ha incluido a quienes ingresaron con visa y tienen un caso de asilo pendiente, así como a quienes esperan otros beneficios migratorios, como la residencia permanente.

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El Departamento de Seguridad Nacional ha reiterado que un caso de asilo pendiente no exime a un extranjero de ser arrestado. La revocación de visas válidas podría aumentar el número de personas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales de inmigración buscan arrestar como parte de su campaña de deportación masiva.

El ICE ha acelerado el ritmo de las detenciones en las últimas semanas. En julio, los agentes efectuaron casi 50.000 arrestos, un récord para la administración Trump, según datos federales recopilados por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley y la UCLA.

La medida de la Casa Blanca apunta a solicitantes de asilo con visa estadounidense y refuerza la política migratoria de Donald Trump en su segundo mandato. (REUTERS/Victor Medina)
La medida de la Casa Blanca apunta a solicitantes de asilo con visa estadounidense y refuerza la política migratoria de Donald Trump en su segundo mandato. (REUTERS/Victor Medina)

Los titulares de visas que solicitan protección humanitaria inician sus casos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), donde actualmente existe una acumulación de aproximadamente 1,4 millones de casos de asilo. El tribunal federal de inmigración, administrado por el Departamento de Justicia, tiene una acumulación de aproximadamente 3,1 millones de casos, incluyendo hasta 2,3 millones de casos de asilo, según datos judiciales recopilados por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.

El mes pasado, el USCIS anunció que permitiría a los funcionarios de asilo remitir casos a los tribunales de inmigración sin entrevistar a los solicitantes. Al mismo tiempo, la administración ha obtenido un número récord de órdenes de deportación en los tribunales, mientras que el Departamento de Justicia ha procedido a destituir a los jueces que, según se considera, conceden demasiadas aprobaciones de asilo u otros beneficios migratorios.

Bloomberg

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