Apple estaría abriendo espacio en sus tiendas para el nuevo HomePod con pantalla de 2026

Apple reorganiza las Apple Store para preparar la llegada del HomePod con pantalla y nuevos productos de domótica. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

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La reorganización de las Apple Store ha comenzado a llamar la atención de quienes frecuentan estos espacios: Apple estaría preparando el terreno para presentar uno de sus productos más esperados, el HomePod con pantalla.

Allí, donde hasta ahora había accesorios y dispositivos como HomePod, Apple TV, AirPods y productos de terceros, se están creando módulos de exposición inéditos que anticipan la llegada de un nuevo protagonista en el ecosistema doméstico de la compañía, según reportes de Mark Gurman, periodista de Bloomberg.

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El movimiento no responde a simples rotaciones de productos ni a la renovación de modelos existentes. Los equipos de diseño minorista de Apple están ajustando la disposición para dar cabida a dispositivos que todavía no han sido presentados oficialmente.

La magnitud de los cambios sugiere la inminente llegada de un centro de control para el hogar inteligente, un proyecto largamente rumoreado y ahora reforzado por hallazgos en el código de los sistemas operativos de la empresa.

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El HomePod con pantalla lidera los lanzamientos previstos junto con una nueva versión del Apple TV y la segunda generación del HomePod mini. (Apple)

Qué está pasando en las tiendas de Apple

La transformación en las Apple Store tendría como objetivo central acomodar a una nueva generación de productos de domótica. El HomePod con pantalla encabeza el listado de lanzamientos previstos, acompañado por una versión renovada del Apple TV y la segunda generación del HomePod mini.

En ambos casos, los rumores apuntan a procesadores más potentes y mejoras específicas, como la integración de funciones avanzadas de inteligencia artificial de Siri y, en el caso del HomePod mini, un mejor sonido y una variante en color rojo.

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Sin embargo, es el HomePod con pantalla el que exige una reconfiguración mayor en los espacios de exhibición. La idea es que los clientes comprendan rápidamente las funcionalidades del dispositivo, su rol en el hogar conectado y su integración con otros productos de la marca.

El HomePod con pantalla se anunciaría en septiembre junto al iPhone 18 Pro, según las filtraciones más recientes. (REUTERS/Abdul Saboor//File Photo)

Qué se sabe hasta ahora del HomePod con pantalla

Los rumores y filtraciones más recientes han permitido construir el perfil técnico y funcional del próximo HomePod con pantalla, que se anunciaría en septiembre junto al iPhone 18 Pro.

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El dispositivo contaría con un panel LCD cuadrado de entre seis y siete pulgadas, tecnología pensada para ofrecer una experiencia visual similar a la del iPad mini, aunque adaptada al formato y necesidades de un centro de control doméstico.

El sistema operativo, denominado provisionalmente homeOS, está basado en tvOS y watchOS, lo que permitirá una interfaz rica en widgets personalizables y esferas, sincronizadas automáticamente con el iPhone. Estas características facilitarán el acceso a controles del hogar, reproducción multimedia y visualización de fotos y respuestas de Siri.

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Además, la integración con Apple Intelligence permitirá manejar todas las funciones tanto por voz, a través de una Siri renovada y más gráfica, como mediante controles táctiles.

La integración con Apple Intelligence permitirá usar el HomePod con pantalla por voz con Siri y mediante controles táctiles. (APPLE)

El HomePod con pantalla incorporará FaceTime y videollamadas gracias a una cámara de 12 megapíxeles con encuadre centrado, lo que abre la puerta a nuevas formas de comunicación en el hogar. El audio mantendrá la calidad propia de los HomePod actuales, con sonido espacial, alta fidelidad y un conjunto de micrófonos diseñados tanto para la interacción con Siri como para llamadas claras.

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Apple planea lanzar dos versiones del HomePod con pantalla, ambas con el mismo hardware pero diferentes usos. Una versión será de sobremesa, pensada para mesas, escritorios y estanterías, con la pantalla de siete pulgadas montada sobre una base tipo altavoz. La otra estará diseñada para colgarse en la pared, actuando como un panel de control fijo en lugares estratégicos del hogar, como la cocina, la entrada o los pasillos.

En cuanto a la apariencia, se espera que el dispositivo esté disponible en blanco y gris espacial, siguiendo la línea estética de la gama actual. El material de fabricación será la habitual malla de tela de los HomePod.

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El procesador será, como mínimo, un A18 compatible con Apple Intelligence, aunque no se descarta que Apple opte por una versión más reciente según el momento de lanzamiento. Esta potencia será clave para gestionar la inteligencia artificial y las nuevas funciones del sistema operativo.