Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

El contenido explícito de una estrella de OnlyFans le costó a su hija el ingreso a una escuela privada: “Un sistema lleno de prejuicios”

La menor esperaba entrar a la institución y terminó afuera de la oficina principal

La hija de Pumpkin fue expulsada de una escuela privada por el contenido explícito que su madre publica en OnlyFans
Lauryn “Pumpkin” Efird denunció que una escuela privada de Georgia rechazó a su hija por el contenido explícito que publica en OnlyFans (Instagram/@pumpkin)
Guardar

Lauryn “Pumpkin” Efird, ex estrella del reality show Here Comes Honey Boo Boo, enfrentó una consecuencia directa de su actividad en OnlyFans: su hija de 8 años fue rechazada por una escuela privada en Georgia a causa del contenido explícito que publica en la plataforma.

La institución le comunicó que su actividad en redes sociales “no se alinea” con los valores del centro educativo.

Efird, de 26 años, compartió su malestar en un extenso mensaje de Facebook el pasado jueves.

La joven explicó que buscaba transferir a su hija Ella Grace a un colegio privado porque la niña necesitaba un programa académico más exigente.

Aseguró haber pagado las tarifas correspondientes, mantenido múltiples conversaciones con el equipo de admisiones y visitado el plantel en persona, sin que nadie le advirtiera sobre sus publicaciones en redes.

PUBLICIDAD

Lauryn ‘Pumpkin’ Efird - Una ex figura de la televisión revela que gana 15.000 dólares diarios en OnlyFans y su familia la respalda
La escuela privada sostuvo que la actividad de Efird en redes sociales no se alinea con los valores de la institución (Instagram/@pumpkin)

La situación escaló cuando fue convocada a una reunión en la que le informaron que su presencia digital era incompatible con la institución. Pumpkin no cuestionó el rechazo en sí, sino la forma en que fue gestionado el proceso.

“Creo que Ella merecía algo mejor que estar sentada afuera en la oficina principal, completamente ajena a que estaba siendo rechazada de una escuela a la que tenía tantas ganas de asistir por la presencia en redes sociales de su madre”, escribió en Facebook.

PUBLICIDAD

Y añadió: “Al menos, la situación podría haberse manejado con más transparencia y consideración”.

Ante el cierre de esa puerta, Lauryn Efird anunció que Ella recibirá educación en casa. “Encontramos una maestra de educación a domicilio dispuesta a ofrecer el nivel más alto que Ella necesita, y ahora disfrutará de la comodidad de no estar dentro de un sistema lleno de prejuicios”, declaró al Daily Mail.

Lauryn ‘Pumpkin’ Efird - Una ex figura de la televisión revela que gana 15.000 dólares diarios en OnlyFans y su familia la respalda
Pumpkin explicó que buscaba transferir a Ella Grace a un colegio privado porque la niña necesitaba un programa académico más exigente (Instagram/@pumpkin)

La madre de cuatro hijos también salió al paso de las críticas sobre su forma de obtener ingresos. En otro mensaje de Facebook publicado el lunes, recordó que trabaja desde los 11 años y defendió su modelo de vida.

“Prefiero explicarles a mis hijos cómo gané dinero antes que explicarles por qué nunca estuve presente porque siempre estaba trabajando”, escribió.

Además, rechazó la idea de que las madres deban filtrar sus decisiones laborales en función de lo que otros niños puedan encontrar en internet.

“Los adultos tienen derecho a tener vidas adultas. Las madres tienen derecho a ser seres humanos más allá de la maternidad”, señaló.

“Me niego a aceptar la idea de que las mujeres deban pasar toda su vida tomando decisiones basadas en la posibilidad de que algún día otro niño encuentre algo en línea y acose a su hijo”, agregó.

La hija de Pumpkin fue expulsada de una escuela privada por el contenido explícito que su madre publica en OnlyFans
La ex estrella de "Here Comes Honey Boo Boo" defendió su trabajo en OnlyFans y afirmó que las madres tienen derecho a tomar decisiones laborales (Instagram/@pumpkin)

Pumpkin gana hasta 15.000 dólares diarios en OnlyFans

Lauryn Efird ofreció detalles sobre el rendimiento económico de su cuenta en OnlyFans, plataforma a la que se unió en marzo pasado.

Reveló que llegó a obtener entre 14.000 y 15.000 dólares en un solo día, una cifra muy superior a sus ingresos en televisión.

El primer día en que anunció su incorporación a la plataforma —donde cobra 9,99 dólares por suscripción mensual— ya había acumulado 10.000 dólares.

En abril informó que había alcanzado seis cifras en apenas un mes de actividad. Al cierre de ese mismo mes, sus ganancias superaban los 500.000 dólares.

Efird atribuyó parte de su éxito al respaldo de su familia. “Mi familia me apoya muchísimo”, dijo en The TMZ Podcast.

Lauryn ‘Pumpkin’ Efird - Una ex figura de la televisión revela que gana 15.000 dólares diarios en OnlyFans y su familia la respalda
Lauryn Efird reveló que gana hasta 15.000 dólares diarios en OnlyFans y que en un mes alcanzó ingresos de seis cifras (Instagram/@pumpkin)

Sobre su madre, June “Mama June” Shannon, precisó: “Sé que el objetivo principal de mi mamá es asegurarse de que yo gane la cantidad de dinero que necesito ganar con exactamente lo que estoy vendiendo”.

Su hermana, Alana “Honey Boo Boo” Thompson, también está al tanto de la actividad y la respalda. El novio de Efird, Darrin Kitchens, aparece en ocasiones en el contenido que publica.

Sobre su decisión de producir material más explícito —que se vende entre 100 y 150 dólares—, Efird explicó a TMZ que se trató de una elección económica.

“Empecé a hacer contenido más explícito porque, sinceramente, es otra fuente de ingresos y hay muchas opciones para ofrecer”, señaló.

El respaldo familiar, con todo, no fue unánime. Cuando TMZ le preguntó a Mama June Shannon por la actividad de su hija a principios de agosto, la respuesta fue escueta: “No todo el dinero es buen dinero”.

Temas Relacionados

OnlyFansLauryn EfirdPumpkinHere Comes Honey Boo Booentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Alan Ritchson asegura que “odia la fama” y cómo Arnold Schwarzenegger tuvo un papel clave en su cambio de actitud

El protagonista de Reacher encontró una nueva manera de sobrellevar la atención mediática gracias a la influencia de un veterano de Hollywood durante el rodaje de una comedia navideña

Por qué Alan Ritchson asegura que “odia la fama” y cómo Arnold Schwarzenegger tuvo un papel clave en su cambio de actitud

Murió Dolly Parton, la reina de la música country, a los 80 años

La famosa estrella estadounidense había sufrido problemas de salud que la obligaron a suspender actividades públicas

Murió Dolly Parton, la reina de la música country, a los 80 años

Son Ye-jin ya tiene fecha de regreso a los k-dramas con “El escándalo” en Netflix: mira el tráiler oficial

La plataforma confirmó que el drama de época llegará en septiembre de este año

Son Ye-jin ya tiene fecha de regreso a los k-dramas con “El escándalo” en Netflix: mira el tráiler oficial

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

La hija mayor del actor decidió conocer sus riesgos hereditarios y recurrió a un test relacionado con la predisposición al Alzheimer

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

Matthew Whelan contó que perdió temporalmente la visión y tuvo que pedir ayuda a unos policías en plena calle

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

DEPORTES

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

El comunicado de la FIA en medio de la polémica por las sanciones a Franco Colapinto y Arvin Lindblad en la Fórmula 1

El acalorado cruce entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: “Te das vuelta como una media, vas atrás del éxito”

El repentino giro en la carrera de Francisco Moreno: de debutar en Los Pumas a una transferencia a Inglaterra

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

TELESHOW

Emilia Attias contó por qué se separó del Turco Naim: “Yo tampoco lograba entender”

Emilia Attias contó por qué se separó del Turco Naim: “Yo tampoco lograba entender”

El blooper de un streamer que dejó al descubierto su realidad y se volvió viral: “Pobre mi mamá”

Nick Sícaro y Lolo Poggio construyen su amor a pesar de las críticas: nieve, besos y un divertido trend viral

El bailarín Herman Cornejo presenta su nuevo espectáculo: el legado de Julio Bocca y el click que cambió su vida

Así fue el debut de Moria Casán a los 10 años: bailaba danzas españolas y compartió cartel con Lolita Torres

INFOBAE AMÉRICA

El Organismo de Investigación Judicial allanó propiedades de los hijos de alias “Gato” en una ampliación del caso en Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial allanó propiedades de los hijos de alias “Gato” en una ampliación del caso en Costa Rica

Migrantes retornados ven a Honduras como un país de paso y no como destino

El Salvador albergará en septiembre el primer congreso de turismo para mujeres solas

El narcotráfico busca influencia en elecciones y gobiernos locales en Guatemala, expone viceministro de Gobernación

Un bloque de hielo del tamaño de Manhattan se desprendió de un glaciar en Groenlandia y amenaza con elevar el nivel del mar