El contenido explícito de una estrella de OnlyFans le costó a su hija el ingreso a una escuela privada: “Un sistema lleno de prejuicios”

Lauryn “Pumpkin” Efird denunció que una escuela privada de Georgia rechazó a su hija por el contenido explícito que publica en OnlyFans (Instagram/@pumpkin)

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Lauryn “Pumpkin” Efird, ex estrella del reality show Here Comes Honey Boo Boo, enfrentó una consecuencia directa de su actividad en OnlyFans: su hija de 8 años fue rechazada por una escuela privada en Georgia a causa del contenido explícito que publica en la plataforma.

La institución le comunicó que su actividad en redes sociales “no se alinea” con los valores del centro educativo.

Efird, de 26 años, compartió su malestar en un extenso mensaje de Facebook el pasado jueves.

La joven explicó que buscaba transferir a su hija Ella Grace a un colegio privado porque la niña necesitaba un programa académico más exigente.

Aseguró haber pagado las tarifas correspondientes, mantenido múltiples conversaciones con el equipo de admisiones y visitado el plantel en persona, sin que nadie le advirtiera sobre sus publicaciones en redes.

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La escuela privada sostuvo que la actividad de Efird en redes sociales no se alinea con los valores de la institución (Instagram/@pumpkin)

La situación escaló cuando fue convocada a una reunión en la que le informaron que su presencia digital era incompatible con la institución. Pumpkin no cuestionó el rechazo en sí, sino la forma en que fue gestionado el proceso.

“Creo que Ella merecía algo mejor que estar sentada afuera en la oficina principal, completamente ajena a que estaba siendo rechazada de una escuela a la que tenía tantas ganas de asistir por la presencia en redes sociales de su madre”, escribió en Facebook.

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Y añadió: “Al menos, la situación podría haberse manejado con más transparencia y consideración”.

Ante el cierre de esa puerta, Lauryn Efird anunció que Ella recibirá educación en casa. “Encontramos una maestra de educación a domicilio dispuesta a ofrecer el nivel más alto que Ella necesita, y ahora disfrutará de la comodidad de no estar dentro de un sistema lleno de prejuicios”, declaró al Daily Mail.

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Pumpkin explicó que buscaba transferir a Ella Grace a un colegio privado porque la niña necesitaba un programa académico más exigente (Instagram/@pumpkin)

La madre de cuatro hijos también salió al paso de las críticas sobre su forma de obtener ingresos. En otro mensaje de Facebook publicado el lunes, recordó que trabaja desde los 11 años y defendió su modelo de vida.

“Prefiero explicarles a mis hijos cómo gané dinero antes que explicarles por qué nunca estuve presente porque siempre estaba trabajando”, escribió.

Además, rechazó la idea de que las madres deban filtrar sus decisiones laborales en función de lo que otros niños puedan encontrar en internet.

“Los adultos tienen derecho a tener vidas adultas. Las madres tienen derecho a ser seres humanos más allá de la maternidad”, señaló.

“Me niego a aceptar la idea de que las mujeres deban pasar toda su vida tomando decisiones basadas en la posibilidad de que algún día otro niño encuentre algo en línea y acose a su hijo”, agregó.

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La ex estrella de "Here Comes Honey Boo Boo" defendió su trabajo en OnlyFans y afirmó que las madres tienen derecho a tomar decisiones laborales (Instagram/@pumpkin)

Pumpkin gana hasta 15.000 dólares diarios en OnlyFans

Lauryn Efird ofreció detalles sobre el rendimiento económico de su cuenta en OnlyFans, plataforma a la que se unió en marzo pasado.

Reveló que llegó a obtener entre 14.000 y 15.000 dólares en un solo día, una cifra muy superior a sus ingresos en televisión.

El primer día en que anunció su incorporación a la plataforma —donde cobra 9,99 dólares por suscripción mensual— ya había acumulado 10.000 dólares.

En abril informó que había alcanzado seis cifras en apenas un mes de actividad. Al cierre de ese mismo mes, sus ganancias superaban los 500.000 dólares.

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Efird atribuyó parte de su éxito al respaldo de su familia. “Mi familia me apoya muchísimo”, dijo en The TMZ Podcast.

Lauryn Efird reveló que gana hasta 15.000 dólares diarios en OnlyFans y que en un mes alcanzó ingresos de seis cifras (Instagram/@pumpkin)

Sobre su madre, June “Mama June” Shannon, precisó: “Sé que el objetivo principal de mi mamá es asegurarse de que yo gane la cantidad de dinero que necesito ganar con exactamente lo que estoy vendiendo”.

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Su hermana, Alana “Honey Boo Boo” Thompson, también está al tanto de la actividad y la respalda. El novio de Efird, Darrin Kitchens, aparece en ocasiones en el contenido que publica.

Sobre su decisión de producir material más explícito —que se vende entre 100 y 150 dólares—, Efird explicó a TMZ que se trató de una elección económica.

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“Empecé a hacer contenido más explícito porque, sinceramente, es otra fuente de ingresos y hay muchas opciones para ofrecer”, señaló.

El respaldo familiar, con todo, no fue unánime. Cuando TMZ le preguntó a Mama June Shannon por la actividad de su hija a principios de agosto, la respuesta fue escueta: “No todo el dinero es buen dinero”.

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